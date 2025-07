No jogo de volta, Atlético-MG pressionou, mas Flamengo venceu por 1 a 0 com gol de Gonzalo Plata.

No primeiro jogo, Flamengo ganhou por 3 a 1 no Maracanã, com gols de De Arrascaeta e Gabigol.

A final da Copa do Brasil de 2024 marcou mais um capítulo glorioso na história do Flamengo. Enfrentando o Atlético-MG, o Rubro-Negro venceu os dois jogos da decisão e conquistou seu quinto título da competição nacional. Com atuações seguras, elenco experiente e brilho de suas estrelas, o time comandado por Filipe Luís confirmou sua superioridade e levantou a taça com méritos. O Lance! relembra Flamengo x Atlético-MG pela Copa do Brasil 2024.

No primeiro jogo, diante de mais de 61 mil torcedores no Maracanã, o Flamengo se impôs desde o início e venceu por 3 a 1. De Arrascaeta abriu o placar, e Gabriel Barbosa, o Gabigol, marcou duas vezes. Apesar do gol de Alan Kardec nos minutos finais, o Atlético-MG saiu em desvantagem e precisaria de uma virada histórica em casa.

No jogo de volta, disputado na Arena MRV, o Atlético-MG pressionou durante os 90 minutos, chegou a ter mais de 60% de posse de bola e 19 finalizações, mas não conseguiu furar a defesa rubro-negra. Aos 37 minutos do segundo tempo, o Flamengo matou o jogo no contra-ataque com Gonzalo Plata, que decretou a vitória por 1 a 0 e confirmou o título com um agregado de 4 a 1.

A conquista consolida o bom momento vivido pelo Flamengo na temporada e dá à torcida motivos para comemorar. Do outro lado, restou ao Atlético-MG o gosto amargo da vice-liderança em uma campanha que prometia mais. A seguir, veja os destaques, estatísticas e análise detalhada dos dois jogos da grande final.

Flamengo x Atlético-MG pela Copa do Brasil 2024

Primeira partida: domínio e vantagem no Maracanã

O primeiro jogo da final aconteceu no dia 3 de novembro, no Maracanã. Apoiado por mais de 61 mil torcedores, o Flamengo iniciou a decisão com intensidade, pressão alta e eficiência. Aos 11 minutos, De Arrascaeta aproveitou cruzamento rasteiro de Gerson e abriu o placar com chute firme de fora da área.

Ainda no primeiro tempo, Gabigol apareceu em duas oportunidades: marcou o segundo gol aos 39 minutos após passe de Michael e fechou o placar do Flamengo aos 29 do segundo tempo, em jogada de contra-ataque puxada por Gonzalo Plata. O Atlético-MG descontou com Alan Kardec aos 80, mantendo vivas as esperanças do Galo.

Apesar do placar elástico, o jogo foi equilibrado nas estatísticas: o Flamengo teve 43% da posse e 10 finalizações, enquanto o Atlético-MG teve 57% da posse e 12 chutes, mas apenas dois no alvo. A eficiência rubro-negra se mostrou o diferencial para sair do Maracanã com larga vantagem.

Jogo da volta: pressão mineira e frieza do Flamengo

A Arena MRV foi palco da segunda partida no dia 10 de novembro, com 44.876 torcedores empurrando o Atlético-MG. O time mineiro dominou as ações: teve 67% de posse de bola, 19 chutes ao gol (9 deles certos) e 11 escanteios. A pressão foi intensa, mas a defesa flamenguista, comandada por Léo Pereira e Rossi, foi implacável.

A estratégia de Filipe Luís foi clara: segurar o ímpeto do adversário e matar o jogo no momento certo. E foi exatamente isso que aconteceu. Aos 37 do segundo tempo, Gonzalo Plata, que havia entrado no lugar de Gabigol, puxou contra-ataque, driblou dois marcadores e finalizou com precisão para marcar o único gol da partida.

O 1 a 0 no placar calou a Arena MRV e garantiu o título do Flamengo, que controlou emocionalmente os dois jogos e não deu margem para reações. O Atlético-MG, apesar do volume ofensivo, pecou nas finalizações e não conseguiu converter as chances criadas.

Os destaques do título do Flamengo

Vários jogadores do Flamengo brilharam na decisão, mas alguns nomes se destacaram. Gabigol, com dois gols no jogo de ida, reafirmou seu protagonismo em finais. De Arrascaeta, autor de um gol e principal criador da equipe, foi peça-chave na construção ofensiva. Gonzalo Plata, com um gol e uma assistência nos dois jogos, foi o “fator surpresa” da final.

Na defesa, Agustín Rossi fez defesas cruciais na volta e manteve o equilíbrio da equipe mesmo sob pressão. Já Gerson e Pulgar foram fundamentais na transição entre defesa e ataque, segurando a posse nos momentos de maior tensão.

O técnico Filipe Luís, em sua primeira temporada como treinador, demonstrou leitura tática refinada. Armou o time para controlar o jogo sem a bola e aproveitou os momentos certos para atacar, uma estratégia que anulou as principais peças do Atlético-MG.

Estatísticas da final

Placar agregado: Flamengo 4 x 1 Atlético-MG

Gols do Flamengo: Gabigol (2), De Arrascaeta, Gonzalo Plata

Gol do Atlético-MG: Alan Kardec

Jogo 1 (Maracanã):

Flamengo 3 x 1 Atlético-MG

Posse de bola: 43% x 57%

Finalizações: 10 x 12

Gols esperados: 0.94 x 0.78

Jogo 2 (Arena MRV):

Atlético-MG 0 x 1 Flamengo

Posse de bola: 67% x 33%

Finalizações: 19 x 9

Escanteios: 11 x 5

Flamengo cinco vezes campeão da Copa do Brasil

Com o título de 2024, o Flamengo se torna pentacampeão da Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024). A conquista reafirma o clube como uma das maiores potências do futebol nacional na era moderna, acumulando troféus em diversas frentes: estaduais, nacionais e continentais.

Para o Atlético-MG, a campanha até a final foi marcada por consistência, mas o time não conseguiu superar o Flamengo nas decisões. Faltou efetividade e controle emocional nos momentos críticos. A equipe agora mira outros objetivos na temporada, enquanto o Flamengo celebra mais uma volta olímpica.