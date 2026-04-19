O futebol é um esporte de cronômetros subjetivos e emoções que frequentemente desafiam a lógica do tempo linear. Diferente de modalidades como o basquete ou o futebol americano, onde o estouro do cronômetro ou a sirene encerram a partida de forma automatizada, no futebol a soberania do tempo pertence exclusivamente ao árbitro central. Essa característica cria cenários dramáticos e, muitas vezes, controversos, especialmente quando uma jogada de ataque iminente é interrompida pelo apito final no exato momento em que a bola se desloca em direção ao fundo das redes. O Lance! explica o que acontece se o tempo acabar durante a trajetória da bola?

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Diferente de outros esportes onde um arremesso realizado antes do sinal sonoro é validado mesmo que a bola entre na cesta com o tempo já esgotado, o futebol opera sob uma métrica absoluta de interrupção imediata. Se o árbitro decidir que o tempo regulamentar e os acréscimos foram cumpridos, o som do apito encerra a jurisdição da jogada no milissegundo em que é emitido. Isso significa que a trajetória da bola, por mais promissora ou cinematográfica que seja, perde qualquer valor legal assim que a partida é oficialmente dada como encerrada pelo comando sonoro da arbitragem.

O que acontece se o tempo acabar durante a trajetória da bola?

A Regra 7 da International Football Association Board (IFAB), que trata da duração da partida, estabelece as bases para o controle do tempo, mas é na interpretação do encerramento que surgem os maiores debates técnicos sobre o que acontece se o tempo acabar durante a trajetória da bola. Para o torcedor comum, parece injusto anular um gol que estava prestes a acontecer, mas para a lei do jogo, a precisão do encerramento é uma questão de integridade do regulamento. A subjetividade dos acréscimos, gerida pelo árbitro, é o único mecanismo que permite que a partida dure mais do que o previsto, mas uma vez que o limite é atingido, a bola no ar não garante a continuidade do lance.

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A frustração de ver um gol de vitória ser invalidado pelo apito final é um dos momentos mais tensos do esporte e serve para destacar a autoridade única que o árbitro exerce dentro das quatro linhas. Esse poder discricionário é frequentemente testado em competições de alto nível, onde cada segundo de publicidade e cada detalhe tático são monitorados por milhões de pessoas. A regra é implacável: a partida termina quando o árbitro apita, e não quando a bola para de se mover ou cruza uma linha específica, salvo uma única e importante exceção técnica prevista no texto oficial da FIFA.

Neste artigo, analisaremos em profundidade o que as Leis do Jogo determinam sobre o encerramento da partida enquanto a bola está em trajetória. Vamos explorar a soberania do árbitro, a diferença fundamental entre o futebol e os esportes de "buzzer beater", e a regra específica que obriga a extensão do tempo para a execução de penalidades máximas. Além disso, revisitaremos casos históricos que moldaram a forma como os árbitros são instruídos hoje para evitar polêmicas desnecessárias no último lance do jogo, garantindo que a justiça desportiva prevaleça sobre o caos do relógio.

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A soberania da regra 7 e o que acontece se o tempo acabar durante a trajetória da bola?

A Regra 7 das Leis do Jogo define que cada partida tem dois períodos de 45 minutos, a menos que haja um acordo diferente entre o árbitro e as duas equipes antes do início. O árbitro é o responsável por adicionar o tempo perdido em cada período devido a substituições, avaliações de lesões, celebrações de gols ou qualquer outra causa de atraso, incluindo o uso do VAR. No entanto, o texto é claro: "o árbitro encerra cada período ao final do tempo regulamentar e do tempo adicional concedido".

Tecnicamente, o jogo termina no momento em que o árbitro começa a apitar. Se a bola está em pleno voo após um chute de longa distância e o árbitro sopra o apito antes que ela cruze a linha de gol, o gol não deve ser validado. Não existe, no futebol, o conceito de "conclusão da jogada" após o tempo esgotado. A partir do momento em que o sinal sonoro é emitido, a bola é considerada fora de jogo (ou o jogo é considerado inexistente para fins de placar), independentemente de onde ela esteja ou para onde esteja indo.

Essa rigidez serve para manter o controle absoluto sobre a duração do evento. Se os árbitros permitissem que cada ataque fosse concluído, o tempo de acréscimo se tornaria elástico e imprevisível, gerando vantagens injustas para equipes que conseguem estender suas posses de bola nos segundos finais. Portanto, a trajetória da bola é interrompida juridicamente pelo apito, transformando o que seria um gol histórico em um lance morto sem qualquer efeito sobre o resultado oficial.

Futebol vs. Basquete: o paradoxo do último segundo e a diferença da regra

Uma das comparações mais frequentes feitas por analistas de dados e fãs de esportes americanos é o contraste entre o futebol e o basquete (NBA). No basquete, a regra do "shot clock" e do cronômetro de jogo permite que, se a bola sair das mãos do arremessador antes do estouro do cronômetro, os pontos sejam contabilizados mesmo que a rede balance com o relógio zerado. Este é o famoso "buzzer beater". No futebol, esse conceito simplesmente não existe na forma de lei.

