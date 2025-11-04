O primeiro título foi marcado pelo 'Milagre de Berna' ao vencer a Hungria.

A seleção é conhecida por organização e eficiência no futebol.

A Alemanha possui quatro títulos de Copa do Mundo: 1954, 1974, 1990 e 2014.

A Alemanha é uma das seleções mais consistentes e vitoriosas da história do futebol. O Lance! responde: quantos títulos de Copa do Mundo a Alemanha tem?

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com quatro títulos de Copa do Mundo, conquistados em 1954, 1974, 1990 e 2014, o país se consolidou como uma potência global, marcada por organização, disciplina e eficiência. A cada geração, o futebol alemão se reinventa — sempre mantendo o mesmo espírito competitivo e uma mentalidade vencedora que se tornou referência no esporte mundial.

Quantos títulos de Copa do Mundo a Alemanha tem?

1954: o "Milagre de Berna"

O primeiro título da Alemanha veio em 1954, na Suíça, e entrou para a história como o "Milagre de Berna". A seleção comandada por Sepp Herberger superou adversidades e venceu uma das maiores favoritas da época: a Hungria de Puskás, que estava invicta havia quatro anos.

continua após a publicidade

Após perder para os húngaros por 8 a 3 na fase de grupos, a Alemanha Ocidental deu o troco na final, vencendo por 3 a 2, de virada, com gols de Rahn e Morlock. O capitão Fritz Walter ergueu a taça, e o feito foi visto como símbolo da reconstrução alemã no pós-guerra. O triunfo uniu o país e representou o renascimento de uma nação que buscava recuperar sua identidade e autoestima.

1974: o poder do futebol coletivo da Alemanha

Vinte anos depois, a Alemanha conquistou seu segundo título, jogando em casa, na Copa de 1974.

A equipe treinada por Helmut Schön tinha uma geração extraordinária, liderada por Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier e Berti Vogts.

continua após a publicidade

O torneio marcou o encontro entre duas filosofias de futebol: a Alemanha Ocidental, disciplinada e tática, contra a Holanda de Cruyff, símbolo do "futebol total". Na final, em Munique, a Holanda abriu o placar logo no início com um pênalti convertido por Neeskens — antes mesmo de a Alemanha tocar na bola. Mas os anfitriões reagiram com gols de Paul Breitner e Gerd Müller, vencendo por 2 a 1 e conquistando o título diante da própria torcida.

A vitória consolidou o futebol alemão como modelo de organização, preparo físico e mentalidade vencedora, características que se tornariam sua marca definitiva.

1990: a era de Beckenbauer técnico da Alemanha

O terceiro título veio em 1990, na Itália, sob o comando de Franz Beckenbauer, agora como técnico. Com um elenco experiente e taticamente impecável, a Alemanha Ocidental chegou à final contra a Argentina de Maradona, uma reedição da decisão de 1986.

Dessa vez, a vingança foi alemã: vitória por 1 a 0, com gol de pênalti de Andreas Brehme, aos 40 minutos do segundo tempo. O capitão Lothar Matthäus levantou a taça, coroando uma geração de craques como Klinsmann, Völler, Kohler e Illgner.

Foi o último título conquistado antes da reunificação entre Alemanha Oriental e Ocidental — e o fechamento de um ciclo de ouro. Beckenbauer se tornou o primeiro homem a ser campeão mundial como jogador e técnico, um feito histórico.

2014: o tetracampeonato e a consagração moderna

O quarto título da Alemanha veio em 2014, no Brasil, e representou o ápice de um projeto de renovação que começou uma década antes. Após o fracasso na Euro 2000, o país reformulou totalmente seu sistema de base, apostando em centros de formação e inovação tática. O resultado foi uma geração brilhante comandada por Joachim Löw, com Neuer, Lahm, Schweinsteiger, Kroos, Özil, Müller e Klose como protagonistas.

Na semifinal, a Alemanha protagonizou o jogo mais chocante da história das Copas: a vitória por 7 a 1 sobre o Brasil, no Mineirão, em Belo Horizonte. Na final, no Maracanã, venceu a Argentina por 1 a 0, com gol de Mario Götze, na prorrogação. A conquista coroou o tetracampeonato e simbolizou o domínio técnico e tático de uma equipe que uniu ciência esportiva e paixão.

O goleiro Manuel Neuer foi eleito o melhor da posição, e Klose se tornou o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols.

O DNA alemão: disciplina e eficiência

O sucesso da Alemanha é fruto de uma cultura esportiva baseada em planejamento, mentalidade e trabalho coletivo. Mais do que craques individuais, o país sempre valorizou o time como um todo. A frase "O futebol é um jogo de 11 contra 11, e no fim a Alemanha vence" resume a consistência que transformou a seleção em sinônimo de eficiência.

Mesmo em períodos sem título, como nas Copas de 2002 (vice) e 2010 (semifinal), o país sempre se manteve competitivo. A Alemanha é também uma das seleções com maior número de semifinais na história — prova de sua regularidade impressionante.

Curiosidades da Alemanha nas Copas

A Alemanha é tetracampeã mundial: 1954, 1974, 1990 e 2014. Foi vice-campeã quatro vezes: 1966, 1982, 1986 e 2002. É o país europeu com mais finais disputadas (8). Miroslav Klose é o maior artilheiro da história das Copas, com 16 gols. A seleção foi a primeira europeia a vencer uma Copa nas Américas, em 2014.

Resumo histórico