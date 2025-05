Mais uma edição da Copa do Mundo de Futebol de Areia está às vésperas do seu início. Esporte que, cada vez mais, vem ganhando força dentro do cenário mundial. Mas você sabe quem são os maiores campeões da competição nesta modalidade? O Lancepédia traz detalhes e relembra encontros épicos até o torneio ser organizado pela Fifa.

Em 2025, a Copa do Mundo de Futebol de Areia acontece em Seicheles, país localizado na África Oriental. Serão 16 seleções, divididas em quatro grupos. Os dois primeiros de cada chave avançam às quartas de final.

Maiores campeões da Copa do Mundo de Futebol de Areia

Assim como no futebol de campo, na areia o Brasil também está no topo. Aliás, a Seleção Brasileira é hexacampeã, quando falamos apenas nos torneios que já foram organizados pela Fifa, levantando a taça nos anos de 2006, 2007, 2008, 2009, 2017 e 2024. Já quando a competição se chamava Campeonato Mundial de Futebol de Areia, organizado pela Beach Soccer Worldwide (BSWW), o Brasil foi campeão nove vezes, entre 1995 e 2004.

Além da Amarelinha, outros países já se destacaram na Copa do Mundo de Futebol de Areia e conquistaram títulos: Rússia (3 títulos - 2011, 2013 e 2021), Portugal - (2 títulos - 2015 e 2019) e França (1 título - 2005).

Na última Copa do Mundo de Futebol de Areia, o Brasil teve uma campanha invicta e levantou pela sexta vez a taça de campeão após a vitória por 6 a 4 sobre a Itália, em Dubai, nos Emirados Árabes.

Brasileiros na história do Futebol de Areia

O Brasil é um dos países que mais possui ícones do esporte e que, sem dúvida alguma, foram importantes para a história do Futebol de Areia, com títulos, recordes em números de gols, além de influenciarem no crescimento da popularidade do esporte. O Lance! relembra alguns nomes: