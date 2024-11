Quantos títulos Ayrton Senna teve na Fórmula 1?

Ayrton Senna foi o maior piloto de Fórmula 1 que o Brasil já produziu. O atleta, que acabou perdendo a vida em um acidente durante uma de suas corridas, é visto hoje como uma das maiores referências do esporte, mesmo depois de 30 anos de sua morte. Quer saber quantos títulos Ayrton Senna conquistou nas pistas? O Lance! te conta.

continua após a publicidade

Veja todos os destaques dos títulos de Ayrton Senna (Foto: Acervo Lance!)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Os títulos de Ayrton Senna

O piloto conquistou três títulos da maior competição automobilística do mundo durante a sua carreira. Iremos destacar cada troféu conquistado por Senna, mostrando os principais acontecimentos dos anos de 1988, 1990 e 1991, anos das taças do brasileiro.

1988

O primeiro título de Ayrton Senna na Fórmula 1 aconteceu justamente na sua temporada de estreia com a McLaren, escuderia em que o piloto mais fez sucesso. Naquela ocasião, Senna disputou o troféu da competição ponto a ponto com o piloto que viria a ser o seu maior rival, e na época companheiro de equipe, Alain Prost.

continua após a publicidade

A taça foi decidida no GP do Japão, em Suzuka. O brasileiro havia conquistado a pole no treino classificatório, mas acabou perdendo 16 posições durante a largada, devido a problemas com seu carro. Porém, Senna fez uma épica corrida, realizando 15 ultrapassagens, para garantir a vitória e o seu primeiro título da Fórmula 1.

1990

O título mundial de 1990 foi vencido por Senna com toques de nostalgia do campeonato de 1989. No ano seguinte ao primeiro título do brasileiro, ele e Alain Prost novamente brigaram pelo troféu até o GP do Japão, mas uma colisão entre os dois fez com que ambos saíssem da corrida, impossibilitando uma reação do piloto brasileiro.

continua após a publicidade

Já em 1990, a mesma situação aconteceu, mas agora, "favorável" a Ayrton Senna. No mesmo GP do Japão, Senna largou na pole, mas viu Prost, que já estava na Ferrari, sair na frente. Logo na primeira curva ambos bateram e saíram da corrida, garantindo o bicampeonato do brasileiro.

Os três títulos de Senna foram conquistados após o GP do Japão (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

1991

O terceiro título mundial de Senna foi conquistado em 1991, mas agora o grande rival do brasileiro foi o piloto Nigel Mansell. A temporada marcou a primeira vez em que Ayrton Senna subiu no ponto mais alto do pódio do GP de Interlagos, no Brasil.

O tricampeonato do brasileiro foi decidido mais uma vez no GP do Japão. Senna largou na segunda posição, mas Mansell abandonou a prova na décima volta, garantindo assim o título para o brasileiro, que inclusive deixou seu companheiro Gerhard Berger assumir a liderança na última volta da prova, para ganhar sua primeira corrida com a McLaren.