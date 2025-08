Taça de Portugal 2025/26: o que é, times, regulamento e datas

A Taça de Portugal, promovida pela FPF desde 1938, é o principal torneio de copa do futebol português. A edição 2025–26 contará com 153 clubes de divisões nacionais, incluindo os 18 da Primeira Liga, 18 da Liga Portugal 2, 56 da Liga 3 e Campeonato de Portugal, além de cerca de 61 equipes distritais.

A competição mescla tradição e surpresa, pois permite que clubes amadores desafiem as potências em confrontos únicos até a final no Estádio Nacional do Jamor, histórica arena.

Cronograma de jogos da Taça de Portugal

A temporada inicia com a Supertaça Cândido de Oliveira no primeiro fim de semana de agosto.

A pre-eliminatória da Taça de Portugal começa em 31 de agosto de 2025, e a primeira eliminatória será em 5‑6 de setembro, englobando os clubes distritais. A entrada dos clubes da Primeira Liga ocorre apenas na terceira eliminatória, marcada para 18 e 19 de outubro.

Seguida pelas fases seguintes:

Terceira eliminatória: 18‑19 out 2025 Quarta eliminatória (1/16 final): início de novembro Oitavas de final: dezembro de 2025 Quartas de final: fevereiro de 2026 Semifinais (ida e volta): março e abril de 2026, com datas nas semanas de 3‑5 março e 21‑23 abril (datas alternativas conforme calendário europeu) Final única no Estádio do Jamor, em 24 de maio de 2026

Formato e regulamento da Taça de Portugal

A Taça de Portugal mantém o formato de mata‑mata, com partidas únicas até as semifinais, que têm ida e volta. Empates no tempo regulamentar nas fases únicas levam a prorrogação e pênaltis, enquanto nas semifinais o desfecho é por prorrogação e disputa por pênaltis em caso de empate no agregado.

Cada equipe da Taça de Portugal pode usar até cinco substituições em três paradas. A competição inclui clubes ultramarinos e cada jogo é sorteado sem cabeças de chave, criando confrontos imprevisíveis, nunca repetindo adversários por critérios geográficos.

Em algumas fases, jogos são reagendados conforme participação dos clubes em competições europeias, como a 5ª, 6ª e 7ª fase, com permissão para datas alternativas em dezembro, fevereiro e março

Clubes participantes da Taça de Portugal

Os 153 clubes participantes da Taça de Portugal são:

18 da Primeira Liga

18 da Liga Portugal 2

56 da Liga 3 e Campeonato de Portugal

61 de competições distritais (campeões e vice-campeões)

Não há participação de equipes B, e todos os confrontos são definidos por sorteio sem privilégios de mando após as eliminatórias iniciais.

Vaga europeia e a Supertaça

O campeão da Taça de Portugal 2025–26 conquista vaga direta na fase de grupos da UEFA Europa League 2026–27, além de garantir participação na Supertaça Cândido de Oliveira 2026 ‑ com o campeão da Primeira Liga

Caso o vencedor já esteja classificado para competições europeias via ranking de liga, a vaga europeia é repassada conforme regulamento UEFA.

Tradição, emoção e oportunidades

A competição é palco para zebras históricas e glórias improváveis, com clubes como Leixões, Académica e Estrela da Amadora já surpreendendo gigantes. A final no Jamor, com sua colina e arquibancadas naturais, oferece cenário único e tradicional.

A Taça é também celebração social, envolvendo torcidas de pequenas cidades e clubes distritais, mobilizando comunidades locais e enriquecendo a cultura futebolística.

Por que acompanhar a Taça de Portugal?

Drama em jogo único: cada confronto é decisivo, favorecendo emoção e surpresas.

Inclusão nacional e cultural: abrindo espaço para equipes regionais e ultramarinas.

Grande prêmio: um título nacional, vaga europeia, Supertaça e projeção para clubes de menor expressão.

Final simbólica: sempre no Jamor, com celebração popular e duelos marcantes.