O Vasco da Gama tem uma longa história de sucesso no Campeonato Carioca, conquistando títulos e revelando grandes artilheiros ao longo das décadas. No século XXI, o Cruzmaltino contou com atacantes e meio-campistas decisivos que deixaram suas marcas no estadual e ajudaram o clube a construir sua trajetória na competição do futebol nacional. Confira os maiores artilheiros do Vasco no Cariocão no século XXI e seus feitos inesquecíveis.

Os artilheiros do Vasco no Campeonato Carioca no século XXI

1. Romário (um dos maiores artilheiros do Vasco na história) – 36 gols

O maior artilheiro do Vasco no Campeonato Carioca no século XXI é Romário, com 36 gols. O Baixinho teve passagens marcantes pelo clube e, mesmo em fase final de carreira, manteve sua impressionante média de gols no estadual. Foi um dos grandes destaques do Vasco no torneio e contribuiu significativamente para a campanha vascaína em diversas edições do Carioca.

2. Leandro Amaral – 14 gols

Na segunda posição da lista aparece Leandro Amaral, que marcou 14 gols no Campeonato Carioca pelo Vasco. Atacante ágil e técnico, Leandro foi um dos principais nomes do time no estadual durante suas passagens pelo clube, especialmente em 2007 e 2008. Seus gols ajudaram a manter o Vasco competitivo na competição.

3. Germán Cano – 13 gols

O argentino Germán Cano ocupa o terceiro lugar entre os maiores artilheiros do Vasco no Carioca no século XXI, com 13 gols. Cano rapidamente caiu nas graças da torcida cruzmaltina por sua eficiência dentro da área e foi um dos destaques do time nas edições em que disputou o estadual. Sua garra e faro de gol fizeram dele um dos atacantes mais respeitados do clube na última década.

4. Nenê – 10 gols

Com 10 gols, Nenê aparece na quarta posição entre os maiores artilheiros do Vasco no Carioca no século XXI. O experiente meia, que teve duas passagens marcantes pelo clube, sempre foi um dos líderes da equipe e um dos principais responsáveis pela criação de jogadas e gols decisivos no estadual.

5. Élton – 10 gols

Fechando o Top 5 dos artilheiros do Vasco no Campeonato Carioca no século XXI está Élton, com 10 gols. O atacante teve um papel importante no ataque cruzmaltino, contribuindo com gols importantes nas edições em que disputou. Sua presença ofensiva ajudou o Vasco a brigar por títulos e manter sua competitividade no cenário estadual.

O impacto dos artilheiros na história do Vasco no Carioca

Os maiores artilheiros do Vasco no Campeonato Carioca no século XXI foram fundamentais para a trajetória do clube na competição. Com gols decisivos, atuações memoráveis e liderança dentro de campo, eles ajudaram a manter o Vasco como uma das forças do futebol carioca.

O Campeonato Carioca segue sendo uma competição tradicional e relevante para o futebol brasileiro, e o Vasco continua buscando novos artilheiros que possam manter viva essa rica história de gols e conquistas. A torcida cruzmaltina sempre espera por novos ídolos que possam brilhar e aumentar essa lista de grandes goleadores.