Todos os campeões da Copa do Mundo Sub-20; relembre

A Copa do Mundo Sub-20 da FIFA é o principal torneio de base do futebol mundial e um verdadeiro celeiro de craques. Desde sua criação em 1977, a competição revela nomes que, anos depois, tornam-se protagonistas nas Copas do Mundo adultas e nas grandes ligas europeias. O torneio é realizado a cada dois anos e reúne as melhores seleções do planeta, formadas por jogadores com menos de 20 anos. O Lance! lista todos os campeões da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA.

Nas primeiras edições, o campeonato era conhecido como Campeonato Mundial Juvenil. Em 2007, a FIFA adotou o nome atual, reforçando o caráter global e o prestígio da competição. Disputada por 24 seleções, a Copa Sub-20 é o grande palco onde o talento jovem é lapidado e transformado em promessa de sucesso no futebol profissional.

Com o passar das décadas, a competição se tornou sinônimo de renovação e excelência técnica. Diversos países enxergam o torneio como uma vitrine de talentos e uma oportunidade de consolidar filosofias de jogo. Ao mesmo tempo, o público passou a acompanhar o Mundial Sub-20 com crescente interesse, sabendo que ali surgem os futuros ídolos.

Entre os craques revelados na competição estão nomes históricos como Diego Maradona, Lionel Messi, Dunga, Pogba e Erling Haaland. Cada geração deixou sua marca, simbolizando a importância do torneio como vitrine global. Além disso, o Mundial Sub-20 frequentemente antecipa tendências táticas e estilos de jogo que mais tarde influenciam o futebol profissional.

Em 2023, a Copa do Mundo Sub-20 completou 46 anos de história, consolidando-se como uma das competições mais fascinantes e imprevisíveis do calendário da FIFA. O torneio segue cumprindo sua função essencial: unir tradição, juventude e o fascínio de ver nascer os craques que dominarão o futebol mundial nos anos seguintes.

Os grandes campeões da Copa do Mundo Sub-20

Desde sua primeira edição, doze países diferentes já conquistaram o título mundial Sub-20. A Argentina é a maior campeã da história, com seis conquistas — 1979 (Japão), 1995 (Catar), 1997 (Malásia), 2001 (Argentina), 2005 (Holanda) e 2007 (Canadá). O Brasil aparece logo atrás com cinco títulos — 1983 (México), 1985 (União Soviética), 1993 (Austrália), 2003 (Emirados Árabes Unidos) e 2011 (Colômbia).

Portugal e Sérvia (que venceu uma das vezes como Iugoslávia) têm duas conquistas cada: Portugal em 1989 (Arábia Saudita) e 1991 (Portugal); e Sérvia em 1987 (Chile, como Iugoslávia) e 2015 (Nova Zelândia). Já Uruguai, Gana, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Ucrânia e Rússia (campeã como União Soviética em 1977) possuem uma conquista cada.

O título mais recente pertence ao Uruguai, campeão de 2023 (Argentina), após derrotar a Itália na final disputada em La Plata. Essa diversidade de vencedores mostra o equilíbrio do torneio e o quanto o futebol de base é capaz de produzir surpresas a cada nova geração.

Todos os campeões da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA

A seguir, todos os campeões da história da Copa do Mundo Sub-20, com o país-sede entre parênteses:

1977 – União Soviética (Tunísia) 1979 – Argentina (Japão) 1981 – Alemanha Ocidental (Austrália) 1983 – Brasil (México) 1985 – Brasil (União Soviética) 1987 – Iugoslávia (Chile) 1989 – Portugal (Arábia Saudita) 1991 – Portugal (Portugal) 1993 – Brasil (Austrália) 1995 – Argentina (Catar) 1997 – Argentina (Malásia) 1999 – Espanha (Nigéria) 2001 – Argentina (Argentina) 2003 – Brasil (Emirados Árabes Unidos) 2005 – Argentina (Holanda) 2007 – Argentina (Canadá) 2009 – Gana (Egito) 2011 – Brasil (Colômbia) 2013 – França (Turquia) 2015 – Sérvia (Nova Zelândia) 2017 – Inglaterra (Coreia do Sul) 2019 – Ucrânia (Polônia) 2023 – Uruguai (Argentina)

O domínio sul-americano e a força da base

O domínio da América do Sul na história do torneio é inegável. Somadas, as seleções da Conmebol — Argentina, Brasil e Uruguai — acumulam doze títulos e um número expressivo de finais. Essa superioridade se explica pela tradição técnica e pela intensidade com que os países sul-americanos valorizam a formação de jogadores.

A Europa, no entanto, tem se aproximado. Portugal, França, Inglaterra e Sérvia venceram nas últimas décadas, mostrando a evolução dos projetos de base europeus. A África também deixou sua marca, com o título histórico de Gana e boas campanhas de Nigéria, Mali e Senegal. A Ásia e a Concacaf seguem buscando uma conquista inédita, mas Japão, Coreia do Sul e México já chegaram a finais.

A Copa Sub-20 como vitrine de craques

Mais do que um torneio de seleções, a Copa do Mundo Sub-20 é uma vitrine de craques em formação. Foi nesse palco que Diego Maradona brilhou em 1979, Lionel Messi em 2005, Sergio Agüero em 2007 e Paul Pogba em 2013. Em 2019, Erling Haaland chamou atenção ao ser artilheiro com nove gols, mesmo sem conquistar o título.

A cada edição, o torneio reforça seu papel de revelar talentos e antecipar o futuro do futebol. O equilíbrio entre tradição e renovação faz da Copa do Mundo Sub-20 uma das competições mais simbólicas do esporte, combinando a emoção dos jovens com a intensidade do futebol profissional.