O motivo dessa diferença reside na natureza da marcação do tempo. No basquete, o tempo é exato, monitorado por uma mesa de controle e parado a cada interrupção. No futebol, o tempo é contínuo e a gestão dos acréscimos é uma estimativa do árbitro. Como o árbitro tem a liberdade de adicionar trinta segundos ou um minuto extra além do anunciado originalmente pelo quarto árbitro, a IFAB entende que ele já teve a oportunidade de compensar o tempo perdido. Assim, o apito final deve ser o ponto final absoluto da disputa, sem margem para extensões baseadas no movimento da bola.

Essa distinção exige dos jogadores de futebol uma percepção de tempo muito mais aguçada. Em ataques de último segundo, o atleta deve buscar a finalização o mais rápido possível, ciente de que o árbitro não é obrigado a esperar a bola atingir o alvo. É uma corrida contra o homem e o relógio, onde o som do apito é o único juiz que separa a glória do esquecimento técnico.

A exceção obrigatória na regra: a penalidade máxima

Embora a regra de encerramento seja rígida, existe uma exceção fundamental descrita na própria Regra 7 e reforçada na Regra 14 (O Pênalti). Se um pênalti for concedido no último instante de um período, o árbitro deve obrigatoriamente estender o tempo para que a cobrança seja executada e concluída. Este é o único cenário no futebol onde o tempo de jogo é tecnicamente "parado" para que uma trajetória de bola seja finalizada.

Nesta situação específica, o tempo é estendido até que o pênalti produza um dos seguintes resultados:

A bola entra diretamente no gol (gol validado). A bola sai para fora do campo (fim de jogo). A bola para de se mover ou é defendida pelo goleiro sem que haja um gol (fim de jogo). O árbitro interrompe o jogo por uma infração cometida pelo batedor ou por sua equipe.

Se o goleiro defender a bola e ela rebater para o batedor, que chuta novamente para o gol, este segundo chute já não vale, pois a "conclusão" do pênalti se deu na defesa inicial. O tempo estendido serve apenas para o ato único da penalidade. Essa exceção existe porque o pênalti é considerado uma punição máxima que não pode ser evitada pelo fim cronológico do jogo, garantindo que a equipe prejudicada pela falta tenha sua oportunidade de reparação garantida por lei.

Instruções da FIFA e o "bom senso" na arbitragem

Apesar da frieza das regras, a FIFA e as comissões de arbitragem nacionais instruem os juízes a utilizarem o bom senso no momento de encerrar a partida. A orientação geral é evitar apitar o fim do jogo quando uma equipe está em um ataque perigoso, dentro da área adversária ou prestes a realizar uma finalização. Isso não é uma regra escrita, mas sim uma diretriz de gestão de jogo para evitar conflitos desnecessários e polêmicas que manchem o espetáculo.

Um árbitro experiente costuma aguardar que a bola saia de uma zona de perigo ou que a posse de bola mude de lado antes de dar o apito final. Se um time está prestes a cobrar um escanteio aos 50 minutos do segundo tempo (em um acréscimo de cinco minutos), o árbitro tem a opção de deixar a cobrança ocorrer. No entanto, se ele apitar antes da cobrança ou enquanto a bola está no ar vinda do escanteio, ele estará tecnicamente correto perante as Leis do Jogo, mesmo que sofra críticas intensas da equipe prejudicada.

A modernização da arbitragem, com o auxílio do VAR, trouxe uma pressão extra sobre esse momento. O VAR não pode validar um gol se o árbitro apitou antes da bola entrar, mesmo que a tecnologia mostre que não houve falta ou impedimento. O apito interrompe o jogo imediatamente e nada que ocorra depois disso tem validade técnica, o que reforça a necessidade de os árbitros serem cautelosos e precisos no momento de encerrar o confronto.

Casos históricos e polêmicas de último segundo

O caso mais famoso de "tempo esgotado com a bola no ar" ocorreu na Copa do Mundo de 1978, na Argentina. No jogo entre Brasil e Suécia, o placar estava empatado em 1 a 1. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Brasil teve um escanteio a seu favor. Nelinho cobrou a bola para a área e Zico cabeceou para o fundo das redes. No entanto, o árbitro galês Clive Thomas apitou o fim do jogo enquanto a bola viajava no ar, entre o cruzamento e o cabeceio. O gol foi anulado, o jogo terminou empatado e Clive Thomas entrou para a história como o protagonista de uma das decisões mais controversas e tecnicamente precisas (embora impopulares) do futebol mundial.

Mais recentemente, no Campeonato Espanhol de 2024, um lance semelhante ocorreu em uma partida entre Real Madrid e Valencia. O árbitro Gil Manzano apitou o fim do jogo no exato momento em que Brahim Díaz realizava um cruzamento que resultaria em um gol de cabeça de Jude Bellingham. O apito soou com a bola no ar, o gol foi invalidado e a confusão resultante gerou expulsões e protestos globais. Esses episódios mostram que, embora a regra seja clara, sua aplicação no limite do tempo sempre será um terreno fértil para debates sobre ética esportiva versus literalidade regulamentar.

A análise desses casos reforça que o futebol, apesar de sua evolução tecnológica, mantém o árbitro como o cronometrista soberano. Para quem trabalha com análise de desempenho e inteligência esportiva, o "tempo de bola rolando" é um dado crucial, mas o "tempo de validade jurídica" é definido apenas pelo som do metal. Compreender que a trajetória da bola não tem imunidade contra o apito final é essencial para entender a natureza dramática e absoluta das regras que regem o esporte mais popular do planeta.