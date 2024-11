Palmeiras e Botafogo se enfrentam, nesta terça-feira (26), pela 36ª rodada do Brasileirão. Empatados na tabela de pontuação do campeonato, os clubes terão o confronto direto para definir qual equipe abrirá vantagem importante em reta final. A partida no Allianz Parque pode decidir o campeão do Campeonato Brasileiro 2024. O Lance! perguntou para a Meta IA, nova inteligência artificial do WhatsApp, sobre o resultado do jogo.

Segundo a IA, o Botafogo vencerá as vantagens "de casa" e a potência ofensiva do Palmeiras, e conquistará a vitória, reassumindo a liderança do Brasileirão. Assim, o jogo terminará com vantagem de um gol para o Glorioso, com placar por 3 a 2 sobre o Verdão, no Allianz Parque.

Confira análise da Meta IA

"Considerando o desempenho recente das equipes e a disputa acirrada pela liderança do Campeonato Brasileiro 2024, Palmeiras e Botafogo entram em campo com grande motivação. Ambos os times têm 70 pontos e 21 vitórias, tornando esse confronto decisivo para o topo da tabela, e a partida promete ser emocionante.

O Palmeiras, jogando em casa, é uma equipe forte, com um elenco equilibrado e experiência em jogos decisivos. A defesa, comandada por Gustavo Gómez e Murilo, é sólida, e no meio-campo, jogadores como Raphael Veiga e Aníbal Moreno têm o controle das ações. No ataque, Rony e Estêvão oferecem velocidade e movimentação, sendo fundamentais na criação de jogadas ofensivas.

Por outro lado, o Botafogo, embora jogue fora de casa, tem demonstrado muita confiança e competitividade. O time carioca vem de uma sequência positiva e tem um sistema defensivo eficiente, mas o grande destaque está no seu setor ofensivo. Com uma estratégia de contra-ataques rápidos e aproveitamento das falhas defensivas adversárias, o Botafogo tem qualidade para surpreender, especialmente com Thiago Almada e Luiz Henrique, que podem desequilibrar o jogo.

Mesmo jogando em casa, o Palmeiras não será imbatível. O Botafogo tem mostrado capacidade de enfrentar grandes desafios e vem de uma sequência positiva. A estratégia do Botafogo será essencial, com contra-ataques rápidos e eficiência nas finalizações contra o Palmeiras. A defesa palmeirense, apesar de forte, pode ser surpreendida pela velocidade e habilidade do ataque botafoguense, especialmente com jogadores como Luiz Henrique e Igor Jesus, que podem criar grandes oportunidades.

Meu palpite é que o Botafogo sairá vencedor, com um triunfo por 3 a 2. A partida será eletrizante, com muitas alternativas e reviravoltas, mas a equipe carioca tem o potencial para surpreender e conquistar a vitória fora de casa, aproveitando as brechas defensivas do Palmeiras e a força do seu setor ofensivo."

Desfalques e prováveis escalações de Flamengo x Atlético-MG

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá que lidar "apenas" com os desfalques que estão no departamento médico do Palmeiras, como Piquerez e Bruno Rodrigues. O Botafogo também conta com desfalque: Tiquinho Soares; após cartão vermelho no final do jogo contra o Vitória.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulitsa; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Rapahel Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López).

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho (Ponte), Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.