Qual a capacidade de São Januário, estádio do Vasco da Gama?

O Estádio de São Januário, oficialmente batizado como Estádio Vasco da Gama, é um dos templos mais tradicionais do futebol brasileiro. Localizado no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, o estádio pertence ao Club de Regatas Vasco da Gama e foi inaugurado em 21 de abril de 1927. Com 97 anos de história, São Januário se destaca não só por sua arquitetura imponente e valor histórico, mas também por ser o maior estádio particular do estado do Rio de Janeiro. O Lance! conta qual a capacidade de São Januário atualmente.

Qual a capacidade de São Januário?

Atualmente, a capacidade oficial de São Januário é de 21.880 torcedores, divididos entre arquibancadas, cadeiras sociais e tribunas. No entanto, a média de público nas últimas temporadas variou em função de reformas e da liberação de setores específicos, além das exigências de segurança impostas pelos órgãos competentes.

História

Construído com recursos arrecadados pela torcida e com apoio da comunidade portuguesa, São Januário foi o maior estádio da América do Sul até a inauguração do Estádio Centenário, no Uruguai, em 1930. Seu projeto foi assinado pelo arquiteto português Ricardo Severo, e sua fachada em estilo neocolonial é tombada pelo IPHAN.

Desde sua fundação, o estádio foi palco de momentos históricos, como a estreia da Seleção Brasileira em 1939, o milésimo gol de Romário em 2007 e discursos marcantes do presidente Getúlio Vargas, incluindo o anúncio da Consolidação das Leis do Trabalho, em 1940.

Além do futebol, São Januário também sediou eventos culturais e políticos, como corais comandados por Heitor Villa-Lobos e desfiles de escolas de samba nos anos 1940. Em 1985, recebeu o show do grupo Menudo, que reuniu mais de 80 mil pessoas.

Projeto do novo estádio

Em 2023, o Vasco apresentou oficialmente o projeto de reforma e ampliação do estádio, visando transformar São Januário em uma arena moderna. O novo projeto prevê a ampliação da capacidade para 47.838 espectadores, mais que o dobro da capacidade atual. A divisão de lugares será feita da seguinte forma:

32.743 lugares nas arquibancadas 10.258 cadeiras 1.130 em lounges 378 em camarotes coletivos 210 em frisas 133 em camarotes tradicionais 123 nas tribunas

A obra tem orçamento estimado em R$ 506 milhões e está prevista para começar em abril de 2024, com conclusão em abril de 2028 — ano em que o estádio completará 101 anos. A reforma será financiada por meio de um projeto de potencial construtivo aprovado pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

Complexo Esportivo de São Januário

O estádio faz parte de um complexo esportivo de mais de 80 mil m² que inclui ginásios, parque aquático, colégio, capela e centros de treinamento. A visitação é aberta ao público através do Tour da Colina, que guia visitantes pelos principais pontos históricos do estádio, como as estátuas de Romário e Roberto Dinamite, o campo, os vestiários e a capela.

São Januário na história do futebol brasileiro

Com mais de 90 anos de história, São Januário foi palco de jogos históricos da Seleção Brasileira, finais de Libertadores, Copa do Brasil e grandes clássicos do futebol carioca. O estádio foi utilizado como centro de treinamento durante a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014. Também já recebeu partidas de seleções estrangeiras e torneios internacionais, como os Jogos Mundiais Militares de 2011.

O futuro de São Januário

Com o projeto de modernização em andamento, São Januário se prepara para uma nova era, conciliando tradição e inovação. A meta do Vasco é transformar seu estádio em uma arena multiuso, capaz de receber grandes eventos esportivos e culturais, mantendo viva sua história e ampliando seu papel no futebol brasileiro.