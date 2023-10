O Boca Juniors está na final da Libertadores da América. Nesta quinta (5), no Allianz Parque o time argentino superou o Palmeiras nos pênaltis por 4 a 2, após empate no tempo normal por 1 a 1, e garantiu vaga na decisão do torneio para enfrentar o Fluminense no Maracanã, no dia 4 de novembro. O Boca não joga uma final continental desde 2018 e o último título foi em 2007. Caso saia campeão, irá igualar o Independiente como maior vencedor da Libertadores, com sete títulos. No vestiário, os jogadores comemoraram com a devida empolgação o passaporte à final do Rio de Janeiro. Veja a festa argentina no player acima!