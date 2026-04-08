Impacto econômico depende da capacidade das cidades de converter a demanda em ganhos duradouros e não apenas custos operacionais.

Evento distribuirá benefícios econômicos em turismo, serviços e infraestrutura, ao invés de concentrá-los em poucos polos.

Copa do Mundo de 2026 será a maior da história, com 48 seleções e 16 cidades-sede nos EUA, Canadá e México.

A Copa do Mundo de 2026 deve inaugurar um novo patamar de rentabilidade para o futebol global. O torneio será o maior da história, com 48 seleções, 104 partidas, 16 cidades-sede e uma projeção de 6,5 milhões de espectadores ao longo da competição. O Lance! comenta o impacto econômico da Copa do Mundo 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Esse aumento de escala muda completamente o tamanho da conta econômica. Mais jogos significam mais bilhetes vendidos, mais noites de hotel, maior circulação em aeroportos, mais consumo em bares, restaurantes e varejo, além de uma exposição comercial muito mais longa para patrocinadores e emissoras.sportsvalue+2

Para a Fifa, a expectativa é de uma arrecadação recorde. Projeções de mercado apontam que a edição de 2026 pode gerar US$ 10,9 bilhões em receitas diretas, acima dos US$ 7 bilhões registrados no ciclo da Copa do Catar de 2022.

continua após a publicidade

Esse avanço é puxado principalmente por três frentes. Os direitos de transmissão são projetados em mais de US$ 4,2 bilhões, os contratos de patrocínio devem superar US$ 2,8 bilhões e as receitas de matchday — que incluem ingressos e hospitalidade — podem saltar para US$ 3 bilhões, contra cerca de US$ 950 milhões no Mundial anterior.

Mas o debate econômico não termina no caixa da organizadora. Para Estados Unidos, Canadá e México, a questão central é quanto desse fluxo se transforma em atividade real para a economia local, especialmente em turismo, serviços, mobilidade urbana, emprego e arrecadação tributária.

continua após a publicidade

Impacto econômico da Copa do Mundo 2026

De onde vem o dinheiro

A engenharia financeira de uma Copa do Mundo combina receitas centralizadas e impacto distribuído. De um lado, a Fifa concentra a renda vinda de TV, patrocínios, bilheteria e hospitalidade; de outro, as cidades-sede capturam o efeito indireto do aumento de circulação de pessoas e consumo.

Em 2026, esse modelo ganha escala inédita porque o torneio será disputado em três países e por um período mais longo. Com mais jogos e mais cidades envolvidas, a cadeia econômica deixa de depender apenas do estádio e passa a se espalhar por hotéis, transporte, alimentação, comércio, entretenimento e serviços de apoio.

O componente mais agressivo dessa expansão está no matchday. A projeção de US$ 3 bilhões em receitas de dia de jogo mostra como o novo formato amplia o potencial comercial do evento, especialmente em um mercado com forte demanda corporativa por hospitalidade premium e ingressos de alto valor.​

Quanto pode entrar nas economias locais

As estimativas mais amplas apontam para um impacto muito além do futebol. Um estudo citado pela Fifa projeta que a Copa do Mundo de 2026 pode gerar US$ 40,9 bilhões em produto econômico global e sustentar cerca de 824 mil empregos em tempo integral ao redor do mundo.

Os Estados Unidos devem concentrar a maior fatia desse movimento porque receberão a maioria das partidas e a reta final do torneio. As projeções apontam para US$ 30,5 bilhões em produção bruta e US$ 17,2 bilhões de contribuição ao PIB americano.

No México, estimativas publicadas no mercado local indicam um impacto próximo de MX$ 200 bilhões, algo em torno de US$ 11 bilhões, impulsionado por turismo, consumo urbano e atividade comercial nas cidades que receberão jogos. No Canadá, a expectativa divulgada gira em torno de CAD$ 2,5 bilhões em benefícios econômicos ligados à competição.​

Esses números ajudam a explicar por que a Copa de 2026 passou a ser tratada como um projeto de desenvolvimento, e não apenas como uma vitrine esportiva. O evento mobiliza planejamento urbano, setor de serviços, cadeias logísticas e estratégias de promoção internacional das cidades-sede.

Emprego, turismo e infraestrutura na Copa

O efeito mais visível de curto prazo tende a aparecer no mercado de trabalho. A projeção de 824 mil empregos em tempo integral inclui vagas criadas ou sustentadas em turismo, segurança, alimentação, eventos, operação de arenas, logística e transporte. Só nos Estados Unidos, o volume estimado chega a 185 mil postos.

O turismo também funciona como alavanca central dessa conta. Uma competição com 6,5 milhões de espectadores projetados naturalmente pressiona a ocupação hoteleira, eleva o movimento em aeroportos e amplia o consumo em restaurantes, atrações urbanas e comércio local.

México já contam com boa parte da infraestrutura esportiva, aeroportuária e hoteleira pronta, o risco de gastos excessivos com obras novas tende a ser menor do que em edições que exigiram a construção de arenas e grandes intervenções do zero.

Isso melhora a perspectiva de retorno para o setor privado e reduz o temor clássico dos "elefantes brancos". Em vez de depender da construção de novos estádios, a Copa de 2026 tende a concentrar ganhos em modernização operacional, mobilidade, hotelaria e serviços.

O que pode limitar os ganhos

Nem toda projeção bilionária se converte automaticamente em lucro líquido para os países-sede. Parte relevante da receita direta pertence à própria Fifa, enquanto o benefício local depende da capacidade de transformar o aumento do fluxo turístico em consumo prolongado, arrecadação e legado urbano.

Outro ponto de atenção é a inflação de serviços durante o torneio. Quando hotéis, passagens e alimentação sobem demais, parte do turismo tradicional pode evitar os destinos da Copa, o que reduz o ganho líquido fora do ecossistema do evento.

Por isso, a rentabilidade real da Copa de 2026 dependerá menos do faturamento bruto e mais da eficiência operacional de cada sede. Controle de preços, infraestrutura funcional, mobilidade, segurança e capacidade de absorver o visitante internacional serão fatores tão importantes quanto o sucesso esportivo dentro de campo.