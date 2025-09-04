Momentos marcantes incluem seu primeiro gol oficial em casa e a conquista da Copa América.

Messi se tornou um símbolo nacional e líder de uma geração campeã.

Atuações decisivas em Eliminatórias e contra rivais históricos mostraram sua habilidade.

Jogos em casa ajudaram a fortalecer sua relação com a torcida local.

Durante boa parte de sua carreira, Lionel Messi conviveu com críticas de parte da torcida argentina, que questionava seu desempenho pela seleção em comparação ao Barcelona. Porém, em diversas partidas disputadas em solo argentino, o craque mostrou por que é considerado um dos maiores da história do futebol. O Lance! relembra grandes jogos de Messi pela Seleção Argentina em casa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Esses jogos foram fundamentais não apenas para sua trajetória individual, mas também para fortalecer sua relação com o torcedor local. No Monumental de Núñez, em Buenos Aires, Messi viveu capítulos que marcaram seu caminho rumo à idolatria definitiva.

Foram atuações decisivas em Eliminatórias de Copas do Mundo e partidas contra rivais históricos, como Uruguai e Bolívia. Nessas ocasiões, Messi exibiu toda sua habilidade: dribles curtos, cobranças de falta precisas, assistências cirúrgicas e gols que incendiaram os estádios argentinos.

continua após a publicidade

Com o tempo, cada jogo em casa passou a reforçar a ideia de que Messi não é apenas um ícone mundial, mas também um símbolo nacional. Esses momentos se tornaram parte da memória coletiva dos argentinos, consolidando sua imagem como herdeiro de Maradona e líder de uma geração campeã.

Grandes jogos de Messi pela Seleção Argentina em casa

2008 – Primeiro gol em Eliminatórias no Monumental

Data: 11 de outubro de 2008 Jogo: Argentina 2 x 1 Uruguai – Eliminatórias Copa do Mundo 2010 Local: Más Monumental (Buenos Aires) Gols: Messi abriu o placar logo aos 6 minutos, seguido por Agüero. Lugano descontou para o Uruguai.

Esse foi o primeiro gol oficial de Messi em casa pela Argentina, um marco na sua trajetória com a seleção.

2012 – Atuação de gala na vitória da Argentina contra o Uruguai

Data: 12 de outubro de 2012 Jogo: Argentina 3 x 0 Uruguai – Eliminatórias Copa do Mundo 2014 Local: Más Monumental (Buenos Aires) Destaque: Messi marcou dois gols (um de jogada ensaiada com Di María e outro de falta) e deu início à jogada do gol de Agüero.

Foi uma das atuações mais completas de Messi com a Albiceleste, dominando totalmente o clássico do Rio da Prata.

2021 – Hat-trick histórico contra a Bolívia

Data: 9 de setembro de 2021 Jogo: Argentina 3 x 0 Bolívia – Eliminatórias Copa do Mundo 2022 Local: Más Monumental (Buenos Aires) Destaque: Messi marcou três vezes, chegando a 79 gols pela seleção e ultrapassando Pelé como maior artilheiro de seleções da América do Sul.

A noite foi de consagração: além da marca histórica, Messi chorou em campo ao erguer a taça da Copa América diante da torcida, em um momento simbólico de reconciliação com os argentinos.

continua após a publicidade

Outros jogos marcantes de Messi pela Argentina em casa