Por onde anda Jürgen Klinsmann, ex-jogador da Alemanha?

Jürgen Klinsmann, um dos atacantes mais emblemáticos do futebol alemão, marcou época tanto como jogador quanto como treinador. Reconhecido por sua habilidade, faro de gol e liderança, Klinsmann brilhou em clubes de destaque na Europa e foi fundamental na conquista da Copa do Mundo de 1990 e da Eurocopa de 1996 pela Alemanha. Após pendurar as chuteiras, ele trilhou uma carreira de sucesso como treinador, deixando sua marca em seleções nacionais e clubes de elite. O Lance! te conta por onde anda Jürgen Klinsmann.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Histórico da carreira de Jürgen Klinsmann

Nascido em Göppingen, Alemanha, em 30 de julho de 1964, Klinsmann iniciou sua carreira profissional no Stuttgarter Kickers em 1981. Seu talento rapidamente chamou a atenção, levando-o ao VfB Stuttgart, onde se destacou como artilheiro da Bundesliga e conquistou o prêmio de Futebolista Alemão do Ano em 1988.

O sucesso na Alemanha abriu portas para o futebol internacional. Klinsmann jogou pela Inter de Milão, onde venceu a Copa da UEFA, antes de se transferir para o Mônaco, Tottenham Hotspur e Bayern de Munique, conquistando títulos importantes e se consolidando como um dos atacantes mais letais da Europa. No Bayern, ele foi o artilheiro da equipe e venceu a Bundesliga e mais uma Copa da UEFA.

continua após a publicidade

Pela seleção alemã, Klinsmann participou de três Copas do Mundo (1990, 1994 e 1998) e três Eurocopas, sendo campeão mundial em 1990 e europeu em 1996. Seu estilo de jogo agressivo e capacidade de marcar gols decisivos o tornaram um dos maiores nomes da história do futebol alemão.

Por onde anda Jürgen Klinsmann?

Após encerrar sua carreira como jogador em 1998, Klinsmann rapidamente se voltou para a carreira de treinador. Assumiu o comando da seleção da Alemanha em 2004, liderando o time até o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2006, em casa. Posteriormente, treinou o Bayern de Munique, a seleção dos Estados Unidos, o Hertha BSC e, mais recentemente, a seleção da Coreia do Sul.

continua após a publicidade

Fora dos gramados, Klinsmann também atuou como comentarista esportivo e consultor técnico, além de se dedicar a projetos sociais e de caridade. Residente nos Estados Unidos, ele permanece envolvido com o futebol em nível global, compartilhando sua vasta experiência e conhecimento do esporte.

Clubes em que jogou

Stuttgarter Kickers (1981–1984): 61 jogos, 22 gols VfB Stuttgart (1984–1989): 156 jogos, 79 gols Inter de Milão (1989–1992): 95 jogos, 34 gols Monaco (1992–1994): 65 jogos, 29 gols Tottenham Hotspur (1994–1995): 41 jogos, 20 gols Bayern de Munique (1995–1997): 65 jogos, 31 gols Sampdoria (1997–1998): 8 jogos, 2 gols Tottenham Hotspur (empréstimo, 1997–1998): 15 jogos, 9 gols Orange County Blue Star (2003): 8 jogos, 5 gols

No total, Klinsmann acumulou 514 jogos e 231 gols em sua carreira profissional, além de ter representado a seleção da Alemanha em 108 partidas, marcando 47 gols.