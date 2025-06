O Maracanã se tornou um templo do futebol com grandes partidas e histórias.

O Estádio Jornalista Mário Filho, mundialmente conhecido como Maracanã, é um dos grandes símbolos do futebol brasileiro. Inaugurado em 1950, o estádio foi construído às pressas para sediar a Copa do Mundo daquele ano, e rapidamente se tornou um dos palcos mais emblemáticos do esporte. Sua história começou a ser escrita com dois jogos marcantes que ajudaram a forjar sua mística.

Saiba como foi o primeiro jogo da história do Maracanã

O primeiro foi um amistoso entre seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo, disputado no dia 16 de junho de 1950. Mesmo com o estádio ainda em fase de acabamento, a partida serviu como evento inaugural e marcou o primeiro gol da história do Maracanã, anotado pelo craque Didi, do Fluminense.

Poucos dias depois, em 24 de junho de 1950, o estádio recebeu seu primeiro jogo oficial de Copa do Mundo. Na ocasião, a Seleção Brasileira fez sua estreia no torneio diante do México e aplicou uma expressiva vitória por 4 a 0, em um jogo que consolidou o Maracanã como palco da maior competição do futebol internacional.

Esses dois confrontos, realizados em um intervalo de apenas oito dias, não apenas inauguraram o estádio como também ajudaram a estabelecer o Maracanã como um templo do futebol. A partir dali, o estádio seria cenário de partidas históricas, títulos inesquecíveis e grandes momentos do esporte mundial — trajetória que continua até os dias de hoje.

Inauguração: Rio de Janeiro 3 x 1 São Paulo (16 de junho de 1950)

O primeiro jogo da história do Maracanã foi um amistoso entre a seleção carioca e a seleção paulista, vencido pelos cariocas por 3 a 1. O meia Didi, que defendia o Fluminense, marcou o primeiro gol da história do estádio, em um momento simbólico que entrou para a memória do futebol brasileiro.

O estádio, no entanto, ainda não estava totalmente concluído. Faltavam instalações como sanitários e sala de imprensa, e a partida foi disputada com operários ainda trabalhando em algumas áreas. Mesmo assim, o amistoso representou o encerramento simbólico das obras, a poucos dias do início da Copa do Mundo.

Estreia na Copa do Mundo: Brasil 4 x 0 México (24 de junho de 1950)

O segundo jogo marcante foi a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1950. No dia 24 de junho, o Brasil enfrentou o México no Maracanã, em uma partida que também foi a primeira da história do estádio em uma Copa.

Cerca de 81.649 torcedores, entre eles o presidente da República Eurico Gaspar Dutra e diversas autoridades, acompanharam a vitória brasileira. O árbitro foi o inglês George Reader.

Ademir Menezes abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, tornando-se o autor do primeiro gol oficial do estádio em uma partida de Copa do Mundo. No segundo tempo, o Brasil ampliou com gols de Jair da Rosa Pinto aos 19 minutos, Baltazar de cabeça aos 26 minutos, e novamente Ademir aos 34 minutos.

A vitória deu moral ao Brasil, que avançou até a fase final do Mundial. O torneio, porém, ficou marcado pelo "Maracanazo" — a derrota para o Uruguai por 2 a 1, diante de um público recorde que superou 170 mil pessoas no mesmo estádio.

Dois momentos que moldaram a história do estádio

Os dois primeiros jogos disputados no Maracanã, em um intervalo de apenas oito dias, foram fundamentais para consolidar a mística do estádio. Primeiro com o amistoso entre Rio e São Paulo, e em seguida com a vitória da Seleção Brasileira sobre o México, o Maracanã começava ali sua trajetória como palco de alguns dos maiores momentos da história do futebol mundial.

Desde então, o estádio se tornou um dos templos mais reverenciados do esporte, cenário de títulos, decepções, lendas e histórias que atravessam gerações.