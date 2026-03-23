O duelo ocorreu no Estádio Pocitos, e a França venceu a partida por 4 a 1.

O primeiro gol da história das Copas foi marcado por Lucien Laurent da França contra o México, em 13 de julho de 1930.

A Copa do Mundo de 1930 foi a primeira edição do torneio, realizada no Uruguai.

A Copa do Mundo de 1930, disputada no Uruguai, marcou o início da principal competição do futebol internacional. Organizado pela FIFA e realizado em Montevidéu, o torneio reuniu 13 seleções e deu início a uma história que atravessaria décadas e transformaria o futebol no esporte mais popular do planeta. O Lance! relembra a história do primeiro gol da história das Copas do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Entre os muitos momentos históricos daquele primeiro Mundial, um deles ocupa um lugar especial: o primeiro gol da história das Copas do Mundo. Esse lance aconteceu logo no primeiro dia de jogos do torneio e ficou eternizado como o momento que inaugurou oficialmente o placar da competição.

O autor do gol foi o atacante francês Lucien Laurent, que marcou durante a partida entre França e México, disputada em 13 de julho de 1930.

O jogo aconteceu no Estádio Pocitos, em Montevidéu, diante de cerca de 4 mil espectadores. A França venceu a partida por 4 a 1, mas o lance que ficou marcado na história foi o primeiro gol do confronto.

continua após a publicidade

A história do primeiro gol da história das Copas do Mundo

Quem marcou o primeiro gol das Copas

O responsável pelo primeiro gol da história dos Mundiais foi Lucien Laurent, atacante da seleção da França.

O gol saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, segundo os registros mais aceitos pelas estatísticas da FIFA. Em algumas reconstruções históricas, o momento aparece arredondado para cerca de 20 minutos.

Laurent entrou definitivamente para a história do futebol mundial ao marcar o primeiro gol da principal competição da modalidade.

Como foi o primeiro gol da história das Copas

O lance começou com uma reposição de bola do goleiro francês Alex Thépot, que lançou a jogada a partir da defesa.

A França avançou pelo campo ofensivo até que a bola chegou à ponta direita. O atacante Ernest Liberati ganhou a disputa com a defesa mexicana e avançou até próximo da linha de fundo.

continua após a publicidade

Liberati então cruzou a bola para a área. O zagueiro mexicano Manuel Rosas tentou interceptar o lance, mas acabou não conseguindo fazer o corte.

A bola passou pela defesa e sobrou para Lucien Laurent, posicionado na meia-direita da área, a cerca de 16 metros do gol.

Laurent finalizou rapidamente, em um chute de voleio com o pé direito. A bola seguiu à meia altura e entrou no canto do goleiro Óscar Bonfiglio, que não conseguiu evitar o gol.

Sem grande comemoração ou cerimônia especial naquele momento, o lance acabou se transformando em um dos episódios mais simbólicos da história do futebol.

A curiosa disputa com o gol dos Estados Unidos

No mesmo horário em que França e México jogavam no Estádio Pocitos, outra partida da Copa de 1930 acontecia em Montevidéu.

No Parque Central, os Estados Unidos enfrentavam a Bélgica.

Durante muitos anos, houve debate sobre qual teria sido realmente o primeiro gol das Copas, já que alguns relatos indicavam que os americanos também haviam marcado muito cedo na partida.

No entanto, com base nas cronometrias oficiais do torneio, a FIFA reconhece que o gol de Lucien Laurent, aos 19 minutos, aconteceu antes do primeiro gol americano, marcado por Bart McGhee, que saiu alguns minutos depois.

O reconhecimento histórico

Curiosamente, durante décadas o feito de Lucien Laurent não recebeu grande destaque internacional.

Somente a partir das décadas de 1970 e 1980 a FIFA passou a enfatizar oficialmente o lance como o primeiro gol da história das Copas do Mundo.

Hoje, o gol marcado pelo atacante francês em Montevidéu é lembrado como o momento que abriu a contagem de gols do torneio mais importante do futebol mundial.