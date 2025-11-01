A seleção conquistou também três vice-campeonatos em 1930, 1990 e 2014.

Os craques argentinos como Maradona e Messi marcaram a história do futebol.

A Argentina tem três títulos de Copa do Mundo: 1978, 1986 e 2022.

A Argentina é uma das seleções mais tradicionais e vitoriosas do futebol mundial. O Lance! responde: quantos títulos de Copa do Mundo a Argentina tem?

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com três títulos de Copa do Mundo, conquistados em 1978, 1986 e 2022, o país construiu uma história marcada por craques lendários, dramas intensos e uma paixão que atravessa gerações.

De Mario Kempes a Diego Maradona, e de Gabriel Batistuta a Lionel Messi, a camisa albiceleste se tornou sinônimo de garra, talento e mística. Cada conquista representa uma era distinta do futebol argentino — mas todas têm em comum o mesmo sentimento: a devoção absoluta pelo jogo.

continua após a publicidade

Quantos títulos de Copa do Mundo a Argentina tem?

1978: o primeiro título em casa

A primeira conquista da Argentina aconteceu em 1978, quando o país sediou a Copa do Mundo.

Sob o comando de César Luis Menotti, a seleção apostava em um futebol ofensivo e elegante, com jogadores como Mario Kempes, Daniel Passarella, Osvaldo Ardiles e Leopoldo Luque.

A equipe começou de forma irregular, mas cresceu durante o torneio. Na segunda fase, uma vitória por 6 a 0 sobre o Peru garantiu a vaga na final contra a Holanda, no estádio Monumental de Buenos Aires.

Em uma partida tensa, a Argentina venceu por 3 a 1 na prorrogação, com dois gols de Kempes, o artilheiro do Mundial, e ergueu sua primeira taça.

continua após a publicidade

O título em casa marcou o nascimento da mística argentina — uma mistura de técnica e emoção que se tornaria sua marca registrada nas décadas seguintes.

1986: o show de Maradona no México

O segundo título veio em 1986, no México, sob o comando de Carlos Bilardo e sob a liderança de Diego Armando Maradona. Aquele torneio é amplamente considerado "a Copa de Maradona", uma das maiores exibições individuais da história do futebol.

Na fase eliminatória, o camisa 10 argentino escreveu capítulos eternos: Nas quartas de final, contra a Inglaterra, marcou dois gols que entraram para a lenda — o primeiro, a "Mão de Deus", e o segundo, uma arrancada antológica em que driblou meio time adversário antes de balançar as redes.

A Argentina venceu a Alemanha Ocidental por 3 a 2 na final, no Estádio Azteca, diante de mais de 100 mil torcedores. Maradona foi eleito o melhor jogador do torneio e símbolo máximo de uma geração que transformou o futebol em arte e resistência.

2022: Messi, o herdeiro coroado

Após 36 anos de espera, a Argentina voltou ao topo do mundo em 2022, no Catar, com Lionel Messi finalmente conquistando o título que faltava à sua carreira.

Sob o comando de Lionel Scaloni, a equipe mesclava juventude e experiência, com Emiliano Martínez, Enzo Fernández, Julián Álvarez e Ángel Di María ao lado do capitão Messi.

A campanha teve emoção desde o início: após perder para a Arábia Saudita na estreia, a Argentina reagiu com vitórias sobre México e Polônia. Eliminou Austrália, Holanda (nos pênaltis) e Croácia, chegando à final contra a França.

No jogo decisivo, no Lusail Stadium, a Argentina venceu nos pênaltis após um empate por 3 a 3, em uma das maiores finais da história. Messi marcou dois gols, e Emiliano Martínez brilhou nas penalidades, garantindo o tricampeonato mundial.

O título coroou uma geração que trouxe de volta o espírito competitivo argentino e encerrou qualquer dúvida sobre o legado de Messi.

O DNA da Argentina: garra, talento e emoção

Poucos países vivem o futebol como a Argentina. A relação entre o povo e a seleção é quase religiosa — o estádio como templo, e os craques como mitos. A mística argentina combina técnica refinada, intensidade emocional e espírito de superação, atributos que se manifestam tanto nos títulos quanto nas derrotas históricas.

De Menotti a Bilardo, de Bielsa a Scaloni, a Argentina sempre soube reinventar sua identidade sem perder o que a define: o amor pelo jogo.

Campanhas marcantes e rivalidades históricas da Argentina

Além dos três títulos, a Argentina acumula três vice-campeonatos (1930, 1990 e 2014).

Em 1930, perdeu a final para o Uruguai no primeiro Mundial da história. Em 1990, caiu diante da Alemanha após um pênalti polêmico. E em 2014, no Brasil, foi derrotada novamente pelos alemães, com o gol de Götze na prorrogação.

Essas finais frustradas só aumentaram a devoção da torcida, que vê cada Copa como um drama nacional.

A rivalidade com o Brasil e o histórico contra a Inglaterra (desde 1986) também alimentam a narrativa épica que envolve a seleção albiceleste.

Curiosidades e legado

A Argentina foi o primeiro país sul-americano a sediar e vencer uma Copa. Maradona é o único jogador argentino a ser eleito o melhor do mundo em uma Copa (1986). Messi superou Maradona em número de gols e jogos por Copas e foi eleito o melhor jogador do Mundial de 2014 e 2022. O país é uma das nações com mais títulos entre seleções — somando Copa do Mundo, Copa América e Finalíssima.

Resumo histórico