A final da Libertadores, entre Atlético-MG e Botafogo, será o grande jogo do continente sul-americano em 2024. Com isso, os valores em torno desta competição chamam a atenção de too público — dos salários dos atletas à premiação. Mas e os árbitros? Descubra quanto Facundo Tello receberá para apitar a decisão.

Atlético-MG x Botafogo: qual elenco é mais valioso?

Facundo Tello é um dos árbitros de maior prestígio no continente. O argentino de 42 anos, inclusive, representou a América do Sul na Eurocopa. No entanto, ele fará sua estreia em decisões de Libertadores neste sábado (30). Com isso, o árbitro receberá a quantia de R$ 120 mil para guiar o confronto entre Atlético-MG e Botafogo.

O que esperar da arbitragem em Atlético-MG e Botafogo, pela Libertadores?

Segundo Paulo Caravina, especialista em arbitragem do Lance!, Facundo Tello apresenta o tradicional "estilo sul-americano", em que permite uma partida com mais contatos, sem que cartões sejam distribuídos a todo momento. O árbitro argentino também costuma ser "certeiro", assim, a participação do VAR não é muito frequente.

- Essa é a sexta temporada da Libertadores e a primeira final deste jovem árbitro que, apesar de ter 42 anos, tem o estilo sul-americano. Não gosta de marcar qualquer contatinho, não gosta de aplicar cartões, apesar de ser um árbitro que coíbe muito o banco de reservas, às vezes até com expulsões. Não aceita aquelas pressões vindo do banco de reservas. É um árbitro pouquíssimo chamado ao VAR, o que é muito importante. Ele costuma tomar boas decisões no campo de jogo - disse Caravina.

Facundo Tello será o árbitro da final da Libertadores, entre Atlético-MG e Botafogo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Atlético-MG encara o Botafogo, neste sábado (30), às 17h (de Brasília). A partida será realizada no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.