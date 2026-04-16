Por onde anda Mabília, ex-atacante do Grêmio?

Marcelo Mabília, amplamente conhecido apenas como Mabília, nasceu em 31 de outubro de 1972, em Porto Alegre (RS). Meia-atacante de técnica refinada e visão de jogo aguçada, ele iniciou sua caminhada no Grêmio, onde despontou como uma das grandes promessas do início dos anos 90. Hoje, com uma carreira consolidada dentro e fora de campo, muitos entusiastas do futebol gaúcho procuram saber por onde anda Mabília, o articulador que vestiu as camisas dos principais clubes do Brasil e brilhou na conquista da Copa do Brasil pelo Juventude.

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A base no Grêmio e a estreia no Corinthians

Revelado no Tricolor Gaúcho, Mabília fez parte de uma geração talentosa, sendo vice-campeão da Taça São Paulo em 1991 ao lado de Danrlei. Promovido ao profissional, demonstrou rapidamente que tinha o "faro de gol" necessário para um camisa 10.

Em 1993, teve uma passagem marcante pelo Corinthians, onde estreou sob o comando de Mário Sérgio. O destaque foi o seu primeiro gol pelo Timão, marcado justamente contra o Internacional, no Beira-Rio — um prenúncio da relação intensa que teria com os clássicos gaúchos ao longo de sua trajetória.

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O auge histórico: Copa do Brasil e Gre-Nais

A carreira de Mabília é marcada pela versatilidade e por passagens em gigantes nacionais como Fluminense e Coritiba. No entanto, dois momentos se destacam:

Rivalidade Gaúcha: Em 1997, vestiu a camisa do Internacional, tornando-se um dos poucos jogadores a atuar profissionalmente pelos dois lados do Gre-Nal. A Glória em Caxias: Entre 1998 e 1999, foi peça-chave do Juventude na histórica conquista da Copa do Brasil de 1999. Ele foi fundamental nas assistências e gols decisivos que levaram o time da Serra a derrotar o Botafogo em pleno Maracanã.

Mabília também teve experiência internacional no Júbilo Iwata, no Japão, onde absorveu a disciplina tática da J1 League antes de retornar ao Brasil para defender clubes como Figueirense e Náutico.

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Por onde anda Mabília?

Para os torcedores que buscam informações sobre por onde anda Mabília (@marcelo_mabilia), o ex-atleta hoje é uma figura influente nos bastidores do futebol brasileiro. Aos 53 anos (em 2026), ele reside no Rio Grande do Sul e atua com sucesso como empresário de jogadores, focando na prospecção de jovens talentos e na gestão de carreiras.

Antes de se tornar agente, Mabília teve uma trajetória respeitável como treinador. Ele foi um dos grandes responsáveis por lapidar joias nas categorias de base do Grêmio entre 2011 e 2014, sendo mentor de nomes que viriam a brilhar mundialmente, como Luan, Everton Cebolinha e Walace. Sua visão tática o levou a comandar equipes como Novo Hamburgo, Inter de Lages e Tubarão.

Atualmente, se você quer saber por onde anda Mabília, basta acompanhar os principais veículos de comunicação do RS. Ele é presença frequente em programas esportivos e rádios, como a RD Grenal, onde atua como analista convidado, discutindo temas como a implementação de SAFs e a evolução tática dos clubes gaúchos. Mabília concilia o trabalho de empresário com a análise esportiva, mantendo vivo o legado de quem conheceu o futebol em todas as suas instâncias.

Clubes da carreira de Mabília: