A história de Assis no Fluminense; jogos, gols e estatísticas

Assis formou uma parceria icônica com Washington, conhecida como 'Casal 20', e decisiva em clássicos contra o Flamengo.

Ele foi protagonista em títulos importantes, incluindo o Campeonato Brasileiro de 1984.

Assis, conhecido como ponta veloz e técnico, teve grande impacto no Fluminense entre 1983 e 1987.

Assis, Benedito de Assis da Silva, nasceu no Rio de Janeiro e construiu no Fluminense o período mais marcante de sua carreira. Ponta veloz, técnico e com forte presença em jogos decisivos, Assis tornou-se um dos grandes símbolos do futebol carioca da década de 1980. O Lance! conta a história de Assis no Fluminense.

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Embora sua passagem pelo clube tenha se concentrado entre 1983 e 1987, o impacto foi profundo. Assis participou diretamente do ciclo mais vitorioso do Fluminense no período pós-anos 1970, sendo protagonista de títulos estaduais consecutivos e do histórico Campeonato Brasileiro de 1984.

Mais do que números, Assis ficou marcado pela capacidade de decidir clássicos, especialmente contra o Flamengo. Seus gols em finais e atuações em jogos grandes renderam ao atacante o status de ídolo e o apelido que atravessou gerações de torcedores.

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No imaginário tricolor, Assis representa o ponta clássico: aberto pela esquerda, drible curto, aceleração fulminante e chegada constante à área. Um jogador que desequilibrava pelo talento individual, mas também pelo entendimento coletivo do jogo.

Contar a história de Assis no Fluminense é revisitar uma fase em que o clube uniu futebol vistoso, títulos e identidade competitiva, com o atacante como peça central desse projeto esportivo.

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A história de Assis no Fluminense

A chegada ao Fluminense e o início de um ciclo vencedor

Assis chegou ao Fluminense no início de 1983, em um momento de reconstrução e ambição esportiva. O clube buscava recuperar protagonismo no cenário estadual e nacional, e encontrou no ponta um jogador pronto para assumir responsabilidades ofensivas.

Desde as primeiras partidas, Assis se destacou pela naturalidade com que assumia o jogo. Atuando majoritariamente pela esquerda, oferecia profundidade ao ataque e se tornava opção constante de finalização, algo incomum para pontas da época.

Já em sua primeira temporada, participou ativamente da campanha do Campeonato Carioca de 1983, título que inaugurou um tricampeonato estadual consecutivo. Assis rapidamente se consolidou como titular absoluto e peça indispensável no esquema ofensivo.

Jogos, gols e desempenho pelo Fluminense

Entre 1983 e 1987, Assis disputou aproximadamente 175 a 177 partidas oficiais pelo Fluminense, com cerca de 54 a 55 gols marcados. Para um jogador de lado de campo, os números são expressivos e reforçam seu peso ofensivo dentro da equipe.

Sua produção ofensiva era distribuída ao longo das partidas. Assis costumava começar os jogos em ritmo alto, explorando o desgaste inicial das defesas adversárias, mas também mantinha presença decisiva no segundo tempo, com infiltrações e finalizações em velocidade.

O aproveitamento coletivo durante sua passagem também chama atenção. O Fluminense venceu mais da metade dos jogos em que Assis esteve em campo, reflexo direto da força daquele elenco e da regularidade competitiva do período.

O "Casal 20" e a parceria histórica no ataque

Um dos aspectos mais marcantes da trajetória de Assis no Fluminense foi a formação do lendário "Casal 20", ao lado de Washington. A dupla recebeu o apelido em referência a um seriado de televisão da época e se tornou uma das parcerias ofensivas mais emblemáticas do futebol brasileiro.

Enquanto Washington era o centroavante de força física, presença de área e definição precisa, Assis atuava como o elemento de mobilidade, criação e ruptura defensiva. Juntos, desequilibraram campeonatos e protagonizaram algumas das páginas mais gloriosas da história tricolor.

A sintonia entre os dois foi determinante nas conquistas estaduais e no título brasileiro de 1984, com participações decisivas em jogos eliminatórios e clássicos.

Assis, o carrasco do Flamengo e os gols em finais

Assis construiu uma relação especial com os clássicos contra o Flamengo. Marcou gols decisivos em finais do Campeonato Carioca e passou a ser identificado como um dos grandes algozes do rival na década.

A torcida tricolor eternizou esse período com cantos e provocações, transformando Assis em personagem central da rivalidade Fla-Flu. Seu nome ficou associado à memória afetiva de uma geração que viveu finais intensas e conquistas sobre o maior adversário local.

Decidir finais não era exceção, mas parte do repertório. Assis demonstrava frieza, senso de posicionamento e oportunismo nos momentos de maior pressão.

O título brasileiro de 1984 e o auge de Assis no clube

O ponto mais alto da passagem de Assis pelo Fluminense foi o Campeonato Brasileiro de 1984, uma das maiores conquistas da história do clube. Em um torneio longo e tecnicamente exigente, o ponta foi peça constante no elenco campeão.

A campanha consolidou o Fluminense como uma das principais forças do futebol nacional naquele período e elevou Assis a um patamar definitivo dentro da galeria de ídolos do clube.

Além do Brasileiro, Assis conquistou três Campeonatos Cariocas consecutivos (1983, 1984 e 1985), além de torneios internacionais e amistosos de prestígio, reforçando o caráter vencedor daquela geração.

Saída do clube e últimos anos de carreira

Em 1987, Assis deixou o Fluminense e tentou uma experiência no futebol dos Estados Unidos, que acabou não se concretizando por questões burocráticas. De volta ao Brasil, ainda defendeu clubes como Paysandu e Paraná Clube.

Encerraria a carreira no Atlético Paranaense, em 1992, longe do protagonismo vivido no auge, mas com o reconhecimento de ter sido um dos grandes pontas do futebol brasileiro dos anos 1980.

Legado de Assis no Fluminense

Assis permanece como um dos atacantes mais importantes da história recente do Fluminense. Seus números, títulos e, sobretudo, suas atuações decisivas em finais garantiram um lugar permanente na memória tricolor.

Mais do que estatísticas, seu legado está ligado à identidade ofensiva, à coragem nos clássicos e à capacidade de decidir quando o peso da camisa exigia protagonismo. Um ponta que ajudou a definir uma era.