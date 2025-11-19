A agência de turismo Outsider Tour publicou uma resposta à Conmebol a respeito do alerta emitido pela acerca da "origem e autenticidade" dos ingressos comercializados pela empresa para a final da Libertadores de 2025. No vídeo, Fernando Sampaio, dono da empresa, ironizou o comunicado, agradecendo a "relevância" dada pela Confederação.

De um lado, a Conmebol afirmou que a empresa não é autorizada para vender pacotes de hospitalidade, enquanto de outro, a Outsider argumenta que nunca afirmou ser agência oficial de vendas da competição. Confira a resposta:

— Passando aqui para conversar com vocês sobre a nota que a Conmebol soltou, falando o óbvio, que a gente não é a agência oficial da Conmebol. A gente nunca avisou isso para ninguém, nossa comunicação de venda nunca incluiu essa informação, e apesar de terem 30 agências vendendo pacotes para a final da Libertadores, a Conmebol fez uma nota mencionando apenas a Outsider. Agradeço pela relevância que estão dando para a nossa empresa, que tem pacotes incríveis para a final da Libertadores e comercializa esses pacotes desde 2019, sendo a agência que mais leva clientes para essa grande decisão — afirmou Sampaio, em vídeo publicado na terça-feira (18), nas redes sociais.

No site da empresa, a venda de pacotes inclui passagens aéreas, hospedagem e ingresso da Categoria 3, destinada às torcidas finalistas e localizada atrás dos gols. Os valores variam de R$ 4190,00 a R$ 14,990,00.

A final da Libertadores será realizada em 29 de novembro, em Lima, no Peru. Na decisão, Flamengo e Palmeiras disputam o tetracampeonato continental.

Conmebol adverte torcedores sobre final da Libertadores

Na segunda-feira (17), a Conmebol emitiu um comunicado advertindo os torcedores sobre a venda de ingressos para a final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras. Leia abaixo, na íntegra:

"A CONMEBOL informa que tomou conhecimento de que a agência OUTSIDER TOURS está oferecendo pacotes de viagem e ingressos para a Final da CONMEBOL Libertadores 2025, que será disputada na cidade de Lima, Peru. A Confederação desconhece a origem e a autenticidade dos ingressos incluídos nessas ofertas, pelo que adverte ao público em geral que não se responsabiliza pela validade dos ingressos adquiridos fora dos canais oficiais. A venda oficial de ingressos para a Final da CONMEBOL Libertadores é realizada exclusivamente através da seguinte plataforma: https://libertadores.eleventickets.com/

A única empresa autorizada pela CONMEBOL a vender pacotes de hospitalidade para a Final da CONMEBOL Libertadores é a ABSOLUT SPORT. A CONMEBOL adotará as medidas cabíveis para salvaguardar os direitos dos torcedores e garantir um processo de venda transparente e seguro."

De parceira oficial do Flamengo à desconfiança

A empresa Outsider Tours vendeu pacotes para a final da Libertadores em anos anteriores, bem como de outras competições, como a Champions League. Em 2022, quando o Flamengo enfrentou o Athletico-PR pelo título continental, diversos torcedores não conseguiram embarcar para Guayaquil-EQU, que sediou a decisão, o que gerou inúmeros processos contra a agência. Segundo o G1, embora tenha sido condenada, não ressarciu os torcedores.

Em 24 de outubro daquele ano, a empresa foi anunciada pelo Flamengo como patrocinadora oficial do clube. Quatro dias depois, devido aos problemas causados aos torcedores, o Rubro-Negro rescindiu o contrato que possuia validade original de 12 meses. No ano seguinte, em entrevista ao Lance!, Fernando Sampaio revelou que haviam mais de 100 processos contra a empresa, o que gerou prejuízo de cerca de 600 mil reais.

Já em novembro de 2025, conforme o G1, o dono Fernando Sampaio foi indiciado em pelos dois inquéritos por estelionato e é investigado pelas polícias do Rio de Janeiro e São Paulo. Ele e a empresa são alvos de mais de 600 processos e registros de ocorrência pelo país - Sampaio nega.

