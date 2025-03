Por onde anda Hernán Crespo, ex-jogador da Argentina?

Hernán Crespo foi um dos atacantes mais letais do futebol mundial durante as décadas de 1990 e 2000. Com passagens por grandes clubes da Europa e uma carreira vitoriosa na seleção argentina, ele marcou mais de 300 gols e conquistou diversos títulos. Conhecido por sua presença de área e capacidade de finalização, Crespo brilhou em equipes como River Plate, Parma, Lazio, Inter de Milão, Milan e Chelsea. Desde que pendurou as chuteiras, o ex-atacante investiu na carreira de treinador, pela qual tem acumulado experiências em diferentes países. O Lance! te conta por onde anda Hernán Crespo.

A carreira de Crespo

A carreira de Hernán Crespo teve início no River Plate, onde rapidamente se destacou como um dos principais atacantes do futebol sul-americano. Seu talento logo chamou a atenção da Europa, levando-o a assinar com o Parma, clube pelo qual se tornou um dos artilheiros mais temidos da Série A italiana. Após quatro temporadas no Parma, Crespo passou por grandes clubes, incluindo Lazio, Inter de Milão, Chelsea e Milan. Seu último clube foi o Parma, onde retornou para encerrar sua carreira em 2012.

Lista de clubes:

River Plate (1993-1996)

Parma (1996-2000, 2010-2012)

Lazio (2000-2002)

Inter de Milão (2002-2003, 2006-2009)

Chelsea (2003-2008)

Milan (2004-2005, por empréstimo)

Genoa (2009-2010)

Legado no futebol

Crespo deixou um legado importante no futebol, tanto pelo seu desempenho dentro de campo quanto por sua conduta profissional. Ele se destacou pela sua capacidade de marcar gols de diferentes maneiras, seja de cabeça, com finalizações precisas ou em momentos decisivos. Seu auge na seleção argentina veio com a participação em três Copas do Mundo (1998, 2002 e 2006), sendo um dos artilheiros da equipe. Ele também conquistou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1996 e foi incluído na lista FIFA 100 de Pelé como um dos maiores jogadores da história.

Na Série A italiana, Crespo fez história como um dos principais goleadores estrangeiros. Ele foi artilheiro da competição na temporada 2000-01, quando defendia a Lazio, e contribuiu para a conquista de três títulos da Série A ao longo de sua carreira.

Por onde anda Hernán Crespo?

Após encerrar sua carreira como jogador, Hernán Crespo rapidamente entrou para o mundo da técnica. Ele começou sua trajetória como treinador nas categorias de base do Parma e, posteriormente, teve passagens como treinador principal por clubes como Modena, Banfield, Defensa y Justicia, São Paulo, Al-Duhail e Al Ain.

Seu maior destaque como treinador até o momento foi a conquista da Copa Sul-Americana de 2020 com o Defensa y Justicia, tornando-se um dos poucos técnicos argentinos a vencer uma competição internacional logo no início da carreira. No Brasil, comandou o São Paulo e conquistou o Campeonato Paulista de 2021, encerrando um jejum de títulos do clube.

Mais recentemente, Crespo treinou o Al-Duhail, no Catar, onde conquistou três títulos, e teve uma passagem pelo Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. Seu futuro no futebol ainda está em aberto, mas seu nome segue forte entre as opções para comandar grandes equipes.