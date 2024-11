Técnico do River Plate critica uso do estádio da final da Libertadores

Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste sábado (30), em jogo válido pela final da Libertadores 2024, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, criticou a decisão de ceder o estádio do clube Millonario para a Conmebol.

O River Plate venceu o Estudiantes fora de casa por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Argentino. Na coletiva pós-jogo, Gallardo questionou algumas medidas que estão sendo tomadas com o estádio para a final da Libertadores.

- Ter o seu escudo escondido de você é muito, eles [Conmebol] devem ter feito isso por um motivo. Eu nunca me escondo dessas questões, nem atiro na seringa. E nós, internamente, temos que rever algumas coisas, e por que concordamos com isso [emprestar o estádio para a final] - disse Gallardo.

De acordo com o jornal argetino “Olé”, o River Plate recebeu cerca de 1,5 milhão de dólares, aproximadamente R$ 9 milhões, pelo aluguel do Monumental de Núñez por dez dias.

Decisão antiga

Em 2024, o River Plate chegou na semifinal da Libertadores, mas foi eliminado pelo Atlético-MG e perdeu a oportunidade de disputar a decisão em casa, assim como fez o Fluminense no anterior. Porém, mesmo com a presença do time argentino na final, o estádio permaneceria com o escudo do clube tampado, afim de determinar um "campo neutro", como propõe a Conmebol.

A decisão do Monumental de Nuñez ser o palco da final da Libertadores detsa edição está definida desde o dia 4 de outubro de 2024. A casa do River Plate, que tem capacidade para 84.000 pessoas, receberá o confronto entre Atlético-MG e Botafogo.