Por que Ayrton Senna é considerado o “Rei de Mônaco”?

Escrito por Lance! • Publicada em 24/05/2024 - 12:00 • Mônaco (FRA)

A partir desta sexta-feira (24), os carros da Fórmula 1 vão tomar conta das ruas de Monte Carlo mais uma vez. Considerada a mais charmosa e desafiadora da categoria, a pista de Mônaco tem uma referência imortalizada: Ayrton Senna.



O ídolo brasileiro conquistou o título de “Rei de Mônaco” por ter o maior número de vitórias no Principado no sul da França. Foram seis triunfos em dez anos - um recorde jamais igualado por outro piloto na categoria.



Além das vitórias, outras estatísticas mostram o quão impressionante era o aproveitamento de Ayrton Senna no GP de Mônaco. Entre 1984 e 1993, o piloto teve cinco pole positions e ficou no pódio em oito oportunidades.



🏎️ Resultados de Ayrton Senna em Mônaco:

1984 - 2º

1985 - Não concluiu a prova (falha no motor)

1986 - 3º

1987 - 🏆

1988 - Não concluiu a prova (acidente)

1989 - 🏆

1990 - 🏆

1991 - 🏆

1992 - 🏆

1993 - 🏆

As curvas apertadas e as mudanças de nível, que caracterizam a pista de Monte Carlo, engrandecem ainda mais o recorde absoluto de Senna.



Graças a essa identificação com o local, o ídolo brasileiro será homenageado pela McLaren neste domingo, no GP de Mônaco. Em uma ação em parceria com a patrocinadora OKX, a equipe inglesa correrá com um carro verde e amarelo, cores da bandeira do Brasil e do histórico capacete de Senna.



🏆 Pilotos com mais vitórias em Mônaco:



6 - Ayrton Senna (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)

5 - Graham Hill (1963, 1964, 1965, 1968, 1969)

5 - Michael Schumacher (1994, 1995, 1997, 1999, 2001)

4 - Alain Prost (1984, 1985, 1986, 1988)

Ayrton Senna durante GP de Mônaco de 1989 (Foto: AFP)