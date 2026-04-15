Por onde anda Nenê, ex-zagueiro de Corinthians e Grêmio?
Nenê foi zagueiro campeão brasileiro pelo Corinthians nos anos 1990.
Fábio Camilo de Brito, o Nenê, nasceu em 6 de junho de 1975, em São Paulo (SP). Com 1,83m e uma presença de área imponente, ele se tornou um dos defensores mais respeitados do final dos anos 90. Revelado pelo Juventus da Mooca, sua trajetória é marcada por títulos importantes e uma rara veia artilheira para um zagueiro no futebol nacional. Hoje, muitos torcedores que recordam suas cabeçadas certeiras buscam saber por onde anda Nenê, o xerife que brilhou no Corinthians e no Grêmio.
O auge no Corinthians e a artilharia improvável
Após passagens sólidas por Guarani e Sporting de Portugal, Nenê chegou ao Corinthians em 1999, contratado por R$ 1,5 milhão. Foi sob o comando de Oswaldo de Oliveira que ele viveu seu maior momento no futebol brasileiro.
Titular absoluto na conquista do Brasileirão de 1999, Nenê surpreendeu ao marcar 5 gols naquela edição, tornando-se uma arma ofensiva perigosa em jogadas de bola parada. Pelo Timão, ele somou 49 jogos e um total de 8 gols, participando ativamente das vitórias memoráveis contra rivais como Palmeiras e São Paulo, além de conquistar o título Paulista do mesmo ano.
Experiência na Europa e o sucesso no Japão
Em 2000, o zagueiro transferiu-se para o Grêmio, onde foi peça fundamental na liderança da defesa gaúcha por duas temporadas. Sua eficiência o levou novamente à Europa, desta vez para a Bundesliga, onde defendeu o Hertha BSC da Alemanha.
Entretanto, foi no futebol asiático que Nenê encontrou estabilidade e idolatria internacional. Entre 2004 e 2007, defendeu o Urawa Reds, no Japão. No clube japonês, ele conquistou títulos importantes como a Copa do Imperador e a J1 League, acumulando 41 jogos e 4 gols, consolidando-se como um defensor técnico e de liderança multicultural.
Reta final e carreira global
De volta ao Brasil em 2008, Nenê ainda emprestou sua experiência a clubes tradicionais como Coritiba, Juventude e Bragantino. Com mais de 145 jogos disputados na Série A do Brasileirão e passagens pela Seleção Brasileira Sub-20 (onde disputou o Pan-Americano de 1995), ele encerrou sua carreira profissional em 2012, aos 37 anos, vestindo a camisa do União Mogi.
Por onde anda Nenê?
Para quem deseja saber por onde anda Nenê (@nene_camillo), o ex-zagueiro permanece totalmente imerso no universo do futebol, agora focado na área técnica. Aos 50 anos (em 2026), ele reside em São Paulo e atua como auxiliar técnico freelance, colaborando com treinadores de diversas divisões do futebol paulista.
Nenê iniciou sua transição logo após a aposentadoria, liderando o sub-20 do Grêmio Osasco e acumulando experiências como auxiliar em clubes de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Em entrevistas recentes ao Globo Esporte, revelou que prioriza projetos de formação e mantém o sonho de assumir uma equipe da Série A como treinador principal, buscando finalizar sua licença da CBF.
Além da carreira técnica, o ex-jogador dedica seu tempo a um projeto social: uma escolinha de futebol que atende cerca de 200 crianças carentes na capital paulista. Ativo nas redes sociais, ele compartilha bastidores de treinos e participa frequentemente de eventos de veteranos do Corinthians. Se você procura saber por onde anda Nenê, saiba que ele continua sendo um estudioso do jogo, analisando táticas modernas e mantendo viva a conexão com as torcidas por onde passou.
Clubes da carreira de Nenê:
- Juventus-SP (Categorias de base e início profissional)
- Guarani (1996-1997)
- Sporting CP (Portugal)
- Bahia (Acesso à elite em 1998)
- Corinthians (Campeão Brasileiro e Paulista 1999)
- Grêmio (2000-2001)
- Hertha BSC (Alemanha)
- Vitória (Bicampeão Baiano 2004/2005)
- Urawa Reds (Japão - Campeão da J1 League e Copa do Imperador)
- Coritiba
- Juventude
- Bragantino
- Grêmio Osasco
- União Mogi (Aposentadoria em 2012)
