A liga promete emoções com rivalidades regionais e luta por posições entre grandes e pequenos clubes.

O torneio terá 18 clubes em 34 rodadas, com Sporting CP como bicampeão defendendo o título.

A Primeira Liga 2025/26, conhecida como Liga Portugal Betclic por motivos de patrocínio, é a 92ª edição do principal campeonato de futebol de Portugal. Com início em 10 de agosto de 2025 e término em 17 de maio de 2026, o torneio será disputado por 18 clubes em sistema de turno e returno, totalizando 34 rodadas cada. O Sporting CP chega como bicampeão do campeonato português, decidido a manter sua hegemonia, mas terá forte concorrência de rivais históricos como Benfica e Porto, além da promessa de boas campanhas por Braga, Vitória de Guimarães e Sporting de Braga.

Nesta temporada, dois clubes sobem da segunda divisão após campanhas destacadas. Tondela retorna à elite depois de três anos fora, enquanto o surpreendente Alverca sobe novamente após 21 anos. No outro lado, deixam a liga Farense e Boavista – o primeiro por desempenho na temporada passada e o segundo por questões administrativas e financeiras. Isso altera o mapa do futebol português, trazendo clubes menores que reforçam o caráter competitivo do campeonato.

Formato e sistema de competição da Primeira Liga 2025/26

A Primeira Liga 2025/26 mantém o formato tradicional: todos os clubes se enfrentam em duas fases, uma em casa e outra fora, somando 34 rodadas. A cada vitória, a equipe soma três pontos, por empate um e por derrota zero. Ao fim das 34 jornadas, o time com maior número de pontos é consagrado campeão nacional.

Na classificação, os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na UEFA Champions League, enquanto o 5º e 6º disputam as fases da Europa League e Conference League, respectivamente, dependendo da classificação nas copas. Já os dois últimos colocados são rebaixados, e o 16º disputa playoff com o 3º da Liga 2 para definir a última vaga na edição de 2026/27.

Em caso de empate em pontos, os critérios de desempate são: saldo de gols, confronto direto e número de gols marcados.

Clube a clube: fortes candidatos e presenças no meio da tabela

Sporting CP assume a condição de favorito da Primeira Liga, com elenco minoritariamente mantido após o bicampeonato. Benfica e Porto reforçaram o plantel e prometem fazer sombra, ajustados para retomar o protagonismo nos clássicos. Braga e Vitória de Guimarães apostam na regularidade e na presença garantida nas competições da UEFA, enquanto Sporting Braga busca se firmar ainda mais.

Clássicos regionais e partidas decisivas prometem equilíbrio, já que equipes como Estoril, Rio Ave e Famalicão evoluíram nos últimos anos e não devem facilitar. A luta pelos pontos pequenos, na casa de clubes menores, pode definir posições finais, especialmente na briga por vaga na Europa ou pela permanência.

Primeira rodada (10 a 12 de agosto)

A estreia da Primeira Liga acontece em meio a grande expectativa, com confrontos que já trazem temáticas regionais ou históricos:

Casa Pia x Sporting CP – estreando com desafio fora e favoritismo dos visitantes

FC Porto x Vitória de Guimarães – clássico do Norte com fervor regional

Sporting Braga x Tondela – retorno do campeão da segunda divisão

Benfica x Rio Ave – jogo de abertura no Estádio da Luz

Arouca x AVS

Estoril x Estrela da Amadora

Moreirense x Alverca – estreia do Alverca após longa ausência

Nacional x Gil Vicente

Famalicão x Santa Clara

Essa primeira rodada promete abrir o campeonato com emoção, confrontos diretos e os primeiros indícios de quem poderá lutar nos extremos da tabela.

Destaques e curiosidades da Primeira Liga

O Sporting CP defende o título nacional, tentando cravar uma hegemonia pura entre os grandes Alverca retorna após duas décadas, representando a força do futebol das divisões menores Tondela quer garantir permanência e se consolidar na elite após recente subida A introdução do VAR completa mais uma temporada, garantindo mais confiabilidade às decisões

Os tradicionais rivais compõem o elenco mais forte da história recente da liga, elevando a expectativa por clássicos e disputas acirradas.

Expectativas para 2026

A Primeira Liga 2025/26 deve reservar fortes emoções até a rodada final, com possibilidades reais de disputa de título entre Sporting, Benfica e Porto. A luta pelo quarto lugar pode decidir vaga continental, enquanto o meio da tabela permanece aberto com times em ascensão. Por outro lado, a guerra contra o rebaixamento tende a ser longa, com Alverca e Tondela buscando não repetir tropeços anteriores.

Este será mais um ano em que o futebol português mostrará equilíbrio, tradição e a capacidade de revelar talentos. As transmissões garantem alcance internacional e cobertura crescente, reforçando o status da liga entre as competições europeias de maior potencial técnico e comercial.