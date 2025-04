Por onde anda Kevin Kurányi, brasileiro que jogou pela Alemanha?

Kevin Kurányi é um dos casos curiosos e notáveis do futebol mundial. Nascido no Rio de Janeiro, com ascendência panamenha, húngara e alemã, ele escolheu defender a seleção da Alemanha, mesmo tendo elegibilidade para jogar por até quatro países. Alto, com presença de área marcante e boa finalização, o centroavante se destacou principalmente na Bundesliga, vestindo as camisas do Stuttgart, Schalke 04 e Hoffenheim. O Lance! conta por onde anda Kevin Kurányi.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre 2003 e 2008, o atacante marcou 19 gols em 52 jogos pela seleção alemã, participando da Eurocopa de 2004 e 2008, além da Copa das Confederações de 2005. Com estilo de jogo direto e físico, Kurányi acumulou mais de 170 gols na carreira profissional, sendo ídolo principalmente em Schalke 04 e também respeitado na Rússia, onde jogou por cinco temporadas no Dynamo Moscou.

Apesar da carreira sólida, Kurányi ficou marcado por uma polêmica decisão que encerrou sua trajetória com a seleção alemã de forma precoce. Mas após pendurar as chuteiras, o ex-atacante tomou novos rumos. Por onde anda Kevin Kurányi hoje?

continua após a publicidade

Por onde anda Kevin Kurányi?

Desde sua aposentadoria em 2017, Kevin Kurányi tem vivido longe dos gramados como atleta, mas mantém forte vínculo com o futebol. Ele atua como comentarista esportivo em canais de televisão na Alemanha e participa de eventos esportivos e beneficentes, especialmente ligados ao Schalke 04, clube onde é considerado ídolo por muitos torcedores.

Além disso, Kurányi também investe em projetos sociais e de base, frequentemente apoiando a formação de jovens atletas. Ele também se dedica à família: seu filho Karlo Kurányi atualmente atua nas categorias de base do VfB Stuttgart, mesmo clube onde Kevin começou sua carreira profissional na Alemanha.

continua após a publicidade

Com perfil discreto fora dos holofotes, Kurányi também aparece esporadicamente em entrevistas e documentários sobre o futebol alemão. Apesar de ter encerrado a carreira sem conquistar grandes títulos com a seleção, é lembrado com respeito por sua contribuição nos anos 2000, sendo um dos maiores artilheiros da Mannschaft no período.

Clubes que Kevin Kurányi defendeu

Kevin Kurányi teve uma trajetória consistente, com passagens marcantes por clubes da Alemanha e da Rússia. Veja a lista dos times pelos quais o atacante atuou como profissional:

VfB Stuttgart II (Alemanha) – 2000 a 2002

VfB Stuttgart (Alemanha) – 2001 a 2005

Schalke 04 (Alemanha) – 2005 a 2010

Dynamo Moscou (Rússia) – 2010 a 2015

1899 Hoffenheim (Alemanha) – 2015 a 2016

No total, Kurányi somou 431 jogos como profissional, com 171 gols marcados. Com a camisa da seleção alemã, foram 52 partidas e 19 gols.

Polêmica na seleção alemã

Kurányi começou bem sua trajetória na seleção, sendo titular em boa parte das Eliminatórias e da Eurocopa de 2004. No entanto, seu relacionamento com o técnico Joachim Löw se deteriorou após um episódio marcante em 2008: ao ser cortado do banco de reservas em uma partida contra a Rússia, o atacante abandonou o estádio no intervalo e não retornou à concentração da seleção.

A atitude foi duramente criticada pela Federação Alemã, e Löw declarou que Kurányi não seria mais convocado enquanto ele fosse o treinador. Assim, com apenas 26 anos, o jogador teve sua trajetória encerrada na seleção alemã, mesmo estando em boa fase no Schalke.