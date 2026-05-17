O início do Campeonato Brasileiro de 2005 trazia uma expectativa poucas vezes vista na história do futebol nacional. O Corinthians, turbinado pelos investimentos da MSI, apresentava um elenco de "galácticos" que incluía nomes como Carlos Tévez, Roger Flores e Carlos Alberto. No entanto, o futebol muitas vezes ignora o favoritismo no papel, e foi exatamente isso o que aconteceu na tarde de 1º de maio de 2005. No místico e acanhado Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, com portões fechados, o Botafogo de Paulo César Gusmão provou que a organização coletiva e o faro de gol de um centroavante inspirado poderiam superar milhões em investimentos. O placar de Botafogo 3 x 1 Corinthians no Brasileirão 2005 entrou para a história como uma das grandes atuações de Alex Alves com a camisa alvinegra, marcando uma virada espetacular em pleno feriado do Dia do Trabalhador. O Lance! relembra Botafogo 3 x 1 Corinthians no Brasileirão 2005.

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O contexto de Botafogo 3 x 1 Corinthians no Brasileirão 2005

A partida era válida pela segunda rodada da competição. O Corinthians, treinado pelo argentino Daniel Passarella, vinha de um empate amargo na estreia contra o Juventude e precisava mostrar serviço para justificar a badalação em torno de seus reforços. Já o Botafogo, que vivia um período de reconstrução financeira e técnica, estava atuando no Estádio Luso-Brasileiro, que foi reformado juntamente com o Flamengo. No entanto, especificamente contra o Corinthians, o jogo foi disputado com portões fechados, por punição do STJD. Taticamente, o Alvinegro apostava em um meio-campo combativo, liderado por Túlio e Jonílson, para anular a criação de Roger e Carlos Alberto, enquanto Alex Alves era a referência técnica e de finalização no ataque.

O jogo começou conforme o roteiro esperado pelos paulistas. O Corinthians tomou a iniciativa, aproveitando a qualidade técnica superior de seu meio-campo. Carlos Tévez, sempre muito móvel, abria espaços na defesa alvinegra, enquanto Gustavo Nery e Edson Sitta apoiavam constantemente. Não demorou para o Timão abrir o placar: o atacante Gil, aproveitando uma bobeada do sistema defensivo carioca, balançou as redes de Jefferson e colocou os visitantes em vantagem. Naquele momento, parecia que a lógica dos investimentos prevaleceria e que o Corinthians caminharia para uma vitória tranquila na Ilha do Governador. Contudo, o Botafogo de 2005 tinha uma característica marcante: a resiliência e a força nas bolas paradas e cruzamentos.

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O brilho de Alex Alves e a virada alvinegra na Ilha

Ainda no primeiro tempo, o Botafogo começou a equilibrar as ações. Paulo César Gusmão percebeu que o sistema defensivo corinthiano, formado por Anderson Cléber e Betão, sofria com as bolas alçadas na área. Foi através dessa vulnerabilidade que o Alvinegro encontrou o caminho da reação. Alex Alves, conhecido por sua elegância nos movimentos e precisão nos arremates, começou a chamar o jogo para si. O centroavante não apenas finalizava, mas saía da área para tabelar com Ramón e Caio, confundindo a marcação do zagueiro argentino Sebá Dominguez.

Alex Alves foi o grande carrasco corinthiano naquela tarde. Com dois gols de puro oportunismo e técnica, ele virou o marcador e deixou a defesa de Daniel Passarella completamente atordoada. O centroavante mostrava que, apesar de não ter o mesmo investimento midiático que Tévez, possuía um entendimento do futebol brasileiro que fazia a diferença em jogos truncados. O terceiro gol, marcado pelo meia Ramón, selou definitivamente o destino da partida. O Botafogo envolvia o Corinthians com transições rápidas, enquanto o time paulista parecia um amontoado de talentos individuais sem conexão coletiva. O placar de Botafogo 3 x 1 Corithians no Brasileirão 2005 era o reflexo de um time que jogava com a alma contra um adversário que ainda buscava uma identidade sob o comando de um técnico estrangeiro pressionado.

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Ficha técnica - Botafogo 3 x 1 Corinthians no Brasileirão 2005

Data: 01 de maio de 2005 (domingo)

Horário: 16h00 (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Ilha do Governador (RJ)

Competição: Campeonato Brasileiro 2005

Árbitro: Márcio Rezende de Freitas

Gols:

Botafogo: Alex Alves (duas vezes) e Ramón

Alex Alves (duas vezes) e Ramón Corinthians: Gil

Escalações:

BOTAFOGO:

Jefferson; César Prates, Rafael Marques, Scheidt e Oziel; Túlio, Jonílson, Juca (Almir) e Ramón (Gláuber); Caio (Marcelinho) e Alex Alves. Técnico: Paulo César Gusmão.

CORINTHIANS:

Fábio Costa; Anderson Cléber, Betão e Sebá Dominguez; Edson Sitta, Marcelo Mattos, Carlos Alberto, Roger Flores (Dinélson) e Gustavo Nery (Vinícius Fininho); Carlos Tévez e Gil. Técnico: Daniel Passarella.