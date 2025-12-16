Por onde anda Careca Bianchesi, ex-atacante do Palmeiras?

Aposentado, vive no México, onde é comentarista esportivo e participa de torneios de padel, mantendo forte relação com a comunidade local.

Ele conquistou a Copa do México e a Recopa Concacaf, além de ter jogado pela Seleção Brasileira.

Careca Bianchesi foi um atacante de destaque no Brasil e no exterior, atuando por clubes como Guarani, Palmeiras e Monterrey.

Careca Bianchesi marcou época no futebol brasileiro no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990. Dono de presença de área, velocidade e muita competitividade, o atacante construiu uma carreira sólida em clubes do Brasil, da Itália e do México, além de vestir a camisa da Seleção Brasileira no início da década de 1990. No Palmeiras, viveu seus melhores momentos no futebol nacional, tornando-se referência ofensiva em uma era de reconstrução do clube. O Lance! te conta por onde anda Careca Bianchesi.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Hoje, mais de três décadas após sua melhor fase, Careca Bianchesi permanece lembrado com carinho por torcedores do Guarani e do Palmeiras. E, apesar de aposentado dos gramados desde os 33 anos, ele ainda vive intensamente o dia a dia esportivo — só que longe do Brasil.

A seguir, um panorama completo da carreira do atacante, seus momentos decisivos e o que ele faz atualmente no México.

A origem no Marília e a chegada ao Guarani

Careca Bianchesi começou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Marília. Ainda jovem, chamou atenção pela explosão física, faro de gol e capacidade de atuar tanto como centroavante quanto como segundo atacante.

continua após a publicidade

Em 1988, foi contratado pelo Guarani. A equipe campineira buscava renovar seu setor ofensivo após a venda de craques revelados nos anos anteriores. Careca chegou com moral e rapidamente conquistou espaço. Apesar de atuar muito como reserva no Paulistão de 1988, participou de um dos lances mais emblemáticos daquele campeonato: o cruzamento para o gol de bicicleta de Neto na final diante do Corinthians.

Esse momento elevou sua visibilidade nacional e abriu portas para o grande salto seguinte.

Destaque no Palmeiras e auge no futebol brasileiro

Em 1989, Careca foi negociado com o Palmeiras, junto com Neto. No Parque Antarctica, alternou bons e maus momentos no primeiro ano, mas ganhou protagonismo em 1990. Efetivado como centroavante, tornou-se o principal nome ofensivo da equipe no Campeonato Brasileiro daquele ano.

continua após a publicidade

A força física, o posicionamento e a personalidade fizeram dele um dos jogadores mais queridos da torcida naquele período marcado por reformulações constantes. Seu desempenho chamaria a atenção de clubes europeus.

A transferência de Careca para o Atalanta e a passagem pelo futebol europeu

Ao fim de 1990, o Palmeiras negociou Careca com o Atalanta, da Itália, em troca que envolveu o retorno de Evair — que mais tarde se tornaria um dos maiores ídolos da história alviverde.

A passagem de Careca pela Itália foi correta, mas acabou abreviada por questões físicas e pela adaptação ao futebol altamente tático da Serie A. Depois, o atacante atuou por outros clubes do continente, até que surgiu a oportunidade de reconstruir seu auge no México.

Ídolo no Monterrey e a consolidação no México

No início dos anos 1990, Careca Bianchesi desembarcou no Monterrey. Ali viveu outra fase marcante da carreira. Conquistou a Copa do México de 1992 e a Recopa Concacaf de 1993, deixando boa impressão pela produtividade ofensiva e pela capacidade de decidir jogos importantes.

Posteriormente, ainda defenderia o Veracruz entre 1995 e 1996, antes de retornar ao Monterrey em 1997. Tornou-se figura querida no país, tanto pelo rendimento quanto pelo temperamento competitivo.

Seleção Brasileira: destaque e expulsão histórica

Careca Bianchesi também fez parte da Seleção Brasileira no início dos anos 1990. Disputou a Copa América de 1991 e viveu momentos marcantes. No clássico contra a Argentina, entrou no segundo tempo, mas acabou expulso menos de um minuto depois por um lance ríspido com Ruggeri — episódio que ganhou repercussão internacional.

Apesar da curta passagem, acumulou 12 jogos e um gol com a camisa da Seleção.

Lesão, fim de carreira e reencontro com o México

Uma grave lesão no ligamento cruzado esquerdo acelerou o encerramento da carreira. Aos 33 anos, Careca pendurou as chuteiras após nova passagem pelo Monterrey.

Embora tivesse atuado a maior parte da carreira no Brasil, foi no México que ele decidiu fincar raízes.

Por onde anda Careca Bianchesi?

Após encerrar sua trajetória como jogador, Careca permaneceu em Guadalajara. Tornou-se comentarista esportivo de destaque na Rádio Azteca, uma das principais do país, e passou a apresentar programas esportivos na Rede Acir. Além da carreira na mídia, o ex-atacante também administra uma imobiliária na região e se tornou presença frequente em eventos esportivos, programas de TV e coberturas de futebol mexicano.

Careca mantém forte presença nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde compartilha análises de jogos, bastidores do futebol e sua rotina esportiva. Mesmo aposentado, Careca Bianchesi segue competitivo. Hoje participa de torneios de padel, modalidade que ganhou enorme destaque no México. Ele costuma jogar em eventos locais e beneficentes, sempre mantendo relação próxima com o público e com antigos torcedores.

Casado com Cleide, Careca é pai de três filhos — Gianluca, Raíssa e Júlia — e leva uma vida tranquila no México. A proximidade com a comunidade local, somada à imagem construída como atleta e comunicador, faz dele uma figura querida no país.

Atualmente, Careca Bianchesi vive em Guadalajara, no México. Atua como comentarista esportivo na Rádio Azteca, apresenta programas na TV, administra uma imobiliária e participa de torneios de padel. Fora dos gramados, mantém presença constante no universo esportivo e segue como figura respeitada no futebol mexicano.

Clubes da carreira de Careca Bianchesi