Por onde anda Mauricinho, ex-atacante do Vasco?

O nome Mauricinho sempre desperta nostalgia no torcedor brasileiro, especialmente no vascaíno. Rápido, habilidoso e dono de uma personalidade marcante, o ponta-direita marcou época durante as décadas de 1980 e 1990. Sua carreira, iniciada precocemente no interior paulista, se cruzou com uma das gerações mais simbólicas da história do Vasco, convivendo e dividindo protagonismo com nomes como Geovani, Romário e Roberto Dinamite. O Lance! te conta por onde anda Mauricinho.

Maurício Poggi Villela nasceu em Ribeirão Preto e despontou cedo no Comercial, clube que o revelou para o futebol profissional em 1981. Um ano depois, já chamava a atenção por sua agilidade, drible curto e capacidade de quebrar linhas. Em 1984, aos 20 anos, o Vasco o contratou, dando início ao período mais marcante de sua carreira.

A primeira passagem pelo clube carioca foi decisiva. Mauricinho chegou em um elenco jovem e talentoso, e rapidamente se tornou peça importante. Acelerado, incisivo e conhecido pelo apelido "Pequetito Rebelde", conquistou títulos, viveu clássicos históricos e consolidou sua imagem no cenário nacional. Era o tipo de ponta que quebrava defesas com mudanças rápidas de direção e com uma ousadia que marcava época.

Após a ascensão veloz, vieram mudanças, desafios e uma carreira marcada por grandes clubes, experiências internacionais e episódios que influenciaram seu rendimento. Entre idas e vindas, retomou o bom futebol em várias oportunidades, especialmente no Vasco e no Botafogo, acumulando momentos de brilho até os seus anos finais como profissional.

Esse percurso, rico em nuances, títulos e capítulos importantes do futebol brasileiro, explica por que Mauricinho permanece na memória dos torcedores. E justamente por isso, a pergunta atual é inevitável: o que aconteceu com o "Pequetito Rebelde" depois da aposentadoria?

Ascensão no Comercial e a chegada ao Vasco

Mauricinho iniciou sua carreira profissional no Comercial de Ribeirão Preto, clube pelo qual estreou aos 17 anos. A habilidade natural chamou atenção rapidamente, e grandes clubes de São Paulo monitoraram sua evolução. Porém, foi o Vasco quem apostou alto no talento do jovem atacante.

Em 1984, o clube cruz-maltino investiu para levá-lo a São Januário, integrando-o a um grupo que mesclava promessas e ídolos históricos. No Vasco, Mauricinho se destacou pela velocidade, capacidade de romper marcações e faro de gol. Sua primeira passagem (1984–1988) foi recheada de atuações decisivas e títulos estaduais.

Ao lado de Geovani, Romário e Roberto Dinamite, participou de uma das gerações mais celebradas da história recente do clube. Suas arrancadas pela direita marcaram época e abriram caminho para a consolidação nacional.

O impacto da lesão e a passagem pelo Palmeiras

Em 1988, Mauricinho sofreu uma lesão séria após um choque com Jandir, volante do Fluminense. O episódio impactou sua mobilidade e ritmo, e acabou mudando os rumos da sua carreira. Ainda em 1988, transferiu-se para o Palmeiras, buscando uma retomada técnica.

No Verdão, viveu altos e baixos. Formou ataque com Neto, Gaúcho e Edu Manga, mas teve dificuldades para reencontrar a regularidade que o consagrara no Vasco. Fez apenas 13 jogos pelo clube paulista. Mesmo assim, deixou boas atuações técnicas e manteve projeção no cenário nacional.

Carreira internacional de Mauricinho: Espanha e Portugal

Após a curta passagem pelo Palmeiras, Mauricinho transferiu-se para a Europa. Jogou pelo Espanyol de Barcelona entre 1989 e 1990, vivenciando o desafio do futebol espanhol. Apesar de boas apresentações iniciais, não conseguiu se firmar totalmente.

Em seguida, atuou no Louletano, de Portugal, em uma experiência igualmente breve. Após dois anos fora do país, decidiu retornar ao Brasil, ainda buscando o melhor nível físico e técnico após a grave lesão sofrida no fim dos anos 80.

Retorno ao Brasil e a fase de rodagem

De volta ao Brasil, Mauricinho viveu uma fase de muitas trocas de clube. Em 1991, voltou ao Vasco, mas não conseguiu repetir o rendimento da década anterior. A sequência de mudanças incluiu passagens por Bragantino, Remo, Ponte Preta e Botafogo.

Apesar da irregularidade, reencontrou bom futebol no Botafogo entre 1994 e 1996. Mostrou lampejos do talento que o levou ao estrelato, com arrancadas velozes e assistências importantes.

A aventura no Japão e o retorno ao Rio de Janeiro

A partir de 1994, Mauricinho também experimentou o crescimento do futebol japonês, atuando pelo Kyoto Purple Sanga. Foi uma das primeiras gerações de brasileiros que participaram da criação da estrutura profissional no Japão. Apesar da experiência cultural enriquecedora, não teve destaque técnico e voltou ao Brasil.

Em 1996, retornou ao Botafogo, e em 1997 assinou novamente com o Vasco, vivendo sua terceira passagem pelo clube. Desta vez, como veterano, fez parte de um elenco vitorioso que conquistou o Brasileirão de 1997 e a Libertadores de 1998.

Últimos anos de carreira e aposentadoria

Após a temporada histórica de 1998, Mauricinho seguiu no Vasco até a temporada seguinte, quando sofreu nova lesão em duelo contra o Palmeiras pelo Torneio Rio-São Paulo. Em 2000, retornou ao Comercial, clube que o formou, onde encerrou oficialmente sua carreira.

Ao longo de quase duas décadas, disputou mais de 300 partidas pelo Vasco, além de defender grandes clubes do país e atuar pela Seleção Brasileira Sub-20, tendo sido campeão mundial da categoria em 1983.

Por onde anda Mauricinho, ex-atacante do Vasco?

Por onde anda Mauricinho? Hoje, Mauricinho vive longe da rotina dos gramados profissionais. Reside em Ribeirão Preto, sua cidade natal, onde mantém vínculos afetivos e familiares. Participa ocasionalmente de eventos ligados ao Vasco, jogos festivos e atividades comemorativas organizadas por ex-jogadores.

Nos últimos anos, também passou a atuar de forma independente no meio esportivo, com participação em entrevistas, programas locais e ações voltadas ao futebol de base. Mantém presença moderada nas redes sociais e segue próximo de ex-companheiros daquela geração vascaína tão marcante.

Discreto, o "Pequetito Rebelde" mantém o legado de um ponta clássico, veloz e atrevido, que marcou época em São Januário e deixou seu nome na história do futebol brasileiro.

Clubes da carreira de Mauricinho