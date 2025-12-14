Último jogo foi em 2025, Corinthians venceu por 1 a 0.

Clássico tem 13 jogos, com leve vantagem para o Corinthians.

O confronto Corinthians x Cruzeiro é um dos mais tradicionais da Copa do Brasil, reunindo camisas pesadas, jogos nervosos e decisões marcantes ao longo de mais de três décadas. Mesmo com caminhos distintos em diferentes gerações, o duelo mantém histórico equilibrado, alternando períodos de domínio mineiro e momentos de superioridade paulista. Ao todo, os clubes se enfrentaram 13 vezes, todas pela Copa do Brasil, com leve vantagem do Corinthians no número de vitórias. O Lance! relembra todo os confrontos de Corinthians x Cruzeiro pela Copa do Brasil.

O encontro mais recente aconteceu na semifinal da Copa do Brasil de 2025, quando o Corinthians venceu por 1 a 0 no Mineirão e levou a disputa para ser decidida em casa. O novo capítulo está marcado para o dia 14 de dezembro, prometendo mais um jogo de alta tensão, já que Cruzeiro e Corinthians possuem retrospectos fortes como mandantes.

Embora o equilíbrio marque o duelo, cada equipe construiu capítulos de domínio. Em casa, o Corinthians tem números superiores — vencendo metade dos jogos disputados. Já o Cruzeiro, quando atua em Belo Horizonte, alcança seus melhores desempenhos, incluindo a maior goleada do confronto: 4 a 0 em 1996.

A seguir, veja o histórico completo, estatísticas detalhadas, resultados marcantes e recordes do duelo.

Corinthians x Cruzeiro pela Copa do Brasil

Equilíbrio nos números do confronto

No total, 13 jogos foram disputados entre Corinthians e Cruzeiro pela Copa do Brasil:

Corinthians: 6 vitórias (46%)

Empates: 2 (15%)

Cruzeiro: 5 vitórias (38%)

O retrospecto mostra leve superioridade corintiana, mas com placares quase sempre apertados. Mesmo as maiores vitórias de cada lado ocorreram com diferença reduzida em relação ao total da série.

Desempenho do Corinthians em casa

Jogando em São Paulo, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro com números fortes:

6 jogos

3 vitórias (50%)

2 empates (33%)

1 derrota (17%)

O clube aproveita o fator Neo Química Arena (e antes, Pacaembu) para controlar melhor o duelo, algo que novamente pesará na semifinal de 2025. A maior vitória corintiana como mandante ocorreu em 1991, por 3 a 1.

Desempenho do Cruzeiro em casa

Quando o duelo acontece em Belo Horizonte, o cenário muda:

7 jogos

4 vitórias do Cruzeiro (57%)

3 vitórias do Corinthians (43%)

Nenhum empate

O Mineirão é historicamente decisivo para o Cruzeiro, que aplica pressão ofensiva e costuma controlar o confronto. Em 1996, os mineiros registraram sua maior vitória: 4 a 0, nas quartas de final.

Últimos jogos e momento recente

Último jogo

Copa do Brasil 2025 – Semifinal (ida)

10/12/2025, Mineirão

Cruzeiro 0 x 1 Corinthians

Esse resultado deu vantagem ao time paulista, que agora decide em casa.

Próximo jogo

Copa do Brasil 2025 – Semifinal (volta) 14/12/2025, Neo Química Arena Corinthians x Cruzeiro

O duelo definirá o finalista da edição.

Recordes de Corinthians x Cruzeiro na Copa do Brasil

Corinthians

Maior vitória em casa: 3–1 (1991)

Maior vitória fora: 1–0 (1991, 2025) e 3–2 (2002)

Cruzeiro

Maior vitória em casa: 4–0 (1996)

Maior vitória fora: 2–1 (2018)

O confronto também registra um "resultado típico": 0–1 para o Corinthians, repetido em duas ocasiões.

Números gerais das equipes no duelo

Corinthians

13 jogos 6 vitórias 2 empates 5 derrotas 20 gols marcados 23 gols sofridos Marcou em 85% dos jogos Sofreu gols em 85%

Máximas sequências:

2 vitórias seguidas

3 jogos sem vencer

3 derrotas seguidas

4 jogos de invencibilidade

Cruzeiro

13 jogos 5 vitórias 2 empates 6 derrotas 23 gols marcados 20 gols sofridos Marcou em 85% dos jogos Sofreu gols em 85%

Máximas sequências:

3 vitórias seguidas

4 jogos sem vencer

2 derrotas seguidas

3 jogos de invencibilidade

Todos os jogos entre Corinthians x Cruzeiro pela Copa do Brasil