A história de Vavá no Vasco; jogos, gols e estatísticas

Vavá, nome completo Edvaldo Izídio Neto, é um dos maiores nomes da história do Club de Regatas Vasco da Gama e do futebol brasileiro. Conhecido como "Peito de Aço", apelido que refletia sua coragem nas divididas e força física dentro da área, o atacante pernambucano construiu sua fama em São Januário antes de se tornar herói de duas Copas do Mundo. O Lance! relembra a história de Vavá no Vasco.

Vavá chegou ao Vasco ainda jovem, vindo do Sport, inicialmente para as categorias de base. Estreou como profissional em 1952 e rapidamente se firmou como referência ofensiva em uma equipe que ainda carregava o peso histórico do "Expresso da Vitória".

Mesmo atuando ao lado de nomes consagrados como Ademir de Menezes, Ipojucan e Pinga, Vavá encontrou espaço e protagonismo. Seu estilo direto, potente e decisivo contrastava com a técnica refinada de outros atacantes da época, mas era extremamente eficiente.

Entre 1952 e 1958, viveu sua fase de afirmação no clube, acumulando títulos e números expressivos. Foi no Vasco que ele se consolidou como goleador de elite, credenciando-se para a Seleção Brasileira.

Em 1958, após temporada de destaque pelo clube, brilhou na Copa do Mundo da Suécia, marcando dois gols na final e chamando a atenção do futebol europeu, o que culminou em sua transferência para o Atlético de Madrid.

A história de Vavá no Vasco

Números de Vavá pelo Vasco

As estatísticas apresentam pequenas variações conforme o critério de contagem (principalmente em relação a amistosos e torneios internacionais da época). O levantamento mais aceito aponta:

275 jogos disputados 191 gols marcados

Algumas contagens bibliográficas mencionam 286 partidas ou números inferiores de gols (como 148), mas o registro consolidado atualmente atribui 191 bolas na rede com a camisa cruz-maltina.

Com esses números, Vavá ocupa a 7ª posição entre os maiores artilheiros da história do Vasco, atrás de nomes como Roberto Dinamite, Romário e Ademir de Menezes.

Sua média aproximada é de 0,69 gol por partida, índice elevado para o período.

Estilo de jogo

Vavá não era um atacante de dribles plásticos ou condução longa de bola. Seu diferencial estava no posicionamento, na potência do chute e na coragem para finalizar em qualquer circunstância.

Era especialista em aproveitar rebotes, antecipar zagueiros e decidir partidas grandes. Sua força física lhe permitia disputar bolas aéreas e enfrentar defensores sem hesitação, características que moldaram sua identidade como centroavante clássico.

Títulos conquistados pelo Vasco

Durante sua passagem, Vavá participou de conquistas importantes na década de 1950:

Campeonato Carioca: 1952, 1956 e 1958 (Super Supercampeonato)

1952, 1956 e 1958 (Super Supercampeonato) Torneio Rio-São Paulo: 1958

1958 Torneio Octogonal Rivadávia Corrêa Meyer: 1953

1953 Torneio de Paris: 1957

O Torneio de Paris teve enorme prestígio internacional, especialmente pela vitória sobre o Real Madrid, então potência mundial.

A explosão para o mundo

O desempenho pelo Vasco foi decisivo para sua convocação à Copa do Mundo 1958. Na final contra os anfitriões, marcou dois gols na vitória por 5 a 2.

Posteriormente, também seria campeão na Copa do Mundo 1962, consolidando-se como um dos raros jogadores brasileiros bicampeões mundiais.

Sua saída do Vasco, após a Copa de 1958, marcou o fim de um ciclo importante na Colina Histórica, mas seu legado permaneceu intacto.

Com 191 gols em 275 jogos, Vavá figura no panteão de grandes ídolos cruz-maltinos, representando a transição entre o Expresso da Vitória e a nova geração que manteve o Vasco competitivo nos anos seguintes.