O lançamento de martelo exige um giro completo do atleta.

O lançamento de martelo é uma das provas mais técnicas e visualmente impactantes do atletismo. Envolve força, coordenação e controle absoluto do corpo durante uma sequência de giros realizados em altíssima velocidade. O que muitos espectadores não sabem é que o giro completo não é apenas uma técnica preferencial, mas sim parte essencial das regras e da execução válida da prova. Qual é a regra para o giro completo no lançamento de martelo? O Lance! explica.

O martelo é composto por uma esfera metálica conectada a um cabo de aço e empunhadura. Durante a execução, o atleta gira o corpo várias vezes dentro de um círculo para ganhar velocidade angular e lançar o implemento o mais longe possível. Essa rotação é o que gera a força centrífuga necessária para impulsionar o martelo, tornando o giro uma exigência tanto técnica quanto regulatória.

Nos campeonatos organizados pela World Athletics (antiga IAAF), o lançamento só é considerado válido se respeitar uma série de critérios, incluindo a execução completa do movimento de giro. Isso significa que o atleta não pode simplesmente lançar o martelo parado ou com balanço parcial. Ele precisa realizar pelo menos uma sequência de rotação com o corpo em movimento completo.

A seguir, você vai entender qual é a regra para o giro completo no lançamento de martelo, por que ele é obrigatório, o que configura um lançamento inválido e como os juízes avaliam a execução técnica nas competições de nível nacional e internacional.

Qual é a regra para o giro completo no lançamento de martelo?

O lançamento de martelo é regulamentado pela Regra 191 da World Athletics, que estabelece os critérios técnicos e de julgamento da prova. Embora o número exato de giros não seja especificado como obrigatório na regra, o movimento rotacional completo é considerado parte integrante da técnica válida — e sua ausência pode configurar tentativa inválida.

A prática comum entre os atletas é realizar de 3 a 4 giros completos dentro do círculo de arremesso, com o martelo sendo acelerado progressivamente até o momento do lançamento. A execução envolve:

Um ou dois giros preliminares com os braços (sem sair do lugar)

Três ou quatro giros com o corpo, movimentando os pés em rotação sobre o próprio eixo

Liberação do martelo no ponto de maior impulso e estabilidade

Ou seja, mesmo que a regra não diga “o giro é obrigatório”, um lançamento sem rotação corporal não gera a força suficiente e pode ser considerado tecnicamente inválido — seja por falta de controle, por violação do posicionamento ou por queda da ferramenta fora do setor.

Por que o giro completo é obrigatório?

O giro no lançamento de martelo é essencial por três motivos fundamentais:

1. Geração de força centrífuga

A principal forma de impulsionar o martelo a longas distâncias é por meio da aceleração rotacional. Ao girar o corpo, o atleta aplica força sobre o cabo do martelo, que responde com uma tensão radial crescente. Essa força é acumulada e liberada no instante do arremesso.

Sem o giro, o atleta não conseguiria gerar a energia cinética necessária para alcançar marcas competitivas. Por isso, a rotação completa é uma exigência técnica universal da modalidade.

2. Padrão técnico internacional

Todas as competições oficiais, incluindo Jogos Olímpicos, Mundiais e torneios nacionais, seguem um padrão técnico que exige a execução da rotação para validar o movimento. Um atleta que tentar lançar o martelo sem girar pode ser advertido, penalizado ou ter a tentativa anulada por:

Desvio de técnica padronizada Falta de controle corporal Risco de lançamento fora do setor de 34,92°

3. Avaliação dos juízes e integridade do movimento

A arbitragem observa atentamente se o atleta:

Executa o lançamento de dentro do círculo

Não pisa fora dos limites

Não para o movimento antes da liberação

Realiza a rotação completa com ambos os pés

Se o giro for incompleto ou se o atleta perder o equilíbrio e interromper a sequência, o salto pode ser considerado nulo. A consistência da rotação é vista como parte da fluidez e integridade do lançamento.

O que invalida um lançamento de martelo?

Mesmo com a rotação completa, um lançamento pode ser anulado se o atleta descumprir alguma das regras abaixo:

Sair do círculo pela frente antes de o martelo tocar o solo Pisar na borda ou fora do círculo durante o giro Lançar o martelo fora do setor de 34,92° Soltar o martelo durante o giro (sem controle) Fazer movimento de lançamento sem rotação suficiente, o que compromete o padrão técnico

Vale lembrar que o círculo de lançamento tem 2,135 metros de diâmetro, e o atleta deve manter o equilíbrio dentro dele durante todos os giros. Qualquer desequilíbrio, escorregão ou perda de controle pode acarretar em queda ou pisada fora da área válida.

O número de giros é fixo?

Não. A regra não exige um número exato de giros — o que importa é que a execução seja contínua, com controle técnico e liberação correta. No entanto, a maioria dos atletas realiza 3 ou 4 rotações completas para atingir a velocidade ideal.

Alguns atletas iniciantes podem usar apenas 1 ou 2 giros em fases de aprendizado, mas em competições profissionais, essa abordagem não gera resultados expressivos e pode colocar o controle da ferramenta em risco.