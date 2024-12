O prêmio que corresponde ao "Melhor jogador do mundo" se divide atualmente entre a France Football e a Fifa, com os prêmios do Ballon d'Or e do The Best, respectivamente. Com a premiação da entidade máxima do futebol chegando, o Lance! te explica ambos os prêmios, com as diferenças entre o The Best e o Ballon d'Or.

Messi é o jogador que mais vezes ganhou o Ballon d'Or e o prêmio The Best (Foto: Fabrice Coffini / AFP)

A premiação do Ballon d'Or

A "Bola de Ouro", como é amplamente conhecida, foi criada em 1955, pela France Football, revista esportiva francesa. O prêmio, idealizado por Gabriel Hanot e Jaques Ferran, era entregue apenas para jogadores europeus e votado apenas por jornalistas.

A partir de 1995, o prêmio se estendeu a todos os jogadores que haviam atuado por algum clube europeu, não dependendo mais apenas de sua nacionalidade. A partir do ano de 2007, o prêmio também passou a ser entregue para todos os jogadores do mundo, independente de nacionalidade e clube. Além disso, o Ballon d'Or também colocou jogadores para votar, fato que se extinguiria em 2016, com a volta dos votos apenas para jornalistas.

A partir de 2016, a France Football também adotou o ranking de seleções da Fifa para eleger os jornalistas votantes, que corresponde a um profissional da área por país. Ao todo, são 100 jornalistas, dos 100 países mais bem colocados no ranking.

A premiação do "The Best" acontece nesta terça-feira (Foto: Divulgação/Fifa)

Vale ressaltar que durante 2010 a 2015, as premiações aconteciam de forma conjunta, já que as empresas decidiram na época em unificar os prêmios. No entanto, o cenário mudou a partir de 2016.

O prêmio, The Best, da Fifa

Depois do período de atuação em conjunto com a France Football, a Fifa optou por realizar novamente a sua própria premiação. A entidade máxima do futebol realizou a entrega no período entre 1991 a 2009. Depois da "pausa" em sua cerimônia pela parceria com o Ballon d'Or, o The Best voltou à ativa.

A ideia da premiação é basicamente a mesma da concorrente, premiar os melhores da temporada no futebol. No entanto, a forma de votação é diferente. No The Best, não apenas representantes da mídia votam, mas também os técnicos e capitães de diversas seleções.

As categorias de premiação de ambas são muito parecidas, incluindo, obviamente, o prêmio de melhor jogador do mundo, mas também entregando o prêmio de melhor jogadora do mundo, melhor goleiro(a), seleções da temporada, tanto para o futebol masculino, quanto feminino, além de gol mais bonito, entre outros.