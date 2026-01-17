A história dos técnicos reflete os ciclos do futebol brasileiro, com momentos de domínio e transição.

O papel do treinador evoluiu de uma função administrativa para uma necessidade de conhecimento tático.

Comandar a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo é uma tarefa complexa e pressionada.

Comandar a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo é uma das tarefas mais complexas e pressionadas do futebol internacional. Diferentemente dos clubes, o técnico dispõe de pouco tempo para treinar, precisa lidar com jogadores espalhados pelo mundo e toma decisões que passam a ser julgadas sob uma lente histórica e emocional única no esporte brasileiro. O Lance! relembra todos os técnicos do Brasil na história da Copa do Mundo.

Ao longo das Copas, o papel do treinador da Seleção mudou profundamente. Nos primeiros Mundiais, a função era mais administrativa e baseada na autoridade pessoal. Com o passar das décadas, o cargo passou a exigir conhecimento tático refinado, capacidade de gestão de elenco, leitura psicológica do grupo e adaptação a diferentes estilos de jogo enfrentados em um torneio curto e implacável.

Houve momentos de domínio técnico e inovação, como em 1958 e 1970, fases de transição e questionamento de identidade, como nos anos 1980, e períodos de pragmatismo e reconstrução, como nas conquistas de 1994 e 2002. Alguns treinadores marcaram época com títulos, outros ficaram associados a eliminações traumáticas ou a tentativas frustradas de repetir fórmulas vencedoras.

Este levantamento reúne todos os técnicos da Seleção Brasileira na história da Copa do Mundo, desde 1930 até 2022, organizados por edição, além de destacar os treinadores campeões. Mais do que uma simples lista de nomes, o panorama ajuda a entender como o comando técnico moldou — e foi moldado por — cada geração do futebol brasileiro.

Todos os técnicos do Brasil na história da Copa do Mundo

Desde 1930, o comando técnico da Seleção Brasileira passou por diferentes fases do futebol nacional e mundial. A seguir, a lista completa dos treinadores que estiveram à frente do Brasil em cada Copa do Mundo.

1930 (Uruguai): Píndaro de Carvalho 1934 (Itália): Luiz Vinhaes 1938 (França): Ademar Pimenta 1950 (Brasil): Flávio Costa 1954 (Suíça): Zezé Moreira 1958 (Suécia): Vicente Feola 1962 (Chile): Aymoré Moreira 1966 (Inglaterra): Vicente Feola (segunda passagem em Copas) 1970 (México): Mário Jorge Lobo Zagallo 1974 (Alemanha Ocidental): Zagallo 1978 (Argentina): Cláudio Coutinho 1982 (Espanha): Telê Santana 1986 (México): Telê Santana (segunda Copa) 1990 (Itália): Sebastião Lazaroni 1994 (Estados Unidos): Carlos Alberto Parreira 1998 (França): Zagallo (terceira Copa como técnico) 2002 (Coreia do Sul/Japão): Luiz Felipe Scolari (Felipão) 2006 (Alemanha): Carlos Alberto Parreira (segunda Copa) 2010 (África do Sul): Dunga 2014 (Brasil): Luiz Felipe Scolari (segunda Copa) 2018 (Rússia): Tite 2022 (Catar): Tite

Zagallo é o técnico que mais vezes comandou o Brasil em Copas, refletindo sua longevidade e importância histórica para a Seleção.

Técnicos campeões do mundo pela Seleção Brasileira

Entre todos os treinadores que já comandaram o Brasil em Copas do Mundo, apenas cinco conseguiram alcançar o objetivo máximo: conquistar o título mundial. Cada um deles representa um momento distinto da evolução do futebol brasileiro.

1958 – Vicente Feola 1962 – Aymoré Moreira 1970 – Mário Jorge Lobo Zagallo 1994 – Carlos Alberto Parreira 2002 – Luiz Felipe Scolari

Esses técnicos ficaram eternizados não apenas pelas taças, mas pelo impacto duradouro de suas seleções na história do futebol mundial.