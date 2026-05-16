O Estádio Palestra Itália, carinhosamente conhecido como Parque Antarctica, foi o cenário de um dos confrontos mais emblemáticos do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2007. Na tarde de 3 de junho daquele ano, Palmeiras e Cruzeiro entraram em campo não apenas para disputar três pontos, mas para protagonizar o que ficou conhecido como o "Duelo Italiano". A partida trazia uma carga histórica significativa: no dia anterior, a Itália havia completado 61 anos de República, e ambos os clubes, fundados como Palestra Itália, prestaram homenagens carregando as bandeiras brasileira e italiana antes do apito inicial. Contudo, assim que a bola rolou, a cortesia deu lugar a uma disputa técnica intensa e estratégica que terminaria com a quebra da invencibilidade palmeirense e a consagração de um novo atacante na Toca da Raposa. O Lance! relembra Palmeiras 1 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2007.

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A eficiência da Raposa e a estreia de gala no Parque Antarctica

O Cruzeiro chegou a São Paulo pressionado por um início de campeonato irregular sob o comando de Dorival Júnior. Enquanto o Palmeiras de Caio Júnior figurava na parte de cima da tabela, os mineiros ainda buscavam sua primeira vitória no Nacional. Para complicar, a Raposa não contava com o jovem Guilherme, sua maior revelação na época. No entanto, o destino sorriu para as escolhas de Dorival. A estreia do atacante Roni, recém-chegado do Flamengo, e do lateral-direito Mariano (que anos depois brilharia na Europa e na Seleção), deu uma nova dinâmica ao time celeste.

Logo aos 6 minutos de jogo, o Cruzeiro mostrou que sua estratégia de contra-ataque estava afiada. Roni, em sua primeira participação decisiva, avançou com velocidade pelo corredor direito e descolou um cruzamento preciso. Araújo, posicionado de forma inteligente na pequena área, soltou uma bomba cruzada no alto, sem chances para o goleiro Diego Cavalieri. O gol precoce desestabilizou o plano de jogo alviverde, que sentia muito a falta de seu principal criador, o chileno Valdivia, ausente para defender a sua seleção. O Palmeiras passou a depender excessivamente das jogadas individuais de Michael e da presença de área de Edmundo, mas esbarrava em uma defesa cruzeirense muito bem postada com Luizão e Thiago Heleno.

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Análise tática de Palmeiras 1 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2007

Taticamente, o jogo apresentou um contraste interessante. O Palmeiras detinha a posse de bola e tentava cercar a área mineira, utilizando muito a bola parada de Martinez e as infiltrações de Michael. Aos 34 minutos, a insistência deu resultado: em uma cobrança de escanteio bem ensaiada, Martinez desviou sutilmente de cabeça, tirando o goleiro Lauro da jogada e empatando o confronto. Parecia que o Verdão tomaria as rédeas da partida, mas a eficiência mineira naquela tarde era assustadora.

Pouco antes do intervalo, aos 42 minutos, a defesa palmeirense cometeu um erro fatal ao tentar afastar um levantamento na área. A bola "espirrou" nos pés de Ramires, o jovem volante que já começava a dar sinais de que seria um dos maiores jogadores de sua geração. Sozinho, ele teve a frieza de um veterano para colocar o Cruzeiro novamente em vantagem. O gol de Ramires no encerramento da primeira etapa foi um golpe psicológico duríssimo para o time de Caio Júnior, que foi para os vestiários ciente de que precisaria de uma postura muito mais agressiva para reverter o marcador.

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Pressão alviverde e a consagração definitiva de Roni

A etapa complementar foi um verdadeiro teste de resistência para o sistema defensivo do Cruzeiro. O Palmeiras voltou com uma disposição ofensiva avassaladora, empurrado por sua torcida que lotava o Parque Antarctica. Em menos de 15 minutos, o Verdão viveu o seu momento de maior azar na partida. O atacante paraguaio Florentín acertou um chute potente no travessão. Logo em seguida, Edmundo, em uma cobrança de falta magistral de longa distância, viu a bola carimbar a trave direita de Lauro. Não parou por aí: o "Animal" ainda teve uma chance clara após driblar o goleiro, mas, sem ângulo, acabou finalizando para fora.

O Cruzeiro, no entanto, soube sofrer. Dorival Júnior reorganizou o meio-campo com as entradas de Daniel e Léo Silva, fechando os espaços e reduzindo o ímpeto palmeirense na metade final do segundo tempo. O Palmeiras, exausto e desorganizado pela busca frenética pelo empate, deixou espaços generosos em sua retaguarda. Foi nesse cenário que o brilho de Roni apareceu novamente para fechar a conta. Aos 41 minutos, o atacante recebeu um lançamento primoroso nas costas da zaga, aproveitou a falha de posicionamento de David e tocou com extrema categoria na saída de Diego Cavalieri. O gol selou a vitória por 3 a 1 e marcou uma das estreias mais produtivas de um atacante cruzeirense naquela década.

O impacto do resultado de Palmeiras 1 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2007

A vitória mineira em solo paulista teve repercussões imediatas na tabela e no moral das equipes. Para o Cruzeiro, o triunfo significou a saída da zona de rebaixamento e a validação do trabalho de reconstrução iniciado por Dorival Júnior, que após o jogo afirmou que a equipe ainda tinha muito a evoluir. O resultado comprovou a força da Raposa como visitante, já que o time ainda não havia vencido em Belo Horizonte naquele início de campeonato.

Para o Palmeiras, o revés custou a liderança da rodada e expôs a "Valdivia-dependência" que assolava o elenco em momentos decisivos. A invencibilidade perdida em casa diante de um rival direto serviu de alerta para Caio Júnior sobre a necessidade de maior consistência defensiva, especialmente nas transições rápidas. O jogo Palmeiras 1 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2007 permanece na memória como uma aula de eficiência ofensiva e como o ponto de partida para a ascensão de jogadores que marcariam a história dos dois clubes nos anos seguintes.

Ficha técnica - Palmeiras 1 x 3 Cruzeiro no Brasileirão 2007

Data: 03 de Junho de 2007 (Domingo)

Local: Estádio Parque Antarctica, São Paulo (SP)

Competição: Campeonato Brasileiro 2007 (4ª Rodada)

Árbitro: Wagner Tardelli (SC)

Auxiliares: Carlos Berkenbrock (SC) e Alcides Pazetto (SC)

Gols:

Cruzeiro: Araújo (6'/1ºT), Ramires (42'/1ºT) e Roni (41'/2ºT)

Araújo (6'/1ºT), Ramires (42'/1ºT) e Roni (41'/2ºT) Palmeiras: Martinez (34'/1ºT)

Cartões amarelos:

Palmeiras: Martinez, Wendel, Michael

Martinez, Wendel, Michael Cruzeiro: Ramires, Thiago Heleno, Lauro, Charles, Paulinho Dias

Escalações:

PALMEIRAS:

Diego Cavalieri; Paulo Sérgio (Wendel), David, Dininho e Leandro; Pierre, Martinez (William), Makelele e Michael; Edmundo e Florentín (Alex Afonso). Técnico: Caio Júnior.

CRUZEIRO:

Lauro; Mariano, Luizão, Thiago Heleno e Jonathan; Paulinho Dias, Ramires, Charles (Daniel) e Leandro Domingues (Léo Silva); Araújo (Geovanni) e Roni. Técnico: Dorival Júnior.