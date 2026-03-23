Quantos jogos o Brasil fez nos EUA? Veja as estatísticas

O aproveitamento da Seleção nos EUA supera 70% em vitórias.

A presença da Seleção Brasileira no país cresceu desde a década de 1990, consolidando-se nos anos 2000.

O Brasil disputou 60 jogos nos Estados Unidos até fevereiro de 2026.

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O Brasil já disputou 60 jogos nos Estados Unidos até fevereiro de 2026, consolidando o país como o segundo território estrangeiro que mais recebeu partidas da Seleção Brasileira, atrás apenas da Argentina. Quantos jogos o Brasil fez nos EUA? O Lance! responde.

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A presença brasileira em solo norte-americano cresceu de forma consistente a partir da década de 1990, mas ganhou escala definitiva nos anos 2000, quando os Estados Unidos passaram a integrar o calendário fixo de amistosos e torneios oficiais.

Além da histórica campanha do tetracampeonato mundial, o país sediou edições de Copa América, Copa Ouro e dezenas de amistosos internacionais, transformando-se em base estratégica da Seleção fora da América do Sul.

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Quantos jogos o Brasil fez nos EUA?

Até o início da Copa América de 2024, o Brasil acumulava 56 partidas no país. Com os jogos realizados na edição mais recente do torneio e compromissos adicionais no ciclo seguinte, o total chegou a 60 confrontos.

O saldo histórico é:

60 jogos

39 vitórias

14 empates (incluindo partidas decididas nos pênaltis)

7 derrotas

O aproveitamento supera 70% considerando apenas vitórias.

Competições oficiais disputadas nos EUA

Quase metade das partidas ocorreu em torneios oficiais organizados por FIFA, CONMEBOL e CONCACAF.

Copa do Mundo 1994

O Brasil disputou sete jogos e conquistou o tetracampeonato invicto, com cinco vitórias e dois empates.

Copa Ouro (CONCACAF) – 1996, 1998 e 2003

Foram 14 jogos como seleção convidada. O Brasil foi vice-campeão em 1996 e 2003 e terminou em terceiro lugar em 1998.

Copa América Centenário e Copa América 2024

Sete partidas no total. Em 2016, a Seleção caiu na fase de grupos. Em 2024, foi eliminada nas quartas de final.

Somando esses torneios, o Brasil realizou 28 jogos oficiais nos Estados Unidos.

A era dos amistosos e o "Brasil Global Tour"

Os outros 32 jogos foram amistosos ou torneios preparatórios.

A primeira vez que a Seleção atuou nos EUA foi na Taça do Bicentenário, em 1976. Nos anos 1990, o país se tornou laboratório frequente de preparação, sediando torneios como a US Cup.

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A partir da década de 2010, os Estados Unidos passaram a concentrar boa parte dos amistosos da Seleção, com partidas em estádios como:

MetLife Stadium

FedExField

Gillette Stadium

Entre os jogos marcantes está o Superclássico das Américas de 2012, derrota por 4 a 3 para a Argentina, além de goleadas sobre os próprios Estados Unidos em diferentes ciclos.

Confrontos do Brasil contra os Estados Unidos

Considerando todos os duelos contra a seleção norte-americana (em qualquer país), o Brasil soma 21 jogos oficiais:

19 vitórias

1 empate

1 derrota

A única derrota ocorreu na Copa Ouro de 1998.

O número tende a crescer em 2026

O total de 60 partidas deve aumentar significativamente com a realização da Copa do Mundo 2026, que terá os Estados Unidos como um dos países-sede.

Além dos amistosos de março de 2026 contra França e Croácia, a Seleção já tem compromissos previstos na fase de grupos do Mundial em cidades norte-americanas.

Com histórico de títulos, base logística consolidada e alto aproveitamento, os Estados Unidos se tornaram um dos principais palcos internacionais da Seleção Brasileira ao longo das últimas três décadas.