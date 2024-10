Corinthians x São Paulo: quem venceu mais o Majestoso?

Corinthians e São Paulo é um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. (Foto: Kayan Mendes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/10/2024 - 14:45 • São Paulo

O Corinthians x São Paulo é conhecido como o clássico Majestoso e sua importância no futebol brasileiro é indiscutível. São dois dos maiores clubes do país, com conquistas que atravessam décadas e influenciam diretamente a história do futebol nacional. No confronto direto, o Corinthians tem uma vantagem com 133 vitórias, enquanto o São Paulo venceu 113 jogos. Ao longo dos anos, também foram registrados 116 empates. Em termos de gols, o Corinthians marcou 523 vezes, enquanto o São Paulo balançou as redes 480 vezes.

A origem do clássico Majestoso

O Majestoso é um dos clássicos mais respeitados do Brasil, com o primeiro encontro registrado em 1930. Desde então, o duelo entre Corinthians x São Paulo transformou-se em uma verdadeira batalha de gigantes. Ao longo dos anos, os dois clubes cresceram em importância e protagonizaram confrontos históricos em finais de campeonatos e partidas decisivas, tanto no cenário estadual quanto no nacional.

Quem venceu mais o clássico Corinthians x São Paulo?

O Corinthians tem uma leve vantagem histórica sobre o São Paulo, com 133 vitórias contra 113 vitórias do rival. Além disso, 116 empates foram registrados, mostrando como o equilíbrio entre as equipes é uma característica constante deste clássico. A diferença de vitórias é expressiva, mas isso não diminui a competitividade e a emoção que cada Majestoso proporciona.

Quando olhamos para o número de gols, o Corinthians se destaca com 523 gols marcados, enquanto o São Paulo tem 480 gols no clássico. Esse histórico reflete a força ofensiva dos dois clubes ao longo das décadas, com jogos frequentemente decididos por detalhes.

Estatísticas de São Paulo x Corinthians

O clássico Majestoso é marcado por momentos memoráveis, seja em finais de campeonatos ou em partidas decisivas. Os números mostram o quão disputado é o confronto, com ambos os clubes buscando a supremacia em cada encontro.

Vitórias do Corinthians: 133

Vitórias do São Paulo: 113

Empates: 116

Gols do Corinthians: 523

Gols do São Paulo: 480

O impacto do clássico para os torcedores

O Majestoso é mais do que um simples clássico. Para Corinthians e São Paulo, vencer o rival significa muito mais do que ganhar três pontos. É uma questão de orgulho, história e tradição. As torcidas esperam ansiosas por cada novo confronto, e os jogadores sabem que uma vitória no Majestoso pode marcar suas carreiras. Além disso, a rivalidade entre os dois clubes cria uma atmosfera única, tanto dentro quanto fora de campo.