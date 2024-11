Atlético-MG x Botafogo: Assista ao vivo aos melhores lances da final da Libertadores

O Botafogo enfrenta o Atlético-MG hoje, no estádio Monumental Antonio Vespucio Liberti, também conhecido como Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, a partir das 17h, pela final da Libertadores. Aqui no Lance!, em parceria com o OneFootball, você terá a transmissão de uma live com comentários e imagens dos melhores momentos do jogo ainda durante os 90 minutos. O player com a narração ao vivo ficará disponível meia hora antes da partida aqui nesta matéria.

continua após a publicidade

➡️ Final da Libertadores: veja o recado de Ronaldinho Gaúcho para o Atlético-MG

Como chegam as equipes para a final da Libertadores?

O Botafogo vem de uma grande vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1 o que garantiu a liderança novamente no Campeonato Brasileiro, aumentando as expectativas do torcedor para a final da Libertadores.

➡️Ator que previu tragédia do Botafogo em 2023 não verá a final da Libertadores

Por outro lado, o Atlético-MG não venceu os últimos cinco duelos que disputou pela Brasileirão - duas derrotas e três empates - e chega com um clima de tensão para enfrentar os cariocas.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO

FINAL - COPA LIBERTADORES

📆 Data e horário: sábado, 30 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG);

📺 Onde assistir: TV Globo, ESPN, Disney+ e Paramount+;

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)

🚩 Auxiliares: Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (ARG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG: Everson; Junior Alonso, Battaglia, Lyanco; Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Guilherme Arana, Paulinho, Hulk; Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

continua após a publicidade

BOTAFOGO: John, Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Savarino, Thiago Almada e Luiz Henrique; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.