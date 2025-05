Uniforme foi escolhido no início do século XX, em 1908.

A seleção da Alemanha é uma das mais tradicionais do futebol mundial. Com quatro títulos de Copa do Mundo e três Eurocopas, a equipe conhecida como Die Mannschaft é facilmente identificável pelo seu clássico uniforme branco com detalhes pretos. Um fato curioso, porém, chama a atenção: o branco não está presente na bandeira nacional, que é composta por faixas horizontais em preto, vermelho e dourado. Então, por que a Alemanha joga de branco? O Lance! te explica por que a Alemanha joga de branco.

Por que a Alemanha joga de branco?

A resposta remonta ao período do Império Alemão (1871–1918). Naquela época, a bandeira imperial era composta por preto, branco e vermelho — sendo o branco uma das cores centrais da identidade visual do Estado. Quando a seleção de futebol da Alemanha foi formada oficialmente, no início do século XX, optou-se pelo uso do uniforme branco com calções pretos em referência às cores do antigo império. Desde o primeiro jogo internacional, em 1908 contra a Suíça, essa combinação passou a ser marca registrada do time.

Por que o uniforme branco continuou após a Segunda Guerra?

Mesmo após a queda da monarquia, a Primeira Guerra Mundial e, mais tarde, a Segunda Guerra Mundial, o uniforme branco foi mantido como símbolo esportivo. A Alemanha Ocidental, que representava o país no cenário internacional após a divisão, manteve a camisa branca com calções pretos, consolidando a identidade visual da equipe.

Em 1954, esse uniforme ficou eternizado com a inesperada conquista da Copa do Mundo na Suíça, no famoso “Milagre de Berna”. A vitória sobre a favorita Hungria foi o primeiro grande título internacional do país e ajudou a fixar o uniforme branco como um símbolo nacional de superação e reconstrução.

Com a reunificação alemã em 1990, a camisa branca foi mantida pela seleção unificada — um gesto de continuidade e respeito à tradição, agora compartilhada por todo o país.

A bandeira moderna e o branco ausente

A atual bandeira da Alemanha é composta pelas cores preto, vermelho e dourado (amarelo-ouro), adotadas oficialmente no século XIX por movimentos liberais e democráticos. Essas cores representam os valores republicanos e a unidade nacional, mas não incluem o branco, que passou a ser associado a um período monárquico e imperial do passado.

Mesmo assim, o uniforme branco não perdeu seu lugar. Pelo contrário: passou a representar não mais a política, mas a tradição esportiva da seleção alemã, respeitada e reconhecida internacionalmente.

O uniforme reserva da Alemanha e o uso do preto

Com o passar dos anos, o uniforme reserva da Alemanha passou a variar, mas o preto — presente tanto na bandeira quanto na antiga bandeira imperial — se tornou comum como segunda camisa. Em algumas edições da Copa do Mundo e da Eurocopa, o preto foi usado como uniforme alternativo, remetendo à sobriedade, elegância e força. O verde também já foi utilizado no passado como segunda opção, em homenagem à primeira seleção que aceitou jogar contra a Alemanha após a Segunda Guerra: a Irlanda.

Império Alemão

A Alemanha joga de branco por causa de uma tradição que remonta ao antigo Império Alemão, cujas cores oficiais incluíam o branco e o preto. Mesmo com a evolução política do país e a adoção de uma bandeira moderna sem o branco, a seleção manteve seu uniforme clássico por respeito à história, à identidade esportiva construída ao longo do tempo e às memórias gloriosas associadas à camisa branca. Hoje, a “Die Mannschaft” é reconhecida no mundo inteiro pela excelência — e pelo uniforme que carrega mais de um século de legado.