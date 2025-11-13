Palmeiras enfrenta maratona e deve viajar à final da Libertadores após duelo com o Grêmio

O Palmeiras possui calendário apertado em novembro, e a tendência é que o elenco viaje direto a Lima, palco da decisão da Libertadores, após o duelo com o Grêmio, no dia 25, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

Conforme protocolo da Conmebol, ambos os finalistas precisam estar na capital do Peru no dia 26 de novembro para compromissos previamente acordados. Com isso, a delegação alviverde teria cerca de 24 horas para retornar a São Paulo para, assim, realizar o translado.

No período, serão realizadas coletivas de imprensa com os treinadores de ambos os clubes, incluindo Abel Ferreira, além de treinamentos em Lima. O Palmeiras ficará hospedado no Hyatt Centric Lima, no bairro de San Isidro, e realizará suas atividades na estrutura do Alianza Lima.

A logística, previamente definida em caso de nenhuma alteração, será confirmada nos próximos dias, mas impedirá a torcida do Palmeiras de realizar novo corredor alviverde na saída da Academia de Futebol antes da decisão.

No entanto, conforme apurou a reportagem, há um movimento entre torcedores para realizar uma "despedida" na saída da delegação rumo a Porto Alegre. O último ato semelhante ocorreu na véspera da vitória de virada sobre a LDU, pela semifinal da Libertadores, quando milhares de palmeirenses lotaram a rua onde fica localizada a Academia de Futebol, na Zona Oeste de São Paulo.

Palmeiras e Flamengo voltam a se enfrentar em uma decisão de Libertadores. Em 2021, a equipe de Abel Ferreira conquistou seu terceiro título do torneio continental ao bater o rival por 2 a 1, com gol de Deyverson na prorrogação.

Além da final continental, os clubes também protagonizam a disputa pelo título do Brasileirão, empatados em pontos, com o Verdão em vantagem nos critérios de desempate.

Festa da torcida do Palmeiras na saída da Academia de Futebol (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

