Corinthians x Cruzeiro pela Copa do Brasil; relembre os confrontos e estatísticas
Duelo histórico na Copa do Brasil reúne equilíbrio e vantagem mínima do Timão.
O confronto Corinthians x Cruzeiro é um dos mais tradicionais da Copa do Brasil, reunindo camisas pesadas, jogos nervosos e decisões marcantes ao longo de mais de três décadas. Mesmo com caminhos distintos em diferentes gerações, o duelo mantém histórico equilibrado, alternando períodos de domínio mineiro e momentos de superioridade paulista. Ao todo, os clubes se enfrentaram 13 vezes, todas pela Copa do Brasil, com leve vantagem do Corinthians no número de vitórias. O Lance! relembra todo os confrontos de Corinthians x Cruzeiro pela Copa do Brasil.
O encontro mais recente aconteceu na semifinal da Copa do Brasil de 2025, quando o Corinthians venceu por 1 a 0 no Mineirão e levou a disputa para ser decidida em casa. O novo capítulo está marcado para o dia 14 de dezembro, prometendo mais um jogo de alta tensão, já que Cruzeiro e Corinthians possuem retrospectos fortes como mandantes.
Embora o equilíbrio marque o duelo, cada equipe construiu capítulos de domínio. Em casa, o Corinthians tem números superiores — vencendo metade dos jogos disputados. Já o Cruzeiro, quando atua em Belo Horizonte, alcança seus melhores desempenhos, incluindo a maior goleada do confronto: 4 a 0 em 1996.
A seguir, veja o histórico completo, estatísticas detalhadas, resultados marcantes e recordes do duelo.
Corinthians x Cruzeiro pela Copa do Brasil
Equilíbrio nos números do confronto
No total, 13 jogos foram disputados entre Corinthians e Cruzeiro pela Copa do Brasil:
- Corinthians: 6 vitórias (46%)
- Empates: 2 (15%)
- Cruzeiro: 5 vitórias (38%)
O retrospecto mostra leve superioridade corintiana, mas com placares quase sempre apertados. Mesmo as maiores vitórias de cada lado ocorreram com diferença reduzida em relação ao total da série.
Desempenho do Corinthians em casa
Jogando em São Paulo, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro com números fortes:
- 6 jogos
- 3 vitórias (50%)
- 2 empates (33%)
- 1 derrota (17%)
O clube aproveita o fator Neo Química Arena (e antes, Pacaembu) para controlar melhor o duelo, algo que novamente pesará na semifinal de 2025. A maior vitória corintiana como mandante ocorreu em 1991, por 3 a 1.
Desempenho do Cruzeiro em casa
Quando o duelo acontece em Belo Horizonte, o cenário muda:
- 7 jogos
- 4 vitórias do Cruzeiro (57%)
- 3 vitórias do Corinthians (43%)
- Nenhum empate
O Mineirão é historicamente decisivo para o Cruzeiro, que aplica pressão ofensiva e costuma controlar o confronto. Em 1996, os mineiros registraram sua maior vitória: 4 a 0, nas quartas de final.
Últimos jogos e momento recente
Último jogo
- Copa do Brasil 2025 – Semifinal (ida)
- 10/12/2025, Mineirão
- Cruzeiro 0 x 1 Corinthians
Esse resultado deu vantagem ao time paulista, que agora decide em casa.
Próximo jogo
- Copa do Brasil 2025 – Semifinal (volta)
- 14/12/2025, Neo Química Arena
- Corinthians x Cruzeiro
O duelo definirá o finalista da edição.
Recordes de Corinthians x Cruzeiro na Copa do Brasil
Corinthians
- Maior vitória em casa: 3–1 (1991)
- Maior vitória fora: 1–0 (1991, 2025) e 3–2 (2002)
Cruzeiro
- Maior vitória em casa: 4–0 (1996)
- Maior vitória fora: 2–1 (2018)
O confronto também registra um "resultado típico": 0–1 para o Corinthians, repetido em duas ocasiões.
Números gerais das equipes no duelo
Corinthians
- 13 jogos
- 6 vitórias
- 2 empates
- 5 derrotas
- 20 gols marcados
- 23 gols sofridos
- Marcou em 85% dos jogos
- Sofreu gols em 85%
Máximas sequências:
- 2 vitórias seguidas
- 3 jogos sem vencer
- 3 derrotas seguidas
- 4 jogos de invencibilidade
Cruzeiro
- 13 jogos
- 5 vitórias
- 2 empates
- 6 derrotas
- 23 gols marcados
- 20 gols sofridos
- Marcou em 85% dos jogos
- Sofreu gols em 85%
Máximas sequências:
- 3 vitórias seguidas
- 4 jogos sem vencer
- 2 derrotas seguidas
- 3 jogos de invencibilidade
Todos os jogos entre Corinthians x Cruzeiro pela Copa do Brasil
- 2025: Cruzeiro 0–1 Corinthians – semifinal
- 2018: Corinthians 1–2 Cruzeiro – final
- 2018: Cruzeiro 1–0 Corinthians – final
- 2016: Cruzeiro 4–2 Corinthians – quartas
- 2016: Corinthians 2–1 Cruzeiro – quartas
- 2002: Cruzeiro 2–3 Corinthians – oitavas
- 2002: Corinthians 2–2 Cruzeiro – oitavas
- 1998: Corinthians 1–1 Cruzeiro – oitavas
- 1998: Cruzeiro 3–1 Corinthians – oitavas
- 1996: Corinthians 3–2 Cruzeiro – quartas
- 1996: Cruzeiro 4–0 Corinthians – quartas
- 1991: Cruzeiro 0–1 Corinthians – oitavas
- 1991: Corinthians 3–1 Cruzeiro – oitavas
