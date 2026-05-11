Carol Gattaz é a segunda maior campeã, com seis títulos.

Sheilla Castro é uma das maiores campeãs, com sete títulos.

Superliga Feminina de Vôlei é a principal competição de clubes no Brasil.

A Superliga Feminina de Vôlei é a principal competição de clubes da modalidade no Brasil. Criada na temporada 1994/95, a liga substituiu a antiga Liga Nacional e consolidou-se como o torneio mais prestigiado do voleibol feminino nacional. Além de revelar jogadoras históricas, a Superliga também consagrou atletas que marcaram época e empilharam troféus, tornando-se verdadeiras lendas do esporte nacional.​ O Lance! relembra as jogadoras da Superliga Feminina com mais títulos.

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Ao longo de quase três décadas de história, diversas jogadoras acumularam conquistas expressivas. Algumas foram verdadeiras dinastias, permanecendo por anos em grandes projetos e acumulando troféus consecutivos. Outras surgiram com equipes emergentes e levaram seus times a conquistas inesperadas, mudando o panorama da modalidade no país.​

Veja abaixo as jogadoras com mais títulos da história da Superliga Feminina de Vôlei até a temporada 2023/24:

Jogadoras da Superliga Feminina com mais títulos

Sheilla Castro – 7 títulos

Sheilla Castro é uma das maiores campeãs da história da Superliga Feminina de Vôlei, com sete títulos conquistados. A oposta brilhou no Osasco, onde venceu três edições da Superliga (2002/03, 2003/04 e 2004/05). Posteriormente, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde conquistou mais quatro títulos (2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2010/11), tornando-se uma lenda do clube carioca.

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Carol Gattaz – 6 títulos

A central Carol Gattaz é a segunda maior campeã da Superliga Feminina, com seis títulos. Ela conquistou títulos por diferentes clubes, incluindo o Osasco, Rio de Janeiro e Minas Tênis Clube. Sua consistência e desempenho ao longo dos anos a colocam entre as maiores vencedoras da competição.​

Thaísa Daher – 5 títulos

Thaísa Daher é uma das centrais mais vitoriosas da Superliga, com cinco títulos conquistados. Ela venceu a competição com clubes como Rio de Janeiro, Osasco e Minas Tênis Clube, demonstrando sua habilidade e liderança em diferentes equipes ao longo dos anos.​

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Outras jogadoras campeãs da Superliga

Além dos nomes citados acima, outras atletas também levantaram o troféu da Superliga ao longo dos anos:

Fabi Alvim – sete títulos, incluindo conquistas com o Rio de Janeiro.​ Jaqueline Carvalho – cinco títulos, destacando-se como uma das maiores ponteiras da história da Superliga.​ Fabiana Claudino – quatro títulos, sendo uma das centrais mais vitoriosas do voleibol brasileiro.​

A lista das jogadoras mais vitoriosas da Superliga Feminina de Vôlei mostra a importância da dedicação, talento e consistência no voleibol de alto nível. Mais do que estatísticas, essas atletas moldaram equipes, adaptaram-se às mudanças do jogo e deixaram um legado de excelência para as próximas gerações de jogadoras.​

Com o crescimento do nível técnico da Superliga e a valorização de atletas completas, a tendência é que novos nomes surjam e desafiem os recordes estabelecidos por gigantes como Sheilla Castro. Enquanto isso, a história continua sendo escrita, temporada após temporada, com muita emoção, talento e conquistas.