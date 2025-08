A Eredivisie 2025/26 — oficialmente VriendenLoterij Eredivisie — terá início no fim de semana de 8 a 10 de agosto de 2025 e término previsto para 17 de maio de 2026. A liga holandesa se renova com 18 equipes disputando 34 rodadas, cada uma enfrentando as demais em turno e returno. O PSV Eindhoven, atual campeão, busca seu 27º título em casa, iniciando a temporada recebendo o Sparta Rotterdam no Philips Stadion.

A temporada reserva emoção desde a abertura, com os três grandes (PSV, Ajax e Feyenoord) já escalados para confrontos nas rodadas iniciais. Além disso, o calendário inclui a tradicional pausa de inverno — entre 22 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026 — e espaço para partidas europeias de seus clubes, além das datas definidas para a disputa da Johan Cruyff Shield na semana anterior ao início.

Quando começa e quando termina a Eredivisie

A Eredivisie começa na sexta-feira, 8 de agosto de 2025, com o encontro entre Fortuna Sittard e Go Ahead Eagles.

Clubes participantes e promovidos para a Eredivisie

18 clubes formarão a Eredivisie 2025/26

Promovidos da 2024/25:

Sparta Rotterdam Telstar FC Volendam

Esses times completam a lista após subirem da 2. Bundesliga (Keuken Kampioen Divisie).

Formato da Eredivisie

A Eredivisie se mantém com:

18 clubes disputando 34 rodadas, em turno e returno

Pontuação de 3 pontos por vitória, 1 por empate, 0 por derrota

Ao final:

O campeão é o time com mais pontos Os dois primeiros entram diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões O 3º lugar e o campeão da Copa da Holanda vão à Liga Europa O 4º entra na Conference League Há um playoff europeu entre posições intermediárias O 17º da Eredivisie disputa playoff com o 2º da 2. Divisão, e o 18º é rebaixado diretamente

Primeira rodada (8–10 de agosto)

A estreia da Eredivisie foi definida assim:

8 de agosto (sexta-feira):

Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles

9 de agosto (sábado):

NEC Nijmegen vs Excelsior Feyenoord vs NAC Breda Heerenveen vs Volendam PSV Eindhoven vs Sparta Rotterdam

10 de agosto (domingo):

PEC Zwolle vs FC Twente Ajax vs Telstar AZ Alkmaar vs FC Groningen Utrecht vs Heracles Almelo

A rodada inaugural combina tradição e desafios já na estreia para os principais times, com destaque para PSV e Ajax atuando em casa.

Confrontos-chave e rivalidades

PSV x Ajax e Feyenoord x AZ: clássicos com potencial de definir o ritmo Fortuna x Go Ahead Eagles: partida de abertura que marca a tradição das cidades médias Sparta x Volendam e Telstar: a rivalidade do retorno dos pequenos ao cenário nacional

Esses duelos da Eredivisie costumam aquecer a tabela e dar pistas sobre os candidatos ao título.

Destaques e expectativas da temporada

O PSV Eindhoven repete forte elenc obrigação e entra como favorito Ajax e Feyenoord reforçaram seus times e prometem voltar com força A volta de Sparta, Telstar e Volendam traz mais complexidade à disputa A liga holandesa valoriza o futebol ofensivo e o talento de jovens promessas

A Eredivisie é referência em revelar talentos e gerar entretenimento com jogos abertos e estratégias ofensivas.

Estrutura e transmissão

Jogos da Eredivisie serão transmitidos em plataformas de streaming e canais de TV na Europa e globalmente. O modelo moderno holandês prioriza horários flexíveis de transmissão e data para apoiar marketing, via digital, redes sociais e presença internacional da liga.