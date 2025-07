Invasão no saque no vôlei: saiba o que diz a regra e como funciona

A invasão ocorre quando o jogador ultrapassa a linha de fundo ou saca antes do apito do árbitro.

O saque é o primeiro gesto técnico de cada ponto no vôlei e, ao mesmo tempo, um dos mais vigiados pela arbitragem. Embora seja uma ação aparentemente simples, o movimento exige precisão não apenas na execução, mas também no posicionamento do atleta. Um detalhe fora do lugar pode resultar em invasão, e a equipe perde o ponto automaticamente, mesmo antes da bola cruzar a rede. O Lance! explica como funciona a invasão no saque no vôlei e o que diz a regra.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A invasão no momento do saque é uma das infrações mais comuns em todas as categorias do voleibol, desde as competições de base até o nível profissional. Ela pode acontecer por um simples toque na linha de fundo, por posicionamento incorreto dos companheiros de equipe, ou ainda por ultrapassagem da bola antes do apito do árbitro.

Segundo a Federação Internacional de Voleibol (FIVB), existem regras claras sobre a zona de saque, a ordem de rotação e o momento exato em que o movimento pode ser iniciado. A arbitragem utiliza tanto a observação direta quanto os auxiliares de linha para verificar irregularidades. Em alguns casos, o erro é tão sutil que nem os jogadores percebem — até que o árbitro apite e indique a invasão.

continua após a publicidade

A seguir, você vai entender exatamente o que a regra considera invasão no saque do vôlei, os principais erros cometidos, como a arbitragem atua nesses casos e de que forma isso pode impactar o jogo, mesmo antes da bola cruzar a rede.

O que é considerado invasão no saque no vôlei?

A invasão no saque ocorre quando o jogador ou qualquer parte do corpo invade ilegalmente a quadra ou descumpre regras de posicionamento antes, durante ou logo após o saque. Isso pode envolver tanto o sacador quanto os outros atletas da equipe. As principais formas de invasão são:

continua após a publicidade

1. Toque na linha ou ultrapassagem com os pés

De acordo com a regra oficial, o atleta deve sacar atrás da linha de fundo da quadra, dentro da zona de saque, que corresponde a uma faixa de 9 metros de largura localizada atrás da linha de fundo. O toque na linha ou o avanço dos pés para dentro da quadra antes de bater na bola configura invasão de linha.

O jogador pode pular durante o saque (como no “viagem ao fundo do mar”), desde que salte de trás da linha e não pise dentro da quadra antes do contato com a bola. Após o contato com a bola, o jogador pode pisar dentro da quadra sem problema algum — desde que isso ocorra depois do toque.

2. Saque antes do apito do árbitro

Outro tipo de infração ocorre quando o atleta realiza o saque antes do apito do primeiro árbitro, que é o sinal oficial de liberação para a execução. Sacar antes da autorização invalida a jogada e o ponto é concedido ao adversário.

Essa regra evita confusões e garante que o árbitro esteja pronto para observar a jogada com atenção.

Sacar antes do apito é considerado erro técnico, e não apenas falha de atenção.

3. Posicionamento irregular dos jogadores

A ordem de rotação deve ser respeitada durante o saque. Isso significa que os atletas precisam estar alinhados corretamente nas suas zonas (zona de ataque e zona de defesa), conforme a rotação definida. Se algum jogador estiver fora da posição permitida no momento do saque, ocorre invasão de posição, também chamada de “falta de posição”.

Por exemplo: se um jogador da zona de defesa estiver mais à frente que um atleta da zona de ataque no momento do saque, a jogada é invalidada.

Esse tipo de erro é responsabilidade de toda a equipe e frequentemente passa despercebido pelos atletas — mas não pelos árbitros e assistentes de linha.

4. Pé fora da zona de saque lateral

A zona de saque tem um limite lateral claro, que vai da linha lateral da quadra até as duas linhas que se estendem além dela, formando a faixa de 9 metros de largura. Se o sacador ultrapassar esse limite — pisando fora da zona lateralmente —, também comete invasão.

Esse erro é mais comum em saques flutuantes ou direcionados ao corredor entre dois jogadores.

Como os árbitros identificam a invasão no saque?

O primeiro árbitro (localizado na cadeira elevada) e os árbitros auxiliares de linha são responsáveis por observar o posicionamento dos pés e o momento do saque. Cada tipo de invasão possui um gesto técnico padrão e resulta em ponto automático para a equipe adversária.

Invasão de linha: o árbitro aponta para a linha de fundo e cruza o braço sobre o peito.

o árbitro aponta para a linha de fundo e cruza o braço sobre o peito. Saque antes do apito: o juiz levanta os dois braços e faz o sinal indicando o erro.

o juiz levanta os dois braços e faz o sinal indicando o erro. Posição incorreta: geralmente apontado após consulta ao segundo árbitro ou aos auxiliares.

Em competições com o sistema de desafio eletrônico (challenge), é possível revisar jogadas milimétricas para verificar se houve invasão por pisar na linha. No entanto, esse recurso está disponível apenas em torneios de elite e nem sempre cobre todas as infrações posicionais.

Qual o impacto no jogo?

Uma invasão no saque é considerada erro técnico direto, resultando na perda do ponto e do direito de saque. Isso pode ser particularmente prejudicial em momentos cruciais da partida, como no final de sets equilibrados, onde cada ponto é disputado com intensidade máxima.

Além do impacto no placar, a repetição de invasões pode gerar pressão psicológica sobre o sacador e desorganizar o sistema tático da equipe. Técnicos experientes trabalham intensamente a precisão da zona de saque e a consciência espacial dos atletas, principalmente em momentos de alta tensão.

Em equipes de base, é comum que jogadores com bom desempenho técnico percam pontos por simples pisadas na linha ou desatenção ao apito — por isso, esses fundamentos são reforçados desde o início da formação.