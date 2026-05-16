A abertura do Campeonato Brasileiro de 2011 reservou um dos confrontos mais aguardados da temporada logo na primeira rodada. O Fluminense, então atual campeão nacional e detentor de um elenco estelar, recebia o São Paulo em São Januário. O clima, no entanto, era de extrema pressão para o lado paulista. Vindo de uma eliminação traumática na Copa do Brasil para o Avaí, o Tricolor do Morumbi desembarcou no Rio de Janeiro sob desconfiança e cercado por crises internas. O que se viu em campo, entretanto, foi uma demonstração de resiliência tática. O placar de Fluminense 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2011 não apenas garantiu os primeiros três pontos para a equipe de Paulo César Carpegiani, como também serviu para "transferir" o ambiente conturbado para as Laranjeiras, mostrando que a juventude de Lucas e a experiência de Dagoberto seriam os pilares daquela campanha. O Lance! relembra Fluminense 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2011.

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O panorama de Fluminense 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2011

O início da partida em São Januário refletiu o nervosismo de uma estreia de campeonato. Nos primeiros 15 minutos, as equipes se estudaram excessivamente, com muitos erros de passe e pouca agressividade. O Fluminense, comandado interinamente por Enderson Moreira (enquanto aguardava a chegada de Abel Braga), sentia as ausências pesadas de Fred e Diguinho. Mesmo assim, o time carioca detinha a posse de bola e levava perigo com a organização de Deco e a movimentação de Darío Conca. Rogério Ceni, em uma de suas últimas grandes atuações antes de uma sequência de lesões, precisou trabalhar cedo, espalmando um chute perigoso de Deco logo aos 17 minutos.

Apesar do domínio territorial do Fluminense, o São Paulo mostrava-se cirúrgico nos contra-ataques. Mesmo com uma zaga remendada pelas ausências de Alex Silva, Miranda e Rhodolfo, o sistema defensivo suportava a pressão. A reviravolta no marcador aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Em uma transição rápida iniciada no meio-campo, Casemiro, então uma jovem promessa, descolou um passe milimétrico para Dagoberto. O atacante, com a frieza que lhe era característica, infiltrou-se na área e finalizou sem chances para o goleiro Ricardo Berna. A abertura do placar no jogo Fluminense 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2011 silenciou a torcida mandante e deu ao São Paulo o controle emocional necessário para administrar a partida.

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O protagonismo de Lucas Moura e a "transferência" da crise

Se o primeiro tempo terminou com o São Paulo em vantagem, o segundo tempo começou com um verdadeiro atropelo técnico. Logo aos dois minutos da etapa complementar, Lucas Moura (então apenas "Lucas") protagonizou o lance mais bonito da partida. O camisa 7 recebeu a bola, arrancou em velocidade, deixou o zagueiro Gum para trás com facilidade e ainda driblou a marcação de Deco antes de bater cruzado no canto direito de Ricardo Berna. O gol foi um balde de água fria nas pretensões de reação do Fluminense e consolidou o placar de Fluminense 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2011.

A partir dali, o jogo tornou-se um monólogo são-paulino. Lucas Moura, em estado de graça, flutuava pelo campo e criava oportunidades sucessivas. O Fluminense, desorganizado, ouvia as primeiras vaias da sua torcida. O ápice da insatisfação dos tricolores cariocas ocorreu quando Enderson Moreira decidiu sacar Deco para a entrada de Souza. O técnico interino foi prontamente chamado de "burro" pelas arquibancadas de São Januário, evidenciando que a crise que antes rondava o Morumbi agora atravessava a Via Dutra e se instalava no Rio de Janeiro. O São Paulo ainda teve chances de ampliar com o próprio Lucas e com Casemiro, mas o 2 a 0 já era o suficiente para selar a vitória.

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Curiosidades e bastidores de Fluminense 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2011

Para além dos gols, a partida foi marcada por episódios inusitados e preocupações médicas para o São Paulo. Rogério Ceni, o capitão são-paulino, sentiu uma lesão no tendão de Aquiles e precisou ser substituído pelo jovem Dênis. Pouco depois, o zagueiro Luiz Eduardo também deixou o campo lesionado, forçando a entrada de Bruno Uvini. Mesmo com tantas trocas forçadas por questões físicas, o padrão tático de Carpegiani não se alterou. Outro ponto de destaque foi a entrada de Rivaldo. O veterano, que havia manifestado publicamente seu descontentamento por não ter jogado contra o Avaí, entrou aos 39 minutos do segundo tempo no lugar de Casemiro. Embora tenha jogado pouco tempo, sua presença em campo serviu para apaziguar, momentaneamente, os ânimos entre o craque e a comissão técnica.

Do lado do Fluminense, a derrota em casa na estreia acendeu um sinal de alerta. A dependência de Fred ficou nítida, já que Rafael Moura e Rodriguinho pouco produziram diante da zaga são-paulina. A partida também marcou a despedida simbólica do período de interinidade, com a pressão aumentando para que Abel Braga assumisse logo o comando e organizasse a casa. O resultado final de Fluminense 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2011 foi um divisor de águas: deu ao São Paulo a confiança para engatar uma sequência de vitórias nas rodadas iniciais e mergulhou o Flu em uma semana de cobranças intensas por parte de sua torcida e diretoria.

Análise tática e o impacto na sequência do campeonato

Taticamente, o São Paulo foi impecável ao explorar as costas dos laterais Mariano e Julio Cesar. Carpegiani montou um time que, embora desfalcado de um centroavante de ofício (Luis Fabiano ainda se recuperava de cirurgia), tinha uma mobilidade absurda. Dagoberto flutuava para abrir espaços, enquanto Lucas Moura utilizava sua explosão para quebrar as linhas de marcação do Fluminense. Wellington e Rodrigo Souto deram a sustentação necessária no meio-campo para que Carlinhos Paraíba e Casemiro pudessem encostar no ataque.

O triunfo por 2 a 0 em um clássico interestadual logo na primeira rodada é sempre um combustível extra. Para os analistas da época, como Juca Kfouri e Vitor Birner, o São Paulo mostrou que, apesar dos problemas de bastidores, possuía um dos elencos mais talentosos do país. Já para o Fluminense, o revés serviu para mostrar que o título do ano anterior não garantia vida fácil e que o sistema defensivo precisava de ajustes urgentes, especialmente na cobertura dos volantes Edinho e Diogo. O confronto Fluminense 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2011 permanece como um exemplo de como a organização tática e o talento individual podem silenciar crises e mudar o rumo de uma temporada inteira.

Ficha técnica - Fluminense 0 x 2 São Paulo no Brasileirão 2011

Data: 22/05/2011 - 18h30

Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro 2011 (1ª Rodada)

Árbitro: Héber Roberto Lopes (PR)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Gilson Bento Coutinho (PR)

Público: 5.700 pagantes

Gols:

São Paulo: Dagoberto (33'/1ºT) e Lucas Moura (2'/2ºT)

Escalações:

FLUMINENSE:

Ricardo Berna; Mariano, Gum, Leandro Euzébio e Julio Cesar (Carlinhos); Edinho, Diogo, Willians (Rodriguinho) e Deco (Souza); Conca e Rafael Moura. Técnico: Enderson Moreira (Interino).

SÃO PAULO:

Rogério Ceni (Dênis); Jean, Xandão, Luiz Eduardo (Bruno Uvini) e Juan; Rodrigo Souto, Wellington, Casemiro (Rivaldo) e Carlinhos Paraíba; Lucas Moura e Dagoberto. Técnico: Paulo Cesar Carpegiani.