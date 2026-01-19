Pelé lidera o ranking de assistências com 10, seguido por Didi, Jairzinho, Zagallo e Zico.

A história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo costuma ser contada a partir dos gols, dos artilheiros e das grandes finalizações. No entanto, por trás de muitos desses momentos decisivos, estiveram jogadores responsáveis por criar jogadas, enxergar espaços e transformar talento coletivo em oportunidades claras de gol. O Lance! relembra os brasileiros que mais deram assistências em Copas.

As assistências são um retrato fiel do estilo brasileiro ao longo das Copas. Desde os primeiros títulos, o Brasil se destacou pela criatividade, pela troca de passes e pela capacidade de envolver o adversário com inteligência ofensiva. Em muitas edições, o passe decisivo teve peso tão grande quanto o gol em si.

Diferentemente de outros torneios, as estatísticas de assistências em Copas do Mundo exigem regularidade em alto nível e protagonismo em partidas decisivas. Jogadores que aparecem no topo desse ranking não apenas participaram de várias edições, como foram peças centrais de suas seleções.

Ao longo das décadas, o perfil desses "garçons" brasileiros variou. Houve meias clássicos, pontas habilidosos, atacantes que também criavam e até laterais com forte presença ofensiva. Todos eles ajudaram a consolidar a imagem do Brasil como referência mundial em futebol ofensivo e coletivo.

A seguir, estão listados os brasileiros que mais deram assistências em Copas do Mundo, com destaque para os líderes históricos no quesito e outros nomes que também marcaram época com passes decisivos no Mundial.

Brasileiros que mais deram assistências em Copas

Top 5 jogadores do Brasil em assistências em Copas do Mundo

Estar entre os maiores assistentes da história das Copas exige visão de jogo, precisão técnica e capacidade de decidir nos momentos mais importantes. Os cinco jogadores abaixo lideram esse ranking entre os brasileiros.

Pelé – 10 assistências

Atuou nas Copas de 1958, 1962, 1966 e 1970. É o brasileiro com mais assistências na história do torneio e também o recordista de passes para gol em uma única edição, com 6 assistências na Copa de 1970.

Didi – 6 assistências

Meia-armador decisivo nos títulos de 1958 e 1962, foi um dos grandes organizadores do jogo brasileiro no período.

Jairzinho – 6 assistências

Além de marcar gols em todos os jogos da Copa de 1970, também se destacou pela participação coletiva e pelos passes decisivos.

Zagallo – 6 assistências

Atuando como ponta e meia nas Copas de 1958 e 1962, combinou intensidade, leitura de jogo e capacidade de servir os companheiros.

Zico – 5 assistências

Maestro do meio-campo brasileiro nas Copas de 1978, 1982 e 1986, foi o principal articulador ofensivo do Brasil nos anos 1980.

Outros brasileiros com muitos passes para gol em Copas

Além dos líderes do ranking, vários outros jogadores brasileiros deixaram sua marca nas Copas do Mundo pela capacidade de criar jogadas e servir companheiros.

Com 4 assistências em Copas:

Ademir Menezes, Bebeto, Cafu, Garrincha, Kaká, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Tostão

Esses nomes representam diferentes gerações e posições em campo, reforçando a diversidade de estilos que contribuíram para o futebol ofensivo brasileiro.

Participações relevantes fora do Top 5

Alguns jogadores não aparecem entre os maiores assistentes absolutos, mas tiveram impacto significativo na criação ofensiva da Seleção ao longo das Copas.

Neymar – 3 assistências

Ronaldo Fenômeno – 3 assistências

Ambos se destacam principalmente pelo alto número de participações diretas em gols, somando assistências e finalizações decisivas ao longo de suas campanhas em Copas do Mundo.