Ranking Fifa: confira a classificação atualizada das seleções

O Ranking da Fifa é a medida atual para classificar as forças das seleções. A cada calendário de jogos das equipes nacionais, a entidade máxima do futebol atualiza as pontuações dos times, conforme o desempenho nos últimos jogos. O Lance! te mostra o Ranking Fifa atualizado, com as pontuações das seleções mais bem colocadas.

Quando surgiu o Ranking Fifa?

A Fifa estreou a sua força de classificar as seleções em 1993, portanto, é algo ainda recente. Ela passou por diversas reformulações durante os anos, até ter a sua última, realizada em 2018, com o intuito de evitar manipulações, além de deixar o ranking mais justo. Esta última mudança ficou apelidada de "SUM".

Em sua primeira divulgação, ainda na década de 1990, a entidade optou por calcular os pontos de cada seleção a partir dos oito melhores resultados das equipes nos 12 meses anteriores ao cálculo. O período abrangia os meses entre julho de 1992 e 1993. A primeira seleção a liderar o ranking foi a Alemanha.

Quantas vezes o Brasil liderou a classificação?

O Brasil ocupou o primeiro posto do ranking em algumas oportunidades: de 1994 a 2001, quando perdeu o posto para a França. Depois, retomou o primeiro lugar ainda no final de 2001 e seguiu até 2007. Após este período, ainda ficou alternando de posição com a Espanha entre 2010 e 2011, voltando a ser a primeira do ranking apenas entre 2016 e 2017. O último momento em que o Brasil liderou o Ranking da Fifa foi em 2023.

Confira o Top-10 atualizado do Ranking da Fifa

Argentina - 1867.25 pontos França - 1859. 78 pontos Espanha - 1853.27 pontos Inglaterra - 1813.81 pontos Brasil - 1775.85 pontos Portugal - 1756.12 pontos Holanda - 1747.55 pontos Bélgica - 1740.62 pontos Itália - 1731.51 pontos Alemanha - 1703.79 pontos

Vale ressaltar que a próxima atualização do Ranking já acontece nesta quarta-feira (18), segundo o próprio site da Fifa.

Curiosidades da última data Fifa

Ainda com a divulgação da classificação, a entidade máxima do futebol também divulga alguns dados interessantes sobre os cálculos, como a seleção que mais subiu no Ranking, quem mais caiu de posição, entre outros. Confira:

