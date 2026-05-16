A manhã de domingo, 30 de setembro de 2018, ficou marcada como o ponto de virada definitivo para o Palmeiras na caminhada rumo ao seu décimo título brasileiro. Em um confronto de gigantes no Estádio do Pacaembu — palco escolhido para o jogo matinal das 11h —, o Alviverde superou o Cruzeiro com autoridade. O placar de Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2018 não foi apenas uma vitória comum de três pontos; foi o momento em que a "Era Felipão" consolidou sua força máxima, permitindo ao clube paulista ultrapassar o São Paulo e assumir a liderança isolada da competição, posição que não abandonaria até o grito final de campeão. A partida foi um exemplo de estratégia, aproveitamento de elenco e intensidade, características que definiram o trabalho de Luiz Felipe Scolari naquela temporada histórica. O Lance! relembra Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2018.

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O domínio alviverde no jogo Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2018

O Palmeiras entrou em campo com uma formação que misturava peças importantes e jogadores que vinham ganhando espaço na rotação de Felipão, visto que o clube ainda dividia atenções com a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Do outro lado, o Cruzeiro de Mano Menezes também poupava alguns titulares, focando na final da Copa do Brasil que se aproximava. No entanto, a intensidade palmeirense desde o primeiro minuto mostrou que o time da casa não daria chances ao azar. Comandado por um Dudu inspirado, que atuava como o verdadeiro motor do time, o Verdão sufocou a saída de bola mineira.

Aos 23 minutos da primeira etapa, a pressão surtiu efeito. Após uma jogada trabalhada pela ponta, a bola sobrou para Lucas Lima. O meia, que buscava reencontrar seu melhor futebol sob o comando de Scolari, finalizou com precisão para abrir o marcador. O Pacaembu lotado explodiu em festa, sentindo que a liderança estava ao alcance das mãos. A dinâmica do jogo Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2018 mostrava um Alviverde muito seguro defensivamente com a dupla Luan e Gustavo Gómez, enquanto Felipe Melo dava a proteção necessária à frente da área, permitindo que os laterais Marcos Rocha e Victor Luís apoiassem com liberdade.

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A reação mineira e a eficiência de Hyoran antes do intervalo

Apesar do domínio palmeirense, o futebol brasileiro daquela temporada era extremamente equilibrado. O Cruzeiro, mesmo com um time alternativo, possuía valores individuais capazes de mudar o cenário. Aos 31 minutos, após uma intervenção do VAR por toque de mão na área alviverde, o árbitro assinalou pênalti para a Raposa. O argentino Federico Mancuello assumiu a responsabilidade e bateu com categoria, deslocando o ídolo Fernando Prass para empatar o confronto. O gol de empate trouxe um breve momento de tensão às arquibancadas, já que o São Paulo acompanhava de perto a disputa pela ponta da tabela.

Entretanto, a resiliência foi uma das marcas registradas do Palmeiras de 2018. Em vez de se abater, o time partiu para cima imediatamente. A resposta veio ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos. Dudu, em mais uma jogada de pura inteligência e drible, limpou a marcação e cruzou na medida para Hyoran. O jovem meia-atacante, bem posicionado, testou firme para as redes, recolocando o Palmeiras em vantagem antes da ida para o vestiário. O placar de 2 a 1 ao final dos primeiros 45 minutos refletia a superioridade tática de um time que sabia explorar as fragilidades do adversário com transições rápidas e bolas aéreas mortais.

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A consolidação da liderança definitiva sob o comando de Felipão

Na etapa complementar, o ritmo da partida diminuiu levemente devido ao forte calor matinal em São Paulo, mas o controle continuou inteiramente nas mãos do Verdão. Felipão, mestre em administrar resultados, manteve a equipe compacta, impedindo que o Cruzeiro criasse chances claras de perigo contra a meta de Prass. A segurança transmitida por Gustavo Gómez na defesa era impressionante, antecipando jogadas e ganhando quase todos os duelos individuais contra os atacantes Raniel e David. Foi justamente o paraguaio que selaria o destino da partida.

Aos 21 minutos do segundo tempo (66' no cronômetro global), o árbitro marcou pênalti a favor do Palmeiras. Gustavo Gómez, que já se consolidava como o batedor oficial e um dos pilares do time, assumiu a cobrança. Com uma batida seca e decidida, o zagueiro marcou o terceiro gol, dando números finais ao embate Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2018. A partir dali, Felipão promoveu as entradas de Willian Bigode e Moisés para manter a posse de bola e gastar o relógio. O Cruzeiro, já sem forças para reagir e com a cabeça voltada para o torneio de mata-mata, apenas assistiu à troca de passes alviverde sob os gritos de "Líder" que ecoavam do Pacaembu.

O impacto da vitória na conquista do Decacampeonato

O triunfo sobre a Raposa teve um valor simbólico e prático imenso. Ao término da rodada, com o tropeço dos concorrentes diretos, o Palmeiras assumiu o topo da classificação com 53 pontos. O que muitos não sabiam naquele momento era que o time jamais deixaria aquela posição. A vitória no jogo Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2018 deu início a uma contagem regressiva de rodadas de invencibilidade, estabelecendo um recorde na era dos pontos corridos. O "estilo Felipão" — criticado por alguns por ser pragmático, mas exaltado por todos pela eficiência — mostrou-se a fórmula perfeita para conquistar o Brasil mais uma vez.

Jogadores como Deyverson, que entrou no fim para segurar a bola, e Bruno Henrique, que dava o equilíbrio no centro do campo, foram fundamentais para que o Palmeiras mantivesse o nível de atuação elevado durante todo o segundo turno. Para o torcedor, aquela manhã de domingo representou a certeza de que o elenco era profundo o suficiente para suportar a pressão. O Cruzeiro de Mano Menezes, apesar da derrota, acabaria o ano com o título da Copa do Brasil, mas no Brasileirão, o ano de 2018 pertencia incontestavelmente à Sociedade Esportiva Palmeiras.

Ficha técnica - Palmeiras 3 x 1 Cruzeiro no Brasileirão 2018

Data: 30 de Setembro de 2018 (Domingo)

Horário: 11h00 (de Brasília)

Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)

Competição: Campeonato Brasileiro 2018 (27ª Rodada)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA)

Gols:

Palmeiras: Lucas Lima (23'/1ºT), Hyoran (42'/1ºT), Gustavo Gómez (21'/2ºT - Pênalti)

Lucas Lima (23'/1ºT), Hyoran (42'/1ºT), Gustavo Gómez (21'/2ºT - Pênalti) Cruzeiro: Mancuello (31'/1ºT - Pênalti)

Cartões amarelos:

Palmeiras: Felipe Melo, Gustavo Gómez, Hyoran

Felipe Melo, Gustavo Gómez, Hyoran Cruzeiro: Manoel, Mancuello, Fred (no banco)

Escalações:

PALMEIRAS:

Fernando Prass; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez e Victor Luís; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Moisés); Hyoran, Dudu (Willian) e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari (Felipão).

CRUZEIRO:

Rafael; Ezequiel, Manoel, Leo e Marcelo Hermes; Lucas Romero, Ariel Cabral, Bruno Silva (Rafael Sóbis) e Mancuello (De Arrascaeta); David (Fred) e Raniel. Técnico: Mano Menezes.