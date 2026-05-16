O Campeonato Brasileiro de 2004 ainda estava em sua fase inicial, mas a 11ª rodada reservava um confronto de gigantes que ficaria guardado na memória dos torcedores cariocas. No dia 27 de junho daquele ano, o Beira-Rio foi palco de um duelo tático onde a experiência e a juventude se fundiram para dar a vitória ao Vasco da Gama. O placar de 3 a 1 sobre o Internacional não foi apenas um resultado positivo fora de casa, mas uma demonstração de eficiência ofensiva conduzida por nomes emblemáticos como Valdir Bigode e a então promessa Muriqui. O Lance! relembra Internacional 1 x 3 Vasco no Brasileirão 2004.

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Internacional 1 x 3 Vasco no Brasileirão 2004

A partida começou com o Internacional tentando impor o mando de campo sob o comando de Lori Sandri. O Colorado contava com nomes experientes como o goleiro Clemer e o zagueiro Vinícius, além da técnica de Alex no meio-campo. No entanto, o Vasco, treinado por Geninho, apresentou uma postura reativa extremamente eficiente. Logo aos 8 minutos de jogo, o Beira-Rio viu a velocidade de Muriqui desequilibrar a balança. O jovem atacante, que surgia como uma das grandes esperanças da base cruz-maltina, aproveitou uma oportunidade clara para abrir o placar, colocando os visitantes em vantagem e forçando o Inter a se abrir precocemente.

O impacto do primeiro gol foi sentido pela equipe gaúcha, que passou a deter a posse de bola, mas esbarrava em uma defesa vascaína bem postada, liderada pelo seguro goleiro Fábio. O jogo era truncado, típico dos confrontos daquela edição do Brasileirão, onde a competitividade estava no ápice. O Internacional buscava o empate em jogadas pelas laterais com Chiquinho e Danilo Gomes, mas a falta de precisão nas finalizações impedia a igualdade antes do intervalo.

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O brilho da juventude de Muriqui e a experiência de Valdir Bigode

Perto do fim da primeira etapa, quando o Internacional parecia mais próximo do empate, a hierarquia do futebol falou mais alto. Valdir Bigode, um dos maiores ídolos da história recente do Vasco, mostrou por que era chamado de "matador". Aos 43 minutos, ele aproveitou um vacilo da marcação colorada para ampliar o marcador. O 2 a 0 antes da ida para o vestiário foi um balde de água fria nas pretensões de Lori Sandri, evidenciando a fragilidade emocional do sistema defensivo gaúcho naquele domingo à tarde.

Entretanto, o Internacional não se deu por vencido facilmente. Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 45 minutos, Danilo Gomes conseguiu vencer Fábio e descontar para o Colorado. O gol deu esperança aos mais de 10 mil torcedores presentes, que esperavam uma pressão avassaladora na etapa complementar. O intervalo chegou com o placar de 2 a 1 para o Vasco, configurando um cenário de incerteza para o segundo tempo.

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Domínio vascaíno e a organização sob o comando de Geninho

Na volta do intervalo, o que se viu foi um Internacional desesperado pelo empate, mas desorganizado taticamente. O Vasco de Geninho, por outro lado, soube sofrer. Dejan Petkovic, o maestro da equipe carioca, ditava o ritmo dos contra-ataques, segurando a bola quando necessário e servindo os atacantes com passes precisos. A entrada de reservas como Wellington e Beto Cachoeira pelo lado gaúcho tentou dar novo fôlego ao ataque, mas a muralha montada por Wescley e Serjão na defesa vascaína mostrava-se intransponível.

O tempo passava e o cansaço começava a atingir os jogadores do Internacional, que já não conseguiam manter a mesma intensidade de marcação. O Vasco, inteligente, explorava os espaços deixados pela exposição necessária do adversário. Foi em uma dessas subidas que o lateral-esquerdo Chiquinho, do Vasco (homônimo do jogador colorado), apareceu para liquidar a fatura. Aos 39 minutos do segundo tempo, ele marcou o terceiro gol carioca, selando o destino da partida e garantindo que os três pontos viajariam para o Rio de Janeiro.

Impacto do Internacional 1 x 3 Vasco no Brasileirão 2004 na tabela

Aquela vitória foi fundamental para o Vasco na tabela de classificação. Em um campeonato longo de 46 rodadas, vencer um concorrente direto como o Internacional fora de casa trazia uma moral necessária para o grupo. Para o Internacional, o revés em casa expôs falhas que precisariam ser corrigidas para a sequência da temporada, especialmente no que dizia respeito à transição defensiva e à eficiência do ataque diante de defesas fechadas.

O jogo Internacional 1 x 3 Vasco no Brasileirão 2004 é frequentemente lembrado como uma das grandes atuações de Valdir Bigode em sua última passagem pelo clube, unindo-se ao surgimento de Muriqui, que mais tarde faria carreira internacional de sucesso, especialmente no futebol asiático. Para os historiadores do confronto, o jogo resume bem o equilíbrio técnico daquela era do futebol brasileiro, onde mesmo um time em crise poderia derrubar um gigante em seus domínios com estratégia e aproveitamento clínico das chances.

Ficha técnica - Internacional 1 x 3 Vasco no Brasileirão 2004

Partida: Internacional 1 x 3 Vasco

Data: 27 de Junho de 2004 (Domingo)

Horário: 16h00

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Competição: Campeonato Brasileiro 2004 (11ª Rodada)

Gols:

Vasco: Muriqui (8'), Valdir Bigode (43'), Chiquinho (84')

Muriqui (8'), Valdir Bigode (43'), Chiquinho (84') Internacional: Danilo Gomes (45')

Escalações:

Internacional:

Clemer; Wilson, Vinícius, Marabá (Élder Granja); Edinho (Wellington), Danilo Gomes, Alex, Chiquinho, Diego Gavilán; Fernando Miguel e Dauri (Beto Cachoeira). Técnico: Lori Sandri.

Vasco:

Fábio; Chiquinho, Wescley, Serjão, Diego Corrêa; Ygor, Dejan Petkovic (Rafael Gomes), Coutinho (Júnior), Róbson Luís (Anderson Costa); Valdir Bigode e Muriqui. Técnico: Geninho.