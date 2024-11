Há exatamente cinco anos, o Flamengo voltava a conquistar a Glória Eterna após 38 anos de jejum. Embora seguro na campanha desde o início, foi com Jorge Jesus que o Rubro-Negro deslanchou em 2019 e garantiu o bicampeonato da Libertadores. Em contato com o Lance!, o técnico português comentou sobre o histórico dia 25 de novembro de 2019.

Responsável por comandar o Flamengo na campanha vitoriosa, Jorge Jesus era conhecido por sua intensidade na beira do campo, além da boa relação com que tinha com o elenco. Para o Lance!, o técnico ressaltou a importância do dia: "Esse dia faz parte da minha história".

Após a demissão de Abel Braga em maio de 2019, Jorge Jesus chegou ao Flamengo para comandar o clube após classificação na Libertadores, mas sem campanha sólida no Campeonato Brasileiro. Ao final do ano, o Rubro-Negro de Jesus seria campeão das duas competições no mesmo fim de semana.

Não é a primeira vez, no entanto, que Jorge Jesus fala sobre a importância que o Flamengo teve em sua vida. Em entrevista ao programa "Bem, Amigos!", em 2022, o treinador destacou a união com os jogadores e o valor de sua passagem no Rubro-Negro.

- Foi o auge da minha carreira, em todos os aspectos. A minha passagem no Flamengo para mim é histórica. Não só pelos títulos que ganhamos, mas pela relação que tive com os jogadores. Eu nunca tive uma equipe em que nós estivéssemos tão ligados e que senti que eles gostavam tanto de mim. Nunca tinha ouvido os meus jogadores dizerem que me amavam. Foi uma sintonia muito forte - disse o treinador.

Relembre as marcas números de Jorge Jesus no Flamengo

57 jogos

43 vitórias

10 empates

4 derrotas

129 gols marcados pela equipe (2.26 gols/jogo)

47 gols sofridos

Saldo positivo de 82 gols

Títulos conquistados

Libertadores 2019

Brasileiro 2019

Supercopa do Brasil 2020

Recopa Sul-Americana 2020

Carioca 2020

Recordes de Jorge Jesus no Flamengo

Melhor aproveitamento de um técnico na história do Flamengo: 81,3%

Segundo técnico com mais títulos oficiais na história do Flamengo: 5

1º técnico estrangeiro campeão do Brasileirão na era dos pontos corridos

1º técnico estrangeiro campeão do Carioca desde 1966

Recordes do Flamengo de Jesus no Brasileirão 2019:

Maior pontuação no formato atual: 90 (70 em 28 jogos com Jesus)

Melhor ataque no formato atual: 86 (68 com Jesus)

Mais vitórias no formato atual: 28 (22 com Jesus)

Menos derrotas no formato atual: 4 (2 com Jesus)

Melhor aproveitamento da era dos pontos corridos: 78%

Maior invencibilidade do Flamengo em Brasileirão e a 5ª maior da história do campeonato: 24 (23 com Jesus